Δήμος Αθηναίων: Απεργούν την Παρασκευή (23/4) οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα - Καθυστερήσεις στην αποκομιδή απορριμμάτων

Αύριο, Παρασκευή (23/4), αναμένονται καθυστερήσεις στην αποκομιδή απορριμμάτων, λόγω της προγραμματισμένης απεργίας των εργαζομένων στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων.

Αναλυτικά, η δημοτική αρχή επισημαίνει από την πλευρά της ότι τα αιτήματα των εργαζομένων είναι δίκαια και αφορούν τις συνθήκες εργασίας τους, τονίζοντας παράλληλα ότι αναγνωρίζει και σέβεται τον ρόλο τους στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν κατανόηση και, στο μέτρο του δυνατού, να περιορίσουν την τοποθέτηση απορριμμάτων στους κάδους κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας.

Όπως υπογραμμίζεται, η συμβολή των πολιτών μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των προβλημάτων και στη διαχείριση της κατάστασης, στηρίζοντας ταυτόχρονα τους εργαζομένους κατά τη διάρκεια της κινητοποίησής τους.

Η ανακοίνωση κλείνει με ευχαριστίες προς τους πολίτες για τη συνεργασία και την υπευθυνότητά τους.