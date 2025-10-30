Διαχείριση αποβλήτων: Πώς η ταφή θα γίνει «παρελθόν»

Συγκεκριμένα ο ΣΕΠΑΝ τόνισε την ανάγκη:
· Ενίσχυσης της Ανακύκλωσης
· Υλοποίησης των απαραίτητων Υποδομών Διαχείρισης Αποβλήτων
· Στελέχωσης των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών και
· Προώθησης της Ενεργειακής Αξιοποίησης,
Όπως τόνισε η Πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ κυρία Λένα Μπέλση:
«Το οικονομικό μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει τη βάση για τη βιώσιμη και συμπεριληπτική ανάπτυξη για τη χώρα μας, με ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.
Απαιτείται όμως να περάσουμε άμεσα από τα λόγια στις πράξεις. Η Πολιτεία οφείλει να μην αντιμετωπίζει τα θέματα της Ανακύκλωσης και της Κυκλικής Οικονομίας ως πάρεργο, αλλά να σκύψει με τόλμη και αποφασιστικότητα πάνω στα προβλήματα που παρουσιάζονται και να δώσει ολιστικές και αποτελεσματικές λύσεις, μην υπολογίζοντας κανένα πρόσκαιρο πολιτικό κόστος.
Εμείς στον ΣΕΠΑΝ, τον θεσμικό εκπρόσωπο του ιδιωτικού τομέα στην Κυκλική Οικονομία, είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε την υιοθέτηση των απαραίτητων πολιτικών και ρυθμίσεων με τεκμηριωμένες θέσεις και καλές πρακτικές από την καθημερινή μας τριβή με την Κυκλική Οικονομία στην πράξη.»
Επιτάχυνση έργων
Τονίσθηκε, επίσης, η κομβική σημασία της προώθησης της ενεργειακής αξιοποίησης, ως αναγκαίας συνθήκης για την επίτευξη του εθνικού στόχου ελαχιστοποίησης της ταφής, υπό τις αυστηρές όμως προϋποθέσεις, ο σχετικός σχεδιασμός να λάβει υπόψη του τις υφιστάμενες υποδομές, να επικεντρωθεί στη βελτίωση της ανακύκλωσης και την ολοκλήρωση μονάδων ανάκτησης υλικών (εκσυγχρονισμός ΜΕΑ/ΜΑΑ) που προηγούνται της διαχείρισης του υπολείμματος και να μην προχωρήσει καμία «μεταβατική» λύση με καύση σύμμεικτων αποβλήτων.
Επισημάνθηκε, τέλος, η ανάγκη για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, με την ανάληψη αντίστοιχων προγραμμάτων.
Φοροδιαφυγή
Παράλληλα ο ΣΕΠΑΝ εστίασε στο ότι υπάρχουν φαινόμενα εισφοροδιαφυγής, που μόνο μέσω διασταυρώσεων από τον ΕΟΑΝ, μπορούν να αντιμετωπιστούν. Να σημειωθεί ότι στην αλυσίδα ανακύκλωσης θα πρέπει οι επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα και ταυτόχρονα απόβλητα να καταβάλουν τα σχετικά τέλη. Ωστόσο λόγω ελλειμματικών ελέγχων η συμμόρφωση “χωλαίνει”, αν και εσχάτως βελτιώνεται. Μόνο το τελευταίο τετράμηνο, μέσα από τη διαδικασία του ΓΕΜΗ, απ΄ όπου προσδιορίζεται το εάν μια επιχείρηση είναι υπόχρεη ή όχι σε καταβολή τελών, εμφανίστηκαν 700 νέες εταιρείες που αναγνώρισαν την υποχρέωση. Ο ΣΕΠΑΝ εκτιμά, πάντως, ότι η εισφοροδιαφυγή ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ το χρόνο. Να σημειωθεί ότι οι αλυσίδες σούπερ - μάρκετ δεν έχουν κάποια υποχρέωση διότι δεν παράγουν προϊόντα παρά μόνο για τα προϊόντα PL τα οποία φτάνουν στο 25% της αγοράς τροφίμων.
Το τέλος
Ειδικότερα για την Ανακύκλωση τονίστηκε, μεταξύ άλλων, η σημασία της αύξησης του τέλους ταφής ως ουσιαστικού κινήτρου για ανακύκλωση, της αναπροσαρμογής των εισφορών των υπόχρεων παραγωγών για να εναρμονιστούν με αυτές της Ε.Ε., της αυστηροποίησης των ελέγχων και των ποινών για παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας, της ενίσχυσης της ανακύκλωσης και της ταχύτερης εφαρμογής του συστήματος εγγυοδοσίας για το αλουμίνιο και το πλαστικό (DRS).
Σημειώνεται ότι για διαδικασίες ταφής σκουπιδιών έχει επιβληθεί τέλος ταφής το οποίο αυξήθηκε κατά 5 ευρώ ο τόνος με το συνολικό κόστος να φτάνει τα 35 ευρώ όταν η γειτονική μάς Ιταλία επιβάλει 120 ευρώ το τόνο για να προσαρμοστεί η χώρα σε ένα καθεστώς αξιοποίησης των σκουπιδιών.
Ελλείψεις προσωπικού
Πάντως, όπως τόνισε η κυκλική οικονομία θα πρέπει να εφαρμόζεται από την “πηγή”, από τους κάδους σκουπιδιών με τους μαύρους , μπλε και καφέ κάδους οι οποίοι λόγω άγνοιας των καταναλωτών ρίχνουν ανακατεμένα τα απόβλητά τους.
Ο ΣΕΠΑΝ
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ) συστάθηκε το 2010 από εταιρείες που ασκούν βιομηχανική δραστηριότητα στην Ελλάδα στους τομείς της ανακύκλωσης και αξιοποίησης αποβλήτων, υποπροϊόντων και δευτερογενών πρώτων υλών. Σήμερα ο ΣΕΠΑΝ απαριθμεί 28 εταιρείες – μέλη, πρωτοπόρες βιομηχανίες, οι οποίες έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους στο κοινό όραμα της προαγωγής της Κυκλικής Οικονομίας, του νέου αυτού παραγωγικού οικονομικού μοντέλου που μπορεί να αποτελέσει καταλύτη ανάπτυξης για την Ελλάδα με οφέλη για όλους.