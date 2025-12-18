ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δήμος Αθηναίων: Τρέχουμε ντυμένοι Αϊ Βασίληδες στην καρδιά της πόλης
Αυτοδιοίκηση
21:25 - 18 Δεκ 2025

Δήμος Αθηναίων: Τρέχουμε ντυμένοι Αϊ Βασίληδες στην καρδιά της πόλης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Δήμος Αθηναίων ετοιμάζεται να ντυθεί στα κόκκινα και να υποδεχθεί το Athens Santa Run 2025, τη μεγάλη γιορτή αθλητισμού, χαράς και αλληλεγγύης, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στο κέντρο της πόλης. Τη διοργάνωση έχει αναλάβει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ) σε συνεργασία με το μεγαλύτερο running club της χώρας, το Offline Running Association. Το σύνθημα για την εκκίνηση του αγώνα θα δώσει ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στις 10 το πρωί.

Κάντε την εγγραφή σας και στηρίξτε την φιλανθρωπική προσπάθεια του Athens Santa Run 2025, εδώ: https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/athens-santa-run-2025/

Μια διαδρομή 2,8 χιλιομέτρων στο κέντρο της Αθήνας

Μικροί και μεγάλοι καλούνται να συμμετάσχουν σε μια γιορτινή δρομική εμπειρία 2,8 χιλιομέτρων, με αφετηρία και τερματισμό το Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών και διαδρομή που περνά από κεντρικά σημεία της πόλης, όπως το Μοναστηράκι, το Θησείο και η Ομόνοια.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) και στην ενίσχυση των αθλητικών δράσεων του ΟΠΑΝΔΑ. Όλοι συμμετέχοντες θα λάβουν αναμνηστικό μετάλλιο.

Πρόγραμμα διοργάνωσης

08:00 – 09:30: Παραλαβή στολών Άγιου Βασίλη και αριθμών συμμετοχής από την Πλατεία Κοτζιά με την επίδειξη του αποδεικτικού πληρωμής ή την ταυτότητα του συμμετέχοντα.

10:00: Επίσημη εκκίνηση του αγώνα από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Πρόσβαση & στάθμευση: Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων και των επισκεπτών, θα υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης στο υπόγειο parking της Πλατείας Κοτζιά, με δωρεάν χρήση για τις δύο πρώτες ώρες.

Η πρόσβαση στο σημείο εκκίνησης είναι εύκολη τόσο με μέσα μαζικής μεταφοράς (Μετρό Ομόνοια – Μοναστηράκι) όσο και πεζή από το ιστορικό κέντρο της πόλης.

Μουσική και γιορτινή ατμόσφαιρα στο Christmas Market

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Χριστουγεννιάτικη Αγορά του Δήμου Αθηναίων θα είναι ανοιχτή στην πλατεία Κοτζιά, προσφέροντας στους συμμετέχοντες και στους επισκέπτες τη δυνατότητα να συνδυάσουν τον αγώνα με βόλτα, ψώνια και χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.

Η γιορτινή εμπειρία του Athens Santa Run 2025 ενισχύεται με μουσική, παρουσίαση και ζωντανό ρυθμό από τον Rock FM, με τους μουσικούς παραγωγούς Αλέξανδρο Βραχωρίτη και Τάσο Καρατζή να δίνουν τον παλμό της εκκίνησης και του τερματισμού. Παράλληλα, τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα θα πλαισιώσει μουσικά στην πλατεία Ομονοίας και η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, προσθέτοντας εορταστικό χαρακτήρα στη διοργάνωση.

Διοργάνωση: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), σε συνεργασία με το μεγαλύτερο running club της χώρας, το Offline Running Association και την Αctive Media Group.

Το Athens Santa Run2025 υποστηρίζουν: Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία και ΒΙΚΟΣ COLA ως Silver Sponsors, και Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, NIO, SIXT, YAMAHA, Mailo's–The Pasta Project, Γρηγόρης, Φούρνος Βενέτη, Armando Pizzeria ως Official Sponsors.








Τελευταία τροποποίηση στις 18/12/2025 - 21:05
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δήμος Αθηναίων: «Πράσινο φως» για την ενεργειακή αναβάθμιση 20 σχολείων
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: «Πράσινο φως» για την ενεργειακή αναβάθμιση 20 σχολείων

Δήμος Αθηναίων: Ένας στους τρεις άστεγους βρίσκεται στον δρόμο για περισσότερα από πέντε χρόνια
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: Ένας στους τρεις άστεγους βρίσκεται στον δρόμο για περισσότερα από πέντε χρόνια

Δήμος Αθηναίων για Προσφυγικά: Kάλεσμα σε διακοπή υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης από την Περιφέρεια
Πολιτική

