Η κρίση στη Γαλλία πιέζει τις αγορές – Σε φάση αναμονής το Χρηματιστήριο Αθηνών

Ημιτελής η χθεσινή απόπειρα αντίδρασης στο ΧΑ, με τον ΓΔ να κλείνει τελικά στις 2069 μονάδες -0,33% με αυξημένη προσφορά τίτλων στις δημοπρασίες (πάνω από 40 εκ. ευρώ) κυρίως σε τραπεζικές μετοχές (ΔΤΡ -1,28%) και λιγότερο στην μεσαία και χαμηλή κεφαλαιοποίηση (FTSEM +0.04%).

Οι εισαγόμενες πιέσεις που προήλθαν από την νέα πολιτική κρίση στην Γαλλία επανέφεραν στην επενδυτική κοινότητα τις ανησυχίες για το μέλλον της Ευρώπης και την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας εστιάζοντας στις προεκτάσεις της συγκεκριμένης κρίσης σε κλάδους αιχμής (τράπεζες, ασφάλειες κα).

Η Ελλάδα έχοντας βιώσει παρόμοιες – και πολύ πιο πιεστικές - καταστάσεις έχει πλέον διαφοροποιηθεί σημαντικά μέσω της δημοσιονομικής προσαρμογής που απαιτήθηκε με αποτέλεσμα η τρέχουσα συγκυρία να την βρίσκει σε ‘θεωρητική’ θέση ισχύος, τουλάχιστον σε επίπεδο ανάπτυξης (ΑΕΠ) και μείωσης του Δημοσίου Χρέους (ως % του ΑΕΠ), κάτι που φαίνεται κυρίως στην αγορά των Ομολόγων με τα Ελληνικά 10ετή να αποτιμώνται καλύτερα εκτός από τα Ιταλικά και από τα αντίστοιχα Γαλλικά.

Παράλληλα η εξαιρετική ετήσια απόδοση του ελληνικού χρηματιστηρίου (+41% από την αρχή του χρόνου) δηλώνει και το άνοιγμα της οικονομίας σε ευρύτερο φάσμα επενδυτών (επενδυτικές ροές από το εξωτερικό 1,5 δις στο εξάμηνο) χωρίς να υπάρχει ακόμα ουσιαστική μετάταξη του ΧΑ σε ανεπτυγμένη αγορά. Υπάρχει βέβαια πάντα η πιθανότητα τα αυξημένα κέρδη των επενδυτών να θεωρηθούν ικανοποιητικά προς ρευστοποίηση - ειδικά αν η κρίση στην Γαλλία πάρει συστημική διάσταση – κάτι που θα ανατιμολογήσει τις αξίες ιδιαίτερα στους άμεσα θιγόμενους κλάδους.

Σε ότι αφορά στα αποτελέσματα εξαμήνου των εισηγμένων, η ΜΟΗ ανακοίνωσε χθες μεγέθη Β τριμήνου που ήταν τα αναμενόμενα (περίπου -20% σε έσοδα και κέρδη) και σε επίπεδο εξαμήνου η πτώση στα έσοδα (-15,5%) έφερε και σημαντική μείωση στην τελική γραμμή (-55% στα καθαρά κέρδη), με το αισιόδοξο μήνυμα να αφορά την ομαλοποίηση της λειτουργίας της γραμμής που είχε πληγεί από την φωτιά του Σεπτεμβρίου του 2024.

Ενδιαφέρον είχε και η έκθεση του οίκου Autonomous Research σχετικά με τις ελληνικές συστημικές τράπεζες που ουσιαστικά προσγειώνει τις εκτιμήσεις σε πιο γήινα επίπεδα με top pick την μετοχή της ΕΥΡΩΒ και hold για τις υπόλοιπες τράπεζες.

Τέλος, η Wall ζει μεγάλες στιγμές σε νέα ιστορικά υψηλά με αφορμή και τα εξαιρετικά αποτελέσματα της Nvidia ενώ παραμένει η ένταση μεταξύ της Fed και της κυβέρνησης Τραμπ.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης