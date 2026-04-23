ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Έβγαλε αντίδραση με ράλι ΕΥΔΑΠ και ανάκαμψη Metlen
Σχόλια Αγοράς
17:39 - 23 Απρ 2026

Χρηματιστήριο: Έβγαλε αντίδραση με ράλι ΕΥΔΑΠ και ανάκαμψη Metlen

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Φρένο στην εβδομαδιαία πτωτική κίνηση της αγοράς μπήκε την Πέμπτη (23/4), με τον ΓΔ να υποχωρεί μεν  έως τα επίπεδα των 2210 μονάδων αλλά να ανακάμπτει μετά το μεσημέρι με αιχμή την τραπεζική αντεπίθεση (ΔΤΡ από το -1.4% στο +0.14%)  και να  κλείνει τελικά στις 2234 μονάδες +0.23%. Ο τζίρος σταθερά χαμηλότερα από τα συνηθισμένα στα 200 εκατ. ευρώ και με ισορροπία ανοδικών/καθοδικών στο μείγμα (11 ανοδικές / 13 καθοδικές).

Εκτόξευση για την ΕΥΔΑΠ +6.6% και προσπάθεια ανάκαμψης για την METLEN +2.4% στο ταμπλό. Αντίδραση από ΑΡΑΙΓ +1.2%, ΠΕΙΡ +1.3%, TITAN +1.6% και ΔΕΗ +0.8% οι μετοχές του FTSE με την μεγαλύτερη άνοδο, μικρή υποχώρηση για ΕΕΕ -0.1% αλλά και ΟΤΕ -0.7%, ΑΛΦΑ -1.2%. Χαμηλότερα επίπεδα στον όμιλο Viohalco με CENER -2.2%, ΕΛΧΑ -0.1%, ΒΙΟ -1.7%, όπως και σε ΜΟΗ -0.4%, ΜΠΕΛΑ -0.8%, ΔΑΑ -0.6%.

Πέμπτη ημέρα υπεροχής – στο κριτήριο της απόδοσης – από την μεσαία κεφαλαιοποίηση με τον δείκτη FTSEM +0.85% με καλύτερες τις ACAG +7.9%, ΚΡΙ +3.2% και λόγω βελτιωμένων αποτελεσμάτων, ΟΛΘ +1.8%, ΟΤΟΕΛ +0.7%, BYLOT +1%.

Χαμηλότερες τιμές σε ΠΕΤΡΟ -1%, ΠΡΟΝΤΕΑ -0.8% αλλά και στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση σε ΥΚΝΟΤ -1% και ΙΝΛΙΦ -1.4%.

Βασικό θέμα παγκοσμίως η επάρκεια καυσίμων λόγω των περιορισμών τόσο στην παραγωγή σε χώρες του Κόλπου όσο και στην ναυσιπλοΐα μέσω των στενών του Ορμούζ, με τις συνέπειες αρχικά να περιορίζονται σε αυξημένες τιμές και σε μέρος του κόστους. Αν κρίνουμε, όμως, από την βαρύτητα των δηλώσεων σημαντικών αξιωματούχων (ενέργειας, πολιτικών, επιχειρηματιών κα) τότε το πραγματικό πρόβλημα θα εμφανιστεί σε χώρες, περιοχές και κλάδους τον επόμενο μήνα, με εντελώς άγνωστες για την ώρα τις οικονομικές συνέπειες και ζημιές.

Η ψυχολογία των επενδυτών έχει επηρεαστεί από τις εξελίξεις στην ΜΑ με αποτέλεσμα είτε την αποχή από τις αγορές είτε την μερική – ή και ολική – πώληση θέσεων, με τον ΓΔ να καταγράφει μια από τις χειρότερες εβδομάδες του έτους (απόδοση εβδομάδας ΓΔ -3.2%) ενώ σωρευτικά αρνητικά επιδρά και το γκριζάρισμα στην εσωτερική πολιτική σκηνή (ανακίνιση σκανδάλων, άρση ασυλίας Βουλευτών, γκρίνια στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, αβεβαιότητα για το timing των εκλογών).

Σε τεχνικό επίπεδο ο ΓΔ βρίσκεται στο μέσο της ετήσιας κίνησης (χαμηλό ΓΔ 1998 στις 23/3, υψηλό 2407 στις 4/2) με ανοιχτές τις προβλέψεις και για τις δύο κατευθύνσεις αλλά με το δεδομένο ότι πλέον ο χρόνος λειτουργεί ανασταλτικά για την αγορά όσο δεν φαίνεται λευκός καπνός στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και με τις εκτιμήσεις στην ευρωζώνη για στασιμοπληθωρισμό να ακούγονται όλο και περισσότερο.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

HELLENiQ ENERGY: Υπογράφει την αναβάθμιση στις φοιτητικές εστίες του ΕΚΠΑ
Επιχειρήσεις

HELLENiQ ENERGY: Υπογράφει την αναβάθμιση στις φοιτητικές εστίες του ΕΚΠΑ

Wall: Υποχώρηση μετά τα ρεκόρ - Πιέσεις από γεωπολιτική ένταση και εταιρικά αποτελέσματα
Χρηματιστήρια

Wall: Υποχώρηση μετά τα ρεκόρ - Πιέσεις από γεωπολιτική ένταση και εταιρικά αποτελέσματα

Βουλή: Σφοδρή σύγκρουση Ανδρουλάκη – Θεοδωρικάκου για ΟΠΕΚΕΠΕ και θεσμούς
Πολιτική

Βουλή: Σφοδρή σύγκρουση Ανδρουλάκη – Θεοδωρικάκου για ΟΠΕΚΕΠΕ και θεσμούς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Έπιασε τις 2.521 μονάδες με υψηλό τζίρο – Οι «πρωταγωνιστές» στο ταμπλό
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Έπιασε τις 2.521 μονάδες με υψηλό τζίρο – Οι «πρωταγωνιστές» στο ταμπλό