Δήμος Αθηναίων για Προσφυγικά: Kάλεσμα σε διακοπή υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης από την Περιφέρεια

«Εξυπηρετώ»: Το νέο ψηφιακό εργαλείο του Δήμου Αθηναίων με όλες τις δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες
Αυτοδιοίκηση

«Εξυπηρετώ»: Το νέο ψηφιακό εργαλείο του Δήμου Αθηναίων με όλες τις δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
30/06/2026 - 23:30

Ανδρουλάκης: Όχι στο δίλημμα Μητσοτάκης ή 2015-2019 – Η απάντηση είναι το ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
30/06/2026 - 23:20

Σχέδιο Σάντσεθ προκαλεί αντιδράσεις: Σχεδιάζει μαζική νομιμοποίηση άνω του 1 εκατ. μεταναστών στην Ισπανία

Ειδήσεις
30/06/2026 - 23:10

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Βρέθηκε και δεύτερη σορός- Φόβοι ότι ανήκει στο παιδί που αγνοούταν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/06/2026 - 23:10

Η Ελλάδα αναδεικνύεται στον κορυφαίο ευρωπαϊκό προορισμό για θεσμικές επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο

Από θέσεως...
30/06/2026 - 23:08

Δεν αρκεί να είμαστε πρώτοι στη θάλασσα

Ειδήσεις
30/06/2026 - 22:59

Νέα «ασπίδα» της ΕΕ για τη χαλυβουργία: Σε ισχύ από 1η Ιουλίου αυστηρότερο καθεστώς εισαγωγών

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 22:50

Seanergy Maritime: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως €100 εκατ. μετά την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ειδήσεις
30/06/2026 - 22:45

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Έρευνα για πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από ακροδεξιούς ευρωβουλευτές

Ναυτιλία
30/06/2026 - 22:35

YKNOT INVEST: Επένδυση σε δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax

Magazino
30/06/2026 - 22:15

Η παρακμή μιας ποδοσφαιρικής υπερδύναμης

Υγεία
30/06/2026 - 22:00

Πώς επηρεάζει ο καύσωνας την εγκυμοσύνη

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 21:59

«Πράσινο φως» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το ομολογιακό της Seanergy Maritime

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 21:50

Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Πολιτική
30/06/2026 - 21:40

Δημοσκόπηση MARC: Πρωτιά ΝΔ με 30,5%, δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. - Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%

Ναυτιλία
30/06/2026 - 21:04

Πειραιάς: Επιστροφή σε θετικό ρυθμό για τα containers τον Μάιο

Υγεία
30/06/2026 - 21:00

Πώς η συν-ανατροφή σώζει τους γονείς από το άγχος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 20:46

Ενεργειακή στροφή στην Ευρώπη: Αύξηση ΑΠΕ και φυσικού αερίου, ιστορικό χαμηλό στον άνθρακα

Πολιτική
30/06/2026 - 20:40

Στα άκρα η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με φόντο ανάρτηση Μπίστη για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 20:25

AIRCANTEEN AE: Επέκταση δικτύου το 2025

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 20:06

Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο μήνα με ισχυρή άνοδο σε τεχνολογία - Κέρδη 10% για Stoxx στο τρίμηνο

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 19:55

Alpha Asset Management: Επιστροφή κεφαλαίου €2,31 εκατ. στους μεριδιούχους του Alpha ETF FTSE Athex Large Cap

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 19:45

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Διανομή υπολοίπου μερίσματος €0,0475 ανά μετοχή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/06/2026 - 19:30

Eurostat: Συνεχίζεται η μείωση του ζωικού κεφαλαίου στην ΕΕ – Η Ελλάδα παραμένει πρώτη στις αίγες

Πολιτική
30/06/2026 - 19:10

Δένδιας από Ποντγκόριτσα: Η Ελλάδα υποστηρίζει την προοπτική ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:57

ΔΕΗ: Πληρωμές €27,76 εκατ. στο Δημόσιο από λιγνιτική δραστηριότητα το 2025

Οικονομία
30/06/2026 - 18:47

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα στρατηγική πύλη της Ινδίας προς την ευρωπαϊκή αγορά

Πολιτική
30/06/2026 - 18:39

Σφοδρή σύγκρουση Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ για τον Ταλ Ντίλιαν: Πόλεμος ανακοινώσεων και βαριές αιχμές

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:31

AVE: Απέκτησε το 32,05% της YALCO μέσω αύξησης κεφαλαίου €5 εκατ.

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 18:21

ΣΕΒΕ: 51η Τακτική Γενική Συνέλευση – Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Ναυτιλία
30/06/2026 - 18:20

Αλλαγές στην πλοήγηση του Πειραιά – Προειδοποίηση για την ανταγωνιστικότητα του λιμανιού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