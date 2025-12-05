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Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και κλειστοί δρόμοι – Ποιες περιοχές κινδυνεύουν περισσότερο
Ειδήσεις
16:53 - 05 Δεκ 2025

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και κλειστοί δρόμοι – Ποιες περιοχές κινδυνεύουν περισσότερο

Reporter.gr Newsroom
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Έχοντας ήδη προκαλέσει καταστροφές και εκτεταμένες πλημμύρες, η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να «σαρώνει» και σήμερα (Παρασκευή, 5/12) τη χώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση έντονων πλημμυρικών  φαινομένων και σοβαρές δυσκολίες στις μετακινήσεις.  

Σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, έντονα καιρικά φαινόμενα πρόκειται να συνεχίζουν να πλήττουν πολλές περιοχές, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (6/12).

Μέχρι στιγμής, έντονα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν εκδηλωθεί στη Μάνδρα, τη Νέα Πέραμο, τα Μέγαρα και άλλες περιοχές. Έχει, επίσης, μπλοκαριστεί η Αθηνών – Κορίνθου, με την κυκλοφορία να περιορίζεται στην αριστερή λωρίδα, ενώ δρόμοι της Αττικής – όπως στον Άλιμο – μετατράπηκαν σε χειμάρρους.

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Αλλεπάλληλα ήταν και τα μηνύματα 112 προς τους πολίτες, προκειμένου να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, αλλά και να απομακρυνθούν από υπόγεια και ισόγεια, λόγω αυξημένου κινδύνου πλημμύρας.

Ακόμη, σε ισχύ είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων, ενώ η Πυροσβεστική στην Αττική έχει δεχτεί περισσότερες από 330 κλήσεις.

Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων

Σε επιφυλακή παραμένει ο Δήμος Αθηναίων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και σε πλήρη κινητοποίηση όλες οι δυνάμεις του προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα όποια προβλήματα προκύπτουν από την κακοκαιρία Byron.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του δήμου, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, η Πολιτική Προστασία, η Δημοτική Αστυνομία, η Καθαριότητα, το Πράσινο και οι Τεχνικές Υπηρεσίες παρενέβησαν όπου κρίθηκε απαραίτητο, με στόχο τη μείωση των προβλημάτων και την ασφάλεια των πολιτών.

Σύμφωνα με την αναφορά του Δήμου Αθηναίων, οχήματα της Δημοτικής Αστυνομίας βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή σε κρίσιμα σημεία, μεταξύ αυτών και ο Λυκαβηττός, επιτηρώντας το δίκτυο και διευκολύνοντας την πρόσβαση συνεργείων εκεί όπου εντοπίζονταν προβλήματα. Καθ' όλη τη διάρκεια του φαινομένου, κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας πραγματοποιούσε συνεχείς αυτοψίες στα σημεία όπου αναφέρονταν προβλήματα.

Σημειώνεται ότι για λόγους ασφάλειας και μετά από επικαιροποιημένη ενημέρωση από ΕΜΥ και Αστεροσκοπείο, ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεωτέρας λόγω πτώσεων κλαδιών και συσσώρευσης υδάτων. Ο Δήμος Αθηναίων ζητά από τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις μέχρι την παρέλευση των ακραίων φαινομένων και να μην σταθμεύουν οχήματα σε σημεία με ιστορικό πλημμυρών.

Για κάθε πρόβλημα, οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με το 1595, το 210 5277066 ή μέσω Novoville, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

«Πνίγηκε» η Λακωνία

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες πλημμυρισμένων δρόμων και εκτάσεων με καλλιέργειες από τη Λακωνία, μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας.

Οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίζονται και σήμερα, σε μικρότερη όμως ένταση σε σχέση με χθες (4/12), οπότε και προκλήθηκαν πολλά προβλήματα σε περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα.

Από νωρίς το πρωί μηχανήματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των Δήμων, αλλά και ιδιωτών συνεχίζουν τις εργασίες για τον καθαρισμό δρόμων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου από καταπτώσεις και κατολισθήσεις, καθώς και για την απομάκρυνση συσσωρευμένων υδάτων.

