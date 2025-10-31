Δούκας: Επτά στους δέκα δήμους είναι «κόκκινοι» – Παλεύουμε να μην αυξήσουμε τα τέλη

Το 60-70% των δήμων είναι «κόκκινοι», δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, το πρωί της Παρασκευής (31/10) στο ραδιόφωνο «Παραπολιτικά 90,1», σημειώνοντας ότι και ο δήμος της Αθήνας «παλεύει να τα βγάλει πέρα».

Οι δήμοι «έχουν πολύ μεγάλα ανοίγματα για αυτό όπως πέρυσι έτσι και φέτος ζητάμε Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για να μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα|, είπε ακόμη ο κ. Δούκας και προσέθεσε:

«Δίνουνε κάποια μηνιάτικα η κυβέρνηση επιπλέον από τα 12 που κανονικά δίνουν για να μπορέσουν οι δήμοι να μην βάλουν λουκέτο, να μπορέσουμε δηλαδή να καλύψουμε τα λειτουργικά μας έξοδα, μισθούς κλπ δεν συζητάω για αναπτυξιακές διαδικασίες. Αυτή η φτωχοποίηση έχει δημιουργηθεί γιατί παρακρατούνε κοντά τα 4,5 δισ. από θεσμοθετημένους πόρους μας, 8,5 δισ. κανονικά πρέπει να δίνονται με βάση το νόμο του 2010, παρακρατούνε κοντά στα 4,5 δις με σκοπό να γεμίσουνε κρατικά ταμεία και να τα δίνουνε σε οτιδήποτε άλλο πέραν των δήμων.»

Δίνουμε μάχη να μην αυξήσουμε τα τέλη

Ερωτηθείς αν ο δήμος Αθηναίων θα αυξήσει τα δημοτικά τέλη, ο κ. Δούκας απάντησε: «Δίνουμε μάχη για να μην τα αυξήσουμε». Την ίδια μάχη, όπως υποστήριξε, δε, έδωσαν και πέρσι και τελικά τα είχαν καταφέρει. Σημείωσε, ωστόσο, ότι «πολλοί δήμοι αυξήσανε πέρυσι τα δημοτικά τέλη και τους καταλαβαίνω γιατί τα προβλήματα είναι δυσεπίλυτα ως ανυπέρβλητα και αυτός είναι και ο λόγος που λέμε ότι στην Αλεξανδρούπολη πρέπει να σταματήσουμε μια συνεχιζόμενη συζήτηση που καταλήγει σε ανακοινώσεις ομόφωνες που καταγγέλλουμε αλλά να σκεφτούμε σοβαρά πως μπορούμε να αντιδράσουμε με κινητοποιήσεις».

«Πρέπει να κάνουμε μια ενημερωτική καμπάνια για να ξέρουν και οι πολίτες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε γιατί εμείς δεχόμαστε όλα τα παράπονα, να ξέρουν και τα μέσα που διαθέτουμε και σίγουρα πρέπει να γίνει μια μεγάλη κινητοποίηση εν όψει της ψήφισης του προϋπολογισμού διότι εκεί ο μεγάλος απών θα είναι οι δήμοι. Θυμίζω 9 δις υπερπλεόνασμα καθόλου στους δήμους, άρα κινητοποιήσεις που θα πρέπει να γίνονται σε περιφερειακό επίπεδο και να καταλήξουν στην Αθήνα την ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού. Αυτή θα είναι η πρότασή μου και στην Αλεξανδρούπολη.», σημείωσε ακόμη.

«Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινώσουμε τον προϋπολογισμό και θα παρουσιάσουμε τις σκέψεις μας, το σχέδιο που έχω αυτή τη στιγμή είναι να διατηρήσουμε τα δημοτικά τέλη σταθερά. Αυτή είναι η πρότασή μου αλλά με πολύ μεγάλο κόπο, η κατάσταση πια είναι στο μη παρέκει. Όταν ο ίδιος ο κ. Λιβάνιος λέει «αυξήστε δημοτικά τέλη» καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι εμείς οι δήμοι να μην ακούσουμε την προτροπή του υπουργού και να προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε σταθερό. Επίσης έρχεται και το νερό που αυξάνεται.», είπα ο Δήμαρχος της Αθήνας.

Αναφορικά με τα έργα για το νερό, ο κ. Δούκας είπε πως «όλα δείχνουν ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανοργανωσιά. Αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν από πλευράς τεχνικής μου φαίνονται πάρα πολύ σύνθετα για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν τα επόμενα πέντε χρόνια.»

Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα «αόρατης αστεγίας»

Για τους αστέγους, ο δήμαρχος της Αθήνας σημείωσε πως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αστεγίας και «αόρατης αστεγίας», «δηλαδή άνθρωποι που έχουν χάσει τα σπίτια τους το τελευταίο διάστημα και έχουν πεταχτεί έξω».

«Αυτή τη στιγμή, το Κέντρο Αστέγων το δικό μας είναι γεμάτο, 200 κλίνες πρέπει να βρούμε και άλλο. Ξεκίνησε μετά από 7 χρόνια περίπου μια αναλυτική καταγραφή μαζί με το Πάντειο πανεπιστήμιο και ανθρώπους εξειδικευμένους, εκτιμώ ότι είναι πάνω από 1.500 άστεγους στα όρια του δήμου Αθηναίων. Είναι μια δουλειά που θα μας βοηθήσει και εμάς για να είναι πιο στοχευμένες οι δράσεις μας. Υπάρχει υπουργείο που ασχολείται με αυτά τα θέματα αλλά και εμείς πρέπει να δούμε τι κάνουμε, αυτό σημαίνει να φτιάξουμε περισσότερες κλίνες και ανακοινώσαμε ένα job center που αφορά τις ευάλωτες ομάδες και προσπαθούμε μέσα από καταρτήσεις εξειδικευμένες και συγκεκριμένες να βάλουμε αυτούς τους ανθρώπους πίσω στην αγορά εργασίας.», προσέθεσε.

