Χρηματιστήριο: Έβγαλε αντίδραση με ράλι ΕΥΔΑΠ και ανάκαμψη Metlen

Φρένο στην εβδομαδιαία πτωτική κίνηση της αγοράς μπήκε την Πέμπτη (23/4), με τον ΓΔ να υποχωρεί μεν έως τα επίπεδα των 2210 μονάδων αλλά να ανακάμπτει μετά το μεσημέρι με αιχμή την τραπεζική αντεπίθεση (ΔΤΡ από το -1.4% στο +0.14%) και να κλείνει τελικά στις 2234 μονάδες +0.23%. Ο τζίρος σταθερά χαμηλότερα από τα συνηθισμένα στα 200 εκατ. ευρώ και με ισορροπία ανοδικών/καθοδικών στο μείγμα (11 ανοδικές / 13 καθοδικές).

Εκτόξευση για την ΕΥΔΑΠ +6.6% και προσπάθεια ανάκαμψης για την METLEN +2.4% στο ταμπλό. Αντίδραση από ΑΡΑΙΓ +1.2%, ΠΕΙΡ +1.3%, TITAN +1.6% και ΔΕΗ +0.8% οι μετοχές του FTSE με την μεγαλύτερη άνοδο, μικρή υποχώρηση για ΕΕΕ -0.1% αλλά και ΟΤΕ -0.7%, ΑΛΦΑ -1.2%. Χαμηλότερα επίπεδα στον όμιλο Viohalco με CENER -2.2%, ΕΛΧΑ -0.1%, ΒΙΟ -1.7%, όπως και σε ΜΟΗ -0.4%, ΜΠΕΛΑ -0.8%, ΔΑΑ -0.6%.

Πέμπτη ημέρα υπεροχής – στο κριτήριο της απόδοσης – από την μεσαία κεφαλαιοποίηση με τον δείκτη FTSEM +0.85% με καλύτερες τις ACAG +7.9%, ΚΡΙ +3.2% και λόγω βελτιωμένων αποτελεσμάτων, ΟΛΘ +1.8%, ΟΤΟΕΛ +0.7%, BYLOT +1%.

Χαμηλότερες τιμές σε ΠΕΤΡΟ -1%, ΠΡΟΝΤΕΑ -0.8% αλλά και στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση σε ΥΚΝΟΤ -1% και ΙΝΛΙΦ -1.4%.

Βασικό θέμα παγκοσμίως η επάρκεια καυσίμων λόγω των περιορισμών τόσο στην παραγωγή σε χώρες του Κόλπου όσο και στην ναυσιπλοΐα μέσω των στενών του Ορμούζ, με τις συνέπειες αρχικά να περιορίζονται σε αυξημένες τιμές και σε μέρος του κόστους. Αν κρίνουμε, όμως, από την βαρύτητα των δηλώσεων σημαντικών αξιωματούχων (ενέργειας, πολιτικών, επιχειρηματιών κα) τότε το πραγματικό πρόβλημα θα εμφανιστεί σε χώρες, περιοχές και κλάδους τον επόμενο μήνα, με εντελώς άγνωστες για την ώρα τις οικονομικές συνέπειες και ζημιές.

Η ψυχολογία των επενδυτών έχει επηρεαστεί από τις εξελίξεις στην ΜΑ με αποτέλεσμα είτε την αποχή από τις αγορές είτε την μερική – ή και ολική – πώληση θέσεων, με τον ΓΔ να καταγράφει μια από τις χειρότερες εβδομάδες του έτους (απόδοση εβδομάδας ΓΔ -3.2%) ενώ σωρευτικά αρνητικά επιδρά και το γκριζάρισμα στην εσωτερική πολιτική σκηνή (ανακίνιση σκανδάλων, άρση ασυλίας Βουλευτών, γκρίνια στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, αβεβαιότητα για το timing των εκλογών).

Σε τεχνικό επίπεδο ο ΓΔ βρίσκεται στο μέσο της ετήσιας κίνησης (χαμηλό ΓΔ 1998 στις 23/3, υψηλό 2407 στις 4/2) με ανοιχτές τις προβλέψεις και για τις δύο κατευθύνσεις αλλά με το δεδομένο ότι πλέον ο χρόνος λειτουργεί ανασταλτικά για την αγορά όσο δεν φαίνεται λευκός καπνός στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και με τις εκτιμήσεις στην ευρωζώνη για στασιμοπληθωρισμό να ακούγονται όλο και περισσότερο.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης