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Στάση αναμονής στη Wall Street ενόψει των αποτελεσμάτων της Nvidia
Χρηματιστήρια
17:00 - 27 Αυγ 2025

Στάση αναμονής στη Wall Street ενόψει των αποτελεσμάτων της Nvidia

Reporter.gr Newsroom
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Με μικρές μεταβολές άνοιξε σήμερα (Τετάρτη, 27/8) το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι επενδυτές επικεντρώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia, τα οποία ενδέχεται να αποδειχθούν κρίσιμα για τη συνέχιση της ανοδικής πορείας των αγορών.  

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης Dow Jones καταγράφει άνοδο 0,17% στις 45.496,03 μονάδες, ενώ ο S&P 500 παραμένει αμετάβλητος στις 6.465,92 μονάδες και ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,18%, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στις 21.507,22 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 2ετούς τίτλου βρίσκεται στο 3,65%, παρουσιάζοντας πτώση, ενώ το 10ετές διαπραγματεύεται υψηλότερα, στο 4,28%.

Οι χρηματαγορές φαίνεται να μην έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από την πρωτοφανή απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποπέμψει τη Λίζα Κουκ από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στη δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων της Nvidia, που ενδέχεται είτε να ενισχύσουν είτε να ανακόψουν το φετινό ράλι του S&P 500. Η εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ έχει υπερβεί τις προβλέψεις σε 11 από τις τελευταίες 12 τριμηνιαίες ανακοινώσεις, αν και σε τέσσερις περιπτώσεις η μετοχή της σημείωσε πτώση αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την FactSet.

Όπως ανέφερε ο Τομ Λι, επικεφαλής έρευνας της Fundstrat Capital, στο CNBC: «Οι επενδυτές είναι προφανώς επιφυλακτικοί λόγω της πρόσφατης ασταθούς απόδοσης της Nvidia κατά τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων. Ωστόσο, πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εταιρείες παγκοσμίως, εν μέσω μιας μεγάλης διαρθρωτικής αλλαγής στην παγκόσμια οικονομία».

Ο Αύγουστος – ένας παραδοσιακά δύσκολος μήνας για τις μετοχές – φτάνει στο τέλος του, αλλά οι βασικοί δείκτες αναμένεται να κλείσουν με θετικό πρόσημο. Η αισιοδοξία στις αγορές οφείλεται κυρίως στις προσδοκίες για ενδεχόμενη μείωση επιτοκίων. Ο S&P 500 έχει ενισχυθεί κατά 2% μέσα στον μήνα, ο Dow Jones κατά 2,9% και ο Nasdaq επίσης κατά 2%.

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