«Ο δήμος δεν μπορεί να μεταφέρει τους αστέγους, θέλει εισαγγελική παρέμβαση και να το κάνει η Αστυνομία. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους δώσουμε κάποιο φαγητό ή κουβέρτες και να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε να μετακινηθούν σε κάποιο χώρο δικό μας», είπε ακόμη.

Αναφορικά με τα έργα στην πόλη, ο κ. Δούκας είπε πως η αναστροφή της Αμαλίας τελειώνει το αμέσως επόμενο διάστημα, σε δύο -τρεις εβδομάδες από σήμερα.

«Η Όλγας κατά 90% είναι ολοκληρωμένο το έργο όμως υπάρχει ένα θέμα με τους νέους στύλους του τραμ. Μίλησα με τον υπεύθυνο της ανάπλασης και μου είπε ότι είναι θα κλείσει κάποια στιγμή το τραμ για να μπουν οι νέοι στύλοι και στη συνέχεια θα ολοκληρωθεί το έργο. Μου είπε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα πρέπει αναγκαστικά να το έχει παραδώσει.», σημείωσε.

Γήπεδο του Παναθηναϊκού και ανάπλαση του Βοτανικού

«Ολοκληρώνουμε τώρα το νέο Βοτανικό και με το που μπει η ομάδα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο αμέσως μετά γκρεμίζεται η Λεωφόρος. Η ομάδα λογικά θα μπει τον Ιούνιο του ‘27 μέσα στο νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο άρα αμέσως μετά μέχρι τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να προχωρήσουμε στην κατεδάφιση της Λεωφόρου όπου εκεί θα φτιαχτεί το μουσείο του Παναθηναϊκού, ένα πάρκο με ένα αναψυκτήριο και από κάτω γκαράζ. Ξεκινάμε το αμέσως επόμενο διάστημα να σχεδιάζουμε με αρχιτέκτονες πως θα είναι η νέα Αλεξάνδρας. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που θα γκρεμιστεί η Λεωφόρος θα θέλει περίπου δύο χρόνια για να ολοκληρωθούν τα έργα.», σημείωσε ο δήμαρχος.

Όσον αφορά τα πατίνια, είπε πως ολοκληρώνεται η κανονιστική σε λίγες μέρες όπου προδιαγράφει ακριβώς σε ποιους δρόμους απαγορεύονται, που επιτρέπονται, που μπορούν να σταθμεύσουν, 1.570 θέσεις σε διάφορα σημεία της Αθήνας.

«Με το που ολοκληρωθεί η διαβούλευση, ισχύει πια η κανονιστική άρα σημαίνει ότι μπαίνει μια τάξη και όποιος δεν το τηρεί θα πληρώνει πολύ ακριβά πρόστιμα. Η διαβούλευση τελειώνει μέσα Νοέμβρη. Το σίγουρο είναι ότι από την αρχή της χρονιάς θα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πολύ δυνατό πλαίσιο λειτουργίας των πατινιών σε επίπεδο πόλης το οποίο θα το επιτηρεί η δημοτική Αστυνομία.», ανέφερε.

Για το ΠΑΣΟΚ: Χρειαζόμαστε ένα μεγάλο, ανοιχτό πολιτικό συνέδριο

«Χρειαζόμαστε ένα συνέδριο μεγάλο, ανοιχτό, πολιτικό το οποίο θα μπορέσει να δημιουργήσει συνθήκες έκρηξης. Να βάλουμε ωραία θέματα και κρίσιμα διλλήματα», είπε ο δήμαρχος Αθηναίων για το ΠΑΣΟΚ.

Σχετικά, δε, με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο κ. Δούκας σημείωσε ότι τον εμπιστεύεται, αλλά πρέπει να γίνει κοινή συνείδηση και μέσα από συνέδριο να αποφασιστεί η προσέγγιση που θα ακολουθείται, η οποία – για τον κ. Δούκα – πρέπει να αποκλείει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ. Μόνο έτσι, όπως υποστήριξε, θα μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο θέμα».

«Για να ενισχύσουμε συνολικά την εικόνα του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Το πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικό και είναι το υπόβαθρο και το περιεχόμενο, αυτό σημαίνει με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Για να το καταφέρουμε αυτό θα πρέπει ο καθένας από εμάς και όλοι μαζί να έχουμε ξεκάθαρες συλλογικές αποφάσεις και τρία -τέσσερα θέματα στα οποία θα αποφασίσουμε να συγκρουστούμε με τα κατεστημένα συμφέροντα. Αυτή είναι η πρότασή μου», σημείωσε ακόμη.

Τόνισε, δε, πως κατά την εκτίμησή του εάν «στο ΠΑΣΟΚ δουλέψουμε μεθοδικά, πολιτικά και με διάθεση για μεγάλες αλλαγές και τομές μπορούμε να τα καταφέρουμε ενώνοντας δυνάμεις με την κοινωνία».

«Έχοντας καθαρές θέσεις, προτάσεις και απόψεις και ένα αξιακό πλαίσιο μπορεί να υπάρχει διάλογος για να βλέπουμε, σε συγκεκριμένα θέματα που θέλουμε να δημιουργηθούνε μέτωπα, συγκλίσεις και να διερευνούμε δυνατότητες να κάνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Νομίζω όλοι συμφωνούνε με αυτά αλλά πρέπει να τα κάνουμε πράξη.»