Όπως ανέφερε νωρίτερα, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, Θεόδωρος Βερούτης, «οι εργασίες συνεχίζονται κυρίως στο Γύθειο και στον δήμο Ευρώτα», προσθέτοντας ότι «η σημερινή βροχόπτωση δεν προκαλεί επιπλέον προβλήματα».

Όσον αφορά στις ζημιές που έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία, ο αντιπεριφερειάρχης είπε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «συγκροτούνται οι επιτροπές, οι οποίες θα ξεκινήσουν άμεσα τους ελέγχους, για να προχωρήσουν στις καταγραφές».

Εκτός από ζημιές σε σπίτια και καταστήματα, έχουν αναφερθεί ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες, εξοπλισμό, αλλά και σε υποδομές.

Χάρτης: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Byron τις επόμενες ώρες

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ανήρτησε έναν animated χάρτη που δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Byron τις επόμενες ώρες:

Καλλιθέα: Τι λέει ο Δήμος για τον αγωγό που υπερχείλισε

Μεταξύ των προβλημάτων σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου από την κακοκαιρία Byron, ήταν και η υπερχείλιση αγωγού σε κεντρικό δρόμο της Καλλιθέας, η οποία μάλιστα μετέτρεψε σε «σιντριβάνι» εκείνο το σημείο του δρόμου.

Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση ο δήμαρχος Καλλιθέας Κώστας Ασκούνης, ο οποίος αναφέρει:

«Με αφορμή τις εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το ‘'σιντριβάνι'' στη μέση της οδού Σκρά στην Καλλιθέα, θέλω να επισημάνω τα εξής: Κάτω από την οδό Σκρά έχει κατασκευαστεί, από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων περί το 1980, μεγάλος αγωγός ομβρίων υδάτων, ο οποίος ξεκινά από την Νέα Σμύρνη, διασχίζει τη Λ. Συγγρού και εν συνεχεία την Καλλιθέα από την οδό Σκρά, διέρχεται κάτω από τον Ιλισσό ποταμό και διακόπτεται 800 μ. πριν από την εκβολή του στον Κηφισό, στον οποίο θα κατέληγε σύμφωνα με τη μελέτη. Συνεπώς, πρόκειται για έναν τυφλό αγωγό που δεν παροχετεύεται πουθενά, με αποτέλεσμα σε πολύ μεγάλες βροχοπτώσεις ο αγωγός να λειτουργεί υπό πίεση και να εκτονώνεται στα συγκεκριμένα σημεία (Σκρά & Δημοσθένους, Σκρά & Ανδρομάχης).

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Η Περιφέρεια Αττικής το έτος 2010, δημοπράτησε το έργο του τελευταίου αυτού τμήματος μέχρι τον αποδέκτη μαζί με τα υπόλοιπα συνοδά έργα, έτσι ώστε να καταστεί λειτουργικό το σύνολο του ήδη κατασκευασμένου αγωγού. Ο Δήμος Μοσχάτου για δικούς του λόγους, αντέδρασε με κινητοποιήσεις, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη μη υλοποίηση του έργου. Επειδή όμως όπως και χθες, θα επαναληφθούν και στο μέλλον ακραία φαινόμενα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το ίδιο συμβάν θα επαναληφθεί. Η διοίκηση του Δήμου Καλλιθέας έχει προχωρήσει σε συναντήσεις μεταξύ των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, του δήμου και Μελετητών Υδραυλικών Έργων για την επίλυση του προβλήματος».

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Τέλος, καλώ τον περιφερειάρχη Αττικής, του οποίου η ευαισθησία στα ζητήματα αυτά είναι αποδεδειγμένη να εντείνει την προσπάθειά του για την οριστική επίλυση του προβλήματος, που προκαλεί προφανή κίνδυνο για τους πολίτες και τις περιουσίες τους».

Τελευταία τροποποίηση στις 05/12/2025 - 17:00
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