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Διαχείριση αποβλήτων: Πώς η ταφή θα γίνει «παρελθόν»
Περιβάλλον
09:33 - 30 Οκτ 2025

Διαχείριση αποβλήτων: Πώς η ταφή θα γίνει «παρελθόν»

Γιώργος Αλεξάκης
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Σε τέσσερις άξονες θα πρέπει να κινηθεί μια συγκροτημένη πολιτική για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στη διαχείριση αποβλήτων, με βάση όσα ανέφερε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης (ΣΕΠΑΝ) σε εκδήλωση προς τα ΜΜΕ την Τετάρτη (29/10). 

Συγκεκριμένα ο ΣΕΠΑΝ τόνισε την ανάγκη:

· Ενίσχυσης της Ανακύκλωσης

· Υλοποίησης των απαραίτητων Υποδομών Διαχείρισης Αποβλήτων

· Στελέχωσης των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών και

· Προώθησης της Ενεργειακής Αξιοποίησης,

Όπως τόνισε η Πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ κυρία Λένα Μπέλση:

«Το οικονομικό μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει τη βάση για τη βιώσιμη και συμπεριληπτική ανάπτυξη για τη χώρα μας, με ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

Απαιτείται όμως να περάσουμε άμεσα από τα λόγια στις πράξεις. Η Πολιτεία οφείλει να μην αντιμετωπίζει τα θέματα της Ανακύκλωσης και της Κυκλικής Οικονομίας ως πάρεργο, αλλά να σκύψει με τόλμη και αποφασιστικότητα πάνω στα προβλήματα που παρουσιάζονται και να δώσει ολιστικές και αποτελεσματικές λύσεις, μην υπολογίζοντας κανένα πρόσκαιρο πολιτικό κόστος.

Εμείς στον ΣΕΠΑΝ, τον θεσμικό εκπρόσωπο του ιδιωτικού τομέα στην Κυκλική Οικονομία, είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε την υιοθέτηση των απαραίτητων πολιτικών και ρυθμίσεων με τεκμηριωμένες θέσεις και καλές πρακτικές από την καθημερινή μας τριβή με την Κυκλική Οικονομία στην πράξη.»

Κι αυτό την ώρα, που όπως ανέφερε η διοίκηση του ΣΕΠΑΝ, εξακολουθεί το 80% των αποβλήτων να οδηγείται σε χώρους ταφή, ενώ μέχρι το 2035 η χώρα θα πρέπει να μειώσει στο 10% τη ταφή των σκουπιδιών και να έχει αντικατασταθεί με τις διαδικασίες της κυκλικής οικονομίας.

Επιτάχυνση έργων

Για να γίνουν αυτά πράξη και με δεοδμένη την υπεσυγκέντρωση πληθυσμού στην Αττική, θα πρέπει οι διαγωνισμοί για τις Υποδομές Διαχείρισης Αποβλήτων να προχωρήσουν. Παράλληλα, όπως τονίστηκε θα πρέπει να απλοποιηθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση σχετικών υποδομών και να τρέξει η διαδικασία για την έγκριση των ΠΕΣΔΑ, με παράλληλη, άμεση ολοκλήρωση ρεαλιστικών ολιστικών σχεδίων που θα εστιάζουν στη βελτίωση της διαλογής στην πηγή των υλικών.

Τονίσθηκε, επίσης, η κομβική σημασία της προώθησης της ενεργειακής αξιοποίησης, ως αναγκαίας συνθήκης για την επίτευξη του εθνικού στόχου ελαχιστοποίησης της ταφής, υπό τις αυστηρές όμως προϋποθέσεις, ο σχετικός σχεδιασμός να λάβει υπόψη του τις υφιστάμενες υποδομές, να επικεντρωθεί στη βελτίωση της ανακύκλωσης και την ολοκλήρωση μονάδων ανάκτησης υλικών (εκσυγχρονισμός ΜΕΑ/ΜΑΑ) που προηγούνται της διαχείρισης του υπολείμματος και να μην προχωρήσει καμία «μεταβατική» λύση με καύση σύμμεικτων αποβλήτων.

Επισημάνθηκε, τέλος, η ανάγκη για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, με την ανάληψη αντίστοιχων προγραμμάτων.

