Ένταση στο δημοτικό συμβούλιο για το πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά – Αλληλοκατηγορίες μεταξύ Δούκα και Μπακογιάννη

Στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας, το θέμα του υπόγειου πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά προκάλεσε έντονους διαξιφισμούς. Ο δήμαρχος Αθηναίων, κ. Δούκας, κατηγόρησε την προηγούμενη δημοτική Αρχή ότι δεν έκανε καμία ενέργεια για την είσπραξη των οφειλών από την εταιρεία που διαχειριζόταν το πάρκινγκ, η οποία από το 2013 είχε σταματήσει να πληρώνει.

Λίγο αργότερα, ο νομικός σύμβουλος του δήμου, Γιώργος Γεωργαράκος, διευκρίνισε: «Υπάρχουν δύο ενέργειες που έγιναν επί δημαρχίας κ. Μπακογιάννη και δεν προήλθαν από εμάς, αλλά από τη διεύθυνση Οικονομικών, όπως εντολές κατάσχεσης. Εγώ ανέλαβα να ενημερώσω τον δήμαρχο και ζητώ συγγνώμη που δεν το έκανα σωστά. Αυτό προκάλεσε την αντιπαράθεση με τον κ. Μπακογιάννη, που αδικήθηκε και ζητώ κι από εκείνον συγγνώμη».

Ο πρώην δήμαρχος είπε από την μεριά του: «Κύριε δήμαρχε, ήρθε η ώρα της συγγνώμης. Με τέτοια ελαφρότητα και χωρίς στοιχεία υιοθετήσατε μια συκοφαντία. Δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμίζω πως φτάσατε να αμφισβητείτε ακόμα και το έργο των ασφαλτοστρώσεων, λες και αυτό έχει σχέση με διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Ας γίνει μάθημα και να μάθετε να σέβεστε τους άλλους και να μην αμφισβητείτε χωρίς λόγο την ηθική τους ακεραιότητα».

Από την παράταξη του κ. Μπακογιάννη, απάντησαν ότι η δημοτική Αρχή στερείται αξιοπιστίας και πως το ζήτημα ξεκίνησε από την εποχή Καμίνη.



«Στη βιασύνη του να στήσει ακόμη ένα τεχνητό σκάνδαλο, ο κ. Δούκας κατηγόρησε την προηγούμενη δημοτική Αρχή για σκόπιμη αδράνεια στην είσπραξη των οφειλών από το πάρκινγκ της Κοτζιά. Οι υπηρεσίες μας, με οδηγίες μας, έδρασαν άμεσα, επιβάλλοντας κατασχέσεις το 2021, το 2022 και το 2023», σημείωσαν χαρακτηριστικά.