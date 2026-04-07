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Μπακογιάννης: Πυρά κατά Δούκα για τη Βασιλίσσης Όλγας – «Διαφημίζει έργο που πολεμούσε»
Αυτοδιοίκηση
14:15 - 07 Απρ 2026

Μπακογιάννης: Πυρά κατά Δούκα για τη Βασιλίσσης Όλγας – «Διαφημίζει έργο που πολεμούσε»

Reporter.gr Newsroom
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Πυρά κατά του Δημάρχου Αθηναίων Χάρης Δούκας εξαπέλυσε με δήλωσή του τη Μεγάλη Τρίτη ο προκάτοχός του και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αθήνα Ψηλά», Κώστας Μπακογιάννης.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο κ. Δούκας ανακοίνωσε πως οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας ολοκληρώθηκαν και ότι ο δρόμος πρόκειται να δοθεί σε κυκλοφορία.

Ο κ. Μπακογιάννης, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι ο νυν δήμαρχος διαφημίζει ένα έργο το οποίο στο παρελθόν είχε πολεμήσει, κατηγορώντας τον παράλληλα για λαϊκισμό.

Η δήλωση του κ. Μπακογιάννη:

«Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κ. Δούκας το λοιδόρησε, το χλεύασε, το πολέμησε και φυσικά δεν το υλοποίησε, αφού το έκανε η Ανάπλαση ΑΕ και όχι ο Δήμος Αθηναίων.

Όμως, τώρα, του αρέσει και το διαφημίζει. Λαϊκισμός πριν, λαϊκισμός μετά. Λόγια του αέρα. Ευτυχώς όμως τα έργα μένουν».

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