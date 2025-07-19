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Άνοιξαν οι αιτήσεις για την πρόσληψη 529 σχολικών καθαριστριών στον Δήμο Αθηναίων
Αυτοδιοίκηση
12:00 - 19 Ιουλ 2025

Άνοιξαν οι αιτήσεις για την πρόσληψη 529 σχολικών καθαριστριών στον Δήμο Αθηναίων

Reporter.gr Newsroom
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Με 529 νέες θέσεις εργασίας ενισχύεται η Καθαριότητα στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αθηναίων για το σχολικό έτος 2025–2026. Πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και πλήρους απασχόλησης.  

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε την Παρασκευή 18 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2025. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τη συγκεκριμένη αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:

Δήμος Αθηναίων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου, 5ος Όροφος, Πατησίων 159, Τ.Κ. 11252, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, υπόψη κ. Γιαννέλη.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε Δευτέρα-Παρασκευή μεταξύ 8 π.μ. και 3 μ.μ..

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2144117235, 2144117237-9, 2144117241, 2144117244-7.

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