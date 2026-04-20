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Επίθεση σε υπηρεσιακό όχημα της Δημοτικής Αστυνομίας επί της οδού Σόλωνος κατά τη διενέργεια ελέγχων
Αυτοδιοίκηση
10:18 - 20 Απρ 2026

Επίθεση σε υπηρεσιακό όχημα της Δημοτικής Αστυνομίας επί της οδού Σόλωνος κατά τη διενέργεια ελέγχων

Reporter.gr Newsroom
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Κατά τις βραδινές ώρες του Σαββάτου, 18 Απριλίου, σημειώθηκε επίθεση εναντίον περιπολικού οχήματος της Δημοτικής Αστυνομίας επί της οδού Σόλωνος, στην περιοχή των Εξαρχείων. Το εν λόγω υπηρεσιακό όχημα διευκόλυνε τη μετάβαση και παρείχε υποστήριξη σε κλιμάκια της υπηρεσίας, τα οποία διενεργούσαν στοχευμένους και τακτικούς ελέγχους νομιμότητας σε παρακείμενα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).

Προκλήθηκαν περιορισμένης έκτασης υλικές φθορές στο όχημα της υπηρεσίας, ενώ ουδείς εκ των δημοτικών αστυνομικών που απάρτιζαν τα κλιμάκια υπέστη τον παραμικρό τραυματισμό. Οι δράστες της επίθεσης τράπηκαν άμεσα σε φυγή από το σημείο. Για το συμβάν υπεβλήθη μήνυση κατ' αγνώστων στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση και να εντοπιστούν οι υπαίτιοι.

Ο Δήμος Αθηναίων καταδικάζει απερίφραστα την ενέργεια αυτή και καθιστά απολύτως σαφές ότι το θεσμικό έργο των υπηρεσιών του, το οποίο αποσκοπεί στη διασφάλιση της νομιμότητας, την προστασία της δημόσιας υγείας και την προάσπιση της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης, θα συνεχιστεί απρόσκοπτα. Μεμονωμένα περιστατικά έκνομων συμπεριφορών δεν πρόκειται να επηρεάσουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, ούτε να αναστείλουν τη διεξαγωγή των συστηματικών ελέγχων.

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