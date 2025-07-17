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Σταθεροποιείται στη ζώνη των 118.000 δολαρίων το Bitcoin – Ράλι για Ethereum και XRP
Νομίσματα
13:38 - 17 Ιουλ 2025

Σταθεροποιείται στη ζώνη των 118.000 δολαρίων το Bitcoin – Ράλι για Ethereum και XRP

Reporter.gr Newsroom
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Η ανάκαμψη της τιμής του Bitcoin μετά τη διόρθωση της Τρίτης (15/7) σταμάτησε στα 120.000 δολάρια. Πλέον, το ισχυρότερο κρυπτονόμισμα υποχώρησε στη ζώνη των 118.000 δολαρίων.

Αντίθετα, πολλά altcoins σημειώνουν αξιοσημείωτα κέρδη το τελευταίο εικοσιτετράωρο, συμπεριλαμβανομένου του Ethereum, το οποίο πλησιάζει τα 3.500 δολάρια.

«Φρένο» στα 120.000 δολάρια για το Bitcoin

Το πρωτογενές κρυπτονόμισμα είχε μια ιστορική εβδομάδα, η οποία ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη. Αφού κατάφερε τελικά να διασπάσει την αντίσταση των 110.000 δολαρίων, το περιουσιακό στοιχείο σημείωσε άλμα στο νέο ιστορικό υψηλό των 112.000 δολαρίων αργότερα την ίδια ημέρα. Αυτή ήταν μόνο η αρχή, όμως, καθώς τα κέρδη του συνεχίστηκαν για τις επόμενες 48 ώρες και η BTC έφτασε στην κορύφωσή της σχεδόν στα 119.000 δολάρια την Παρασκευή (11/7).

Το Σαββατοκύριακο ήταν πιο ήπιο μέχρι το βράδυ της Κυριακής, όταν άρχισε να ανακτά και πάλι τη δύναμή του. Το πραγματικό αποκορύφωμα έλαβε χώρα τη Δευτέρα, όταν οι ταύροι δρομολόγησαν μια νέα ανοδική πορεία που ώθησε το bitcoin λίγο πάνω από τα 123.000 δολάρια, όπου σημείωσε ένα νέο και τελευταίο ιστορικό υψηλό.

Αυτό σήμαινε ότι το Bitcoin είχε προσθέσει πάνω από 15.000 δολάρια μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, το οποίο κάπως αναμενόμενα ακολούθησε μια διόρθωση. Καθώς οι φάλαινες και άλλοι επενδυτές πραγματοποίησαν κέρδη, η τιμή του Bitcoin έπεσε λίγο κάτω από τα 116.000 δολάρια την Τρίτη (15/7)

Παρόλα αυτά, οι ταύροι υπερασπίστηκαν αυτό το επίπεδο και ώθησαν το πρωτογενές κρυπτονόμισμα υψηλότερα, αγγίζοντας σχεδόν τα 120.000 δολάρια την Τετάρτη (16/7), αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Από τώρα, το Bitcoin βρίσκεται περίπου δύο χιλιάρικα χαμηλότερα, με κεφαλαιοποίηση αγοράς 2,350 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η κυριαρχία του έναντι των alts, ωστόσο, συνεχίζει να περιορίζεται και έχει πέσει στο 60,6% στο CG, αφού την περασμένη εβδομάδα έφτασε πολύ πάνω από το 63%.

Την ίδια στιγμής, πολλά altcoins σημείωσαν εντυπωσιακά κέρδη την τελευταία εβδομάδα και ημέρα. Το Ethereum συνεχίζει τις θεαματικές του επιδόσεις, έχοντας εκτιναχθεί κατά 9% σε 24ωρη κλίμακα. Ως εκ τούτου, το ETH διαπραγματεύεται τώρα σε υψηλό πέντε μηνών, σχεδόν στα 3.450 δολάρια.

Το XRP συγκαταλέγεται επίσης μεταξύ των μεγαλύτερων κερδισμένων. Μια σημαντική τάση συσσώρευσης από τις φάλαινες το έχει οδηγήσει πάνω από τα 3,15 δολάρια, ή περίπου 7% μακριά από το ιστορικό υψηλό του 2018 στα 3,40 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτογράφησης πλησίασε και πάλι τα 3,9 τρισεκατομμύρια δολάρια, αφού αυξήθηκε κατά πάνω από 70 δισεκατομμύρια δολάρια από χθες.

Οι ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Πέμπτης (17/7), το Bitcoin υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,08% στα 118.644,49 δολάρια.

Το Ethereum κινείται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, καθώς σημειώνει ράλι 10,37% στα 3.470,82 δολάρια. Την ίδια στιγμή, το XRP σημειώνει ηχηρό άλμα 10,26% στα 3,24 δολάρια.

Παράλληλα, το Solana κινείται ανοδικά κατά 6,13% στα 176,20 δολάρια, το Binance Coin βρίσκεται στα 716,91 δολάρια με άνοδο 3,39% και το LEO toekn κερδίζει ελαφρώς 0,02% στα 8,8 δολάρια.

Τέλος, το Litecoin ενισχύεται κατά 3,27% στα 100,05 δολάρια και το TRUMP καταγράφει κέρδη 3,50% στα 10,04 δολάρια.

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