Φοροδιαφυγή

Παράλληλα ο ΣΕΠΑΝ εστίασε στο ότι υπάρχουν φαινόμενα εισφοροδιαφυγής, που μόνο μέσω διασταυρώσεων από τον ΕΟΑΝ, μπορούν να αντιμετωπιστούν. Να σημειωθεί ότι στην αλυσίδα ανακύκλωσης θα πρέπει οι επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα και ταυτόχρονα απόβλητα να καταβάλουν τα σχετικά τέλη. Ωστόσο λόγω ελλειμματικών ελέγχων η συμμόρφωση “χωλαίνει”, αν και εσχάτως βελτιώνεται. Μόνο το τελευταίο τετράμηνο, μέσα από τη διαδικασία του ΓΕΜΗ, απ΄ όπου προσδιορίζεται το εάν μια επιχείρηση είναι υπόχρεη ή όχι σε καταβολή τελών, εμφανίστηκαν 700 νέες εταιρείες που αναγνώρισαν την υποχρέωση. Ο ΣΕΠΑΝ εκτιμά, πάντως, ότι η εισφοροδιαφυγή ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ το χρόνο. Να σημειωθεί ότι οι αλυσίδες σούπερ - μάρκετ δεν έχουν κάποια υποχρέωση διότι δεν παράγουν προϊόντα παρά μόνο για τα προϊόντα PL τα οποία φτάνουν στο 25% της αγοράς τροφίμων.

Το τέλος

Ειδικότερα για την Ανακύκλωση τονίστηκε, μεταξύ άλλων, η σημασία της αύξησης του τέλους ταφής ως ουσιαστικού κινήτρου για ανακύκλωση, της αναπροσαρμογής των εισφορών των υπόχρεων παραγωγών για να εναρμονιστούν με αυτές της Ε.Ε., της αυστηροποίησης των ελέγχων και των ποινών για παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας, της ενίσχυσης της ανακύκλωσης και της ταχύτερης εφαρμογής του συστήματος εγγυοδοσίας για το αλουμίνιο και το πλαστικό (DRS).

Σημειώνεται ότι για διαδικασίες ταφής σκουπιδιών έχει επιβληθεί τέλος ταφής το οποίο αυξήθηκε κατά 5 ευρώ ο τόνος με το συνολικό κόστος να φτάνει τα 35 ευρώ όταν η γειτονική μάς Ιταλία επιβάλει 120 ευρώ το τόνο για να προσαρμοστεί η χώρα σε ένα καθεστώς αξιοποίησης των σκουπιδιών.

Ελλείψεις προσωπικού

Παράλληλα ο Σύνδεσμος εστίασε σε ελλείψεις προσωπικού σε κομβικές υπηρεσίες, κάνοντας λόγο, συγκεκριμένα, για υποστελέχωση και απαξίωση κρίσιμων για τη λειτουργία της αγοράς υπηρεσιών/οργανισμών (π.χ. ΥΠΕΝ, ΕΟΑΝ). Η πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η διεύθυνση που εγκρίνει απόβλητα μεταφοράς από την Ελλάδα σε άλλη χώρα απαρτίζεται από δύο άτομα που δεν προλαβαίνουν να ικανοποιήσουν τα αιτήματα της βιομηχανίας η οποία αναμένει έξι και οκτώ μήνες την έγκριση μεταφοράς , όταν οι δύο υπάλληλοι καλύπτουν τα αιτήματα όλης της χώρας. Επιπλέον οι μονάδες ανακύκλωσης για να τεθούν σε λειτουργία απαιτείται να λάβουν έγκριση από το ΥΠΕΝ και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις μελέτες προστασίας του περιβάλλοντος , οι όποιες και αυτές έρχονται σχεδόν μετά από ένα χρόνο.

Πάντως, όπως τόνισε η κυκλική οικονομία θα πρέπει να εφαρμόζεται από την “πηγή”, από τους κάδους σκουπιδιών με τους μαύρους , μπλε και καφέ κάδους οι οποίοι λόγω άγνοιας των καταναλωτών ρίχνουν ανακατεμένα τα απόβλητά τους.

Ο ΣΕΠΑΝ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ) συστάθηκε το 2010 από εταιρείες που ασκούν βιομηχανική δραστηριότητα στην Ελλάδα στους τομείς της ανακύκλωσης και αξιοποίησης αποβλήτων, υποπροϊόντων και δευτερογενών πρώτων υλών. Σήμερα ο ΣΕΠΑΝ απαριθμεί 28 εταιρείες – μέλη, πρωτοπόρες βιομηχανίες, οι οποίες έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους στο κοινό όραμα της προαγωγής της Κυκλικής Οικονομίας, του νέου αυτού παραγωγικού οικονομικού μοντέλου που μπορεί να αποτελέσει καταλύτη ανάπτυξης για την Ελλάδα με οφέλη για όλους.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/10/2025 - 09:35
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