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Νέα Αριστερά: Πανεπιστήμια-μαϊμού και αξιολόγηση με ChatGPT
Πολιτική
18:11 - 29 Αυγ 2025

Νέα Αριστερά: Πανεπιστήμια-μαϊμού και αξιολόγηση με ChatGPT

Reporter.gr Newsroom
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Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει την κυβέρνηση για την αδειοδότηση τεσσάρων ιδιωτικών πανεπιστημίων χωρίς προηγούμενη έγκριση των προγραμμάτων σπουδών τους και με εξαιρετικά σύντομες προθεσμίες πιστοποίησης.

Η Νέα Αριστερά στην ανακοίνωση της κάνει λόγο για προσχηματικές διαδικασίες, ενώ επικρίνει και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, για αξιολογήσεις. Τονίζει ότι η γνώση είναι δικαίωμα και όχι εμπόρευμα, προαναγγέλλοντας αντίδραση από την ακαδημαϊκή κοινότητα.

«Είναι φανερό ότι όταν θες να δώσεις άδειες σε ιδρύματα μαϊμού θα ακολουθήσεις και τις αντίστοιχες διαδικασίες», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, καταγγέλλοντας την αδειοδότηση ιδιωτικών πανεπιστημίων χωρίς εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και «fast track» διαδικασίες αξιολόγησης ακόμα και με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Με ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση προχωρά στην αδειοδότηση τεσσάρων ιδιωτικών πανεπιστημίων, χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση των προγραμμάτων σπουδών τους. Όπως επισημαίνεται, η διορία για την κατάθεση των προγραμμάτων εκπνέει στις 5 Σεπτεμβρίου, ενώ το Υπουργείο Παιδείας σκοπεύει να τα έχει πιστοποιήσει μέχρι τις 15 του ίδιου μήνα, δηλαδή μέσα σε μόλις 10 ημέρες.

«Είναι προφανές ότι ακόμα και τεύχη του Αστερίξ να καταθέσουν ως πρόγραμμα σπουδών θα πάρουν άδεια», σχολιάζει δηκτικά η ανακοίνωση, υπονοώντας ότι η διαδικασία είναι προσχηματική και προαποφασισμένη.

Ιδιαίτερη αιχμή αποτελεί η αναφορά στην πρόσφατη χρήση του ChatGPT από το Υπουργείο για την αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων — κάτι που η Νέα Αριστερά χαρακτηρίζει ενδεικτικό της προχειρότητας και της υποβάθμισης της ακαδημαϊκής διαδικασίας.

«Η γνώση δεν είναι εμπόρευμα, είναι δικαίωμα», καταλήγει η ανακοίνωση, διαμηνύοντας ότι απέναντι σε τέτοιες πρακτικές θα σταθούν οι φοιτήτριες, οι φοιτητές και ολόκληρη η ακαδημαϊκή κοινότητα.

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