Wall: Άνοδος για Dow με «καύσιμο» τα ισχυρά αποτελέσματα - Πιέσεις Nasdaq από τις μετοχές ημιαγωγών
Χρηματιστήρια

Wall: Άνοδος για Dow με «καύσιμο» τα ισχυρά αποτελέσματα - Πιέσεις Nasdaq από τις μετοχές ημιαγωγών

Sell off στα crypto: Γιατί το Bitcoin κατρακύλησε σε χαμηλό 10ημέρου
Νομίσματα

Sell off στα crypto: Γιατί το Bitcoin κατρακύλησε σε χαμηλό 10ημέρου

Όμιλος AKTOR: Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών μετά την ΑΜΚ - Το μήνυμα Εξάρχου
Ανακοινώσεις

Όμιλος AKTOR: Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών μετά την ΑΜΚ - Το μήνυμα Εξάρχου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 23:50

Κρίση στα «μεγάλα ονόματα» της Γερμανίας: Περικοπές - σοκ σε Porsche και Audi

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 23:28

Wall: Ο Dow «πετά» με +500 μονάδες - H Apple γράφει ιστορία με κεφαλαιοποίηση $5 τρισ.

Ειδήσεις
28/07/2026 - 23:25

Νετανιάχου μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Μία από τις καλύτερες συνομιλίες που είχαμε ποτέ

Οικονομία
28/07/2026 - 23:10

«Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος»: Η πρόταση Πιερρακάκη για 6G, AI και νέο ταμείο επενδύσεων

Ειδήσεις
28/07/2026 - 23:03

Σεισμός στην Ιαπωνία: Αναφορές για πολλούς νεκρούς μετά από έκρηξη σε εμπορικό κέντρο

Πολιτική
28/07/2026 - 22:55

Βουλή: «Μάχη» για την πολιτιστική κληρονομιά – Πέρασε το νομοσχέδιο Μενδώνη εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:50

Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στην Πάρο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες - Εκκενώθηκαν 5 οικισμοί

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:48

Το Ιράν κρατά κλειστό το Ορμούζ: Απορρίπτει την πρόταση του Ομάν - Τι αντιπροτείνει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:47

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σκιάθου

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:35

Χριστοδουλίδης: Ικανοποίηση για την επαφή με Γκουτέρες - Προσδοκίες θετικά μηνύματα στο Κυπριακό

Magazino
28/07/2026 - 22:30

LVMH: Επιστροφή στην ανάπτυξη για Louis Vuitton, Dior & Tiffany – Τι αγοράζουν τώρα οι Fashion Lovers

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:20

Κίνα – Χούθι: Μυστικές διαβουλεύσεις για ασφαλή διέλευση των πλοίων της στην Ερυθρά Θάλασσα

Ειδήσεις
28/07/2026 - 21:59

Η παγκόσμια οικονομία σε τεντωμένο σχοινί: Στασιμοπληθωριστικό σοκ βλέπουν οι οικονομολόγοι - Φόβοι για πετρέλαιο στα $150

Πολιτική
28/07/2026 - 21:30

Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση μιλά με έργα για τη Δυτική Μακεδονία - Επενδύσεις €5,4 δισ.

Πολιτική
28/07/2026 - 21:15

Νέα επίθεση Κυριαζίδη σε Κωνσταντοπούλου: Η φράση που άναψε φωτιά - Παραπέμφθηκε στην επιτροπή Δεοντολογίας

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 21:15

ΟΝΥΞ Τουριστική: Bridge financing €7,8 εκατ. από την Credia Bank για επένδυση στη Σάνη Χαλκιδικής

Magazino
28/07/2026 - 21:00

«Εγκέφαλος Ποπ Κορν»: Γιατί η προσοχή μας κρατάει 47 δευτερόλεπτα και πώς να την επαναφέρετε

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/07/2026 - 20:59

Θεσσαλονίκη: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή λόγω έργων για το Fly Over

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/07/2026 - 20:45

Enaon: Επένδυση ενός δισ. ευρώ έως το 2032 για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:30

ΟΗΕ: Προειδοποίηση για επικίνδυνη κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη

Ναυτιλία
28/07/2026 - 20:29

ΠΕΝΕΝ: Έληξε η απεργία στο Αριάδνη – Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία με Attica Group

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:12

Βουλγαρία: Εκκενώνεται κρουαζιερόπλοιο που προσάραξε στον Δούναβη λόγω χαμηλής στάθμης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:05

Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 19:52

Ευρωαγορές: Η πτώση του πετρελαίου και τα ισχυρά αποτελέσματα έφεραν νέα κέρδη

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:45

Βρυξέλλες: Σχέδιο για νέες κυρώσεις σε 1.600 εταιρείες που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή

Εργασιακά
28/07/2026 - 19:30

e-ΕΦΚΑ: Παράταση έως τις 10 Σεπτεμβρίου για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
28/07/2026 - 19:14

Elvalhalcor: Ρεκόρ κερδοφορίας – +79% στα προ φόρων κέρδη και ισχυρές ταμειακές ροές το α εξάμηνο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:11

Ο Ινφαντίνο κάνει μπίζνες με τον γαμπρό του Τραμπ - Αντιδρά η UEFA για «ξεπούλημα» του Μουντιάλ

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 18:59

Attica Group: Τηρούνται πιστά οι Συλλογικές Συμβάσεις – Βολές στην ΠΕΝΕΝ

Εμπορεύματα
28/07/2026 - 18:52

Ο πόλεμος στο Ιράν ανέτρεψε όλες τις βεβαιότητες στην αγορά LNG

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