Μπακογιάννης: Πυρά κατά Δούκα για τη Βασιλίσσης Όλγας – «Διαφημίζει έργο που πολεμούσε»

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο κ. Δούκας ανακοίνωσε πως οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας ολοκληρώθηκαν και ότι ο δρόμος πρόκειται να δοθεί σε κυκλοφορία.

Ο κ. Μπακογιάννης, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι ο νυν δήμαρχος διαφημίζει ένα έργο το οποίο στο παρελθόν είχε πολεμήσει, κατηγορώντας τον παράλληλα για λαϊκισμό.

Η δήλωση του κ. Μπακογιάννη:

«Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κ. Δούκας το λοιδόρησε, το χλεύασε, το πολέμησε και φυσικά δεν το υλοποίησε, αφού το έκανε η Ανάπλαση ΑΕ και όχι ο Δήμος Αθηναίων.

Όμως, τώρα, του αρέσει και το διαφημίζει. Λαϊκισμός πριν, λαϊκισμός μετά. Λόγια του αέρα. Ευτυχώς όμως τα έργα μένουν».