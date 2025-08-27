ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επίθεση του Τραμπ στον Σόρος: Τον κατηγορεί για συμμετοχή σε οργανωμένο έγκλημα - Τον αποκαλεί &quot;ψυχοπαθή ακροαριστερό&quot;
Ειδήσεις
17:10 - 27 Αυγ 2025

Επίθεση του Τραμπ στον Σόρος: Τον κατηγορεί για συμμετοχή σε οργανωμένο έγκλημα - Τον αποκαλεί "ψυχοπαθή ακροαριστερό"

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη 27/8 ότι ο δισεκατομμυριούχος χρηματοδότης Τζορτζ Σόρος και ο γιος του θα πρέπει να κατηγορηθούν βάσει του νόμου περί οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς (RICO).

Ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση του στο truth social αναφέρει ότι οι Σόρος «έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά στις ΗΠΑ, υποδαυλίζοντας βίαιες διαμαρτυρίες παντού».

Πιο αναλυτικά ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει στην ανάρτηση του: «Ο Τζορτζ Σόρος και ο υπέροχος Ριζοσπάστης Αριστερός γιος του θα έπρεπε να κατηγορηθούν με τον νόμο RICO για τη στήριξή τους σε βίαιες διαδηλώσεις και πολλά άλλα, σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε αυτούς τους τρελούς να διαλύσουν άλλο την Αμερική, χωρίς να της δώσουν καν την ευκαιρία να «ΑΝΑΠΝΕΥΣΕΙ» και να είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Ο Σόρος και η ομάδα των ψυχοπαθών του έχουν προκαλέσει τεράστια ζημιά στη Χώρα μας! Αυτό περιλαμβάνει και τους Τρελούς φίλους του στη Δυτική Ακτή. Προσέξτε, σας παρακολουθούμε! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τουριστικοί προορισμοί στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ - Τα «λαβράκια» και τα «λουκέτα»
Οικονομία

Τουριστικοί προορισμοί στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ - Τα «λαβράκια» και τα «λουκέτα»

Στάση αναμονής στη Wall Street ενόψει των αποτελεσμάτων της Nvidia
Χρηματιστήρια

Στάση αναμονής στη Wall Street ενόψει των αποτελεσμάτων της Nvidia

Απεβίωσε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Κωνσταντίνος Πυλαρινός
Πολιτική

Απεβίωσε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Κωνσταντίνος Πυλαρινός

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ εναντίον Νετανιάχου: Βλέπει υπονόμευση των προσπαθειών επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας
Ειδήσεις

Τραμπ εναντίον Νετανιάχου: Βλέπει υπονόμευση των προσπαθειών επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας 

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων
Ειδήσεις

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

ΗΠΑ–Ιράν: Συμφωνία ή νέο διπλωματικό θρίλερ; Οι αντικρουόμενες απόψεις και οι διαμεσολαβητές
Ειδήσεις

ΗΠΑ–Ιράν: Συμφωνία ή νέο διπλωματικό θρίλερ; Οι αντικρουόμενες απόψεις και οι διαμεσολαβητές

Τραμπ: Κερδίσαμε τον πόλεμο με το Ιράν - Δε χρειαζόμασταν την υποστήριξη της G7
Ειδήσεις

Τραμπ: Κερδίσαμε τον πόλεμο με το Ιράν - Δε χρειαζόμασταν την υποστήριξη της G7

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
14/06/2026 - 19:08

Χρηστίδης: Η πολιτική αλλαγή αποτελεί αίτημα της κοινωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 18:14

Τραμπ εναντίον Νετανιάχου: Βλέπει υπονόμευση των προσπαθειών επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας 

Το σκίτσο του ΚΥΡ
14/06/2026 - 18:09

Επαγγελματικός προσδιορισμός

Ναυτιλία
14/06/2026 - 17:59

Από την κρίση στην προσαρμογή - Το νέο πρόσωπο του Ορμούζ

Πολιτική
14/06/2026 - 17:41

Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία

Ακίνητα
14/06/2026 - 17:07

ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά την απόσυρση της διάταξης για διαγραφή ακινήτων από το μητρώο βραχυχρονίων μισθώσεων λόγω μεταβίβασης

Πολιτική
14/06/2026 - 16:45

Βαρδακαστάνης: Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 16:15

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών από Άρειο Πάγο: Να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες για Καραμανλή

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:35

Ελβετία: Οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού σε δέκα εκατομμύρια κατοίκους

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:00

Ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού - Στόχος υποδομές της Χεζμπολάχ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:30

Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:04

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Οικονομία
14/06/2026 - 13:44

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 13:23

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Τι εξετάζουν οι αρχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/06/2026 - 13:00

Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου 

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:38

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Φορολογία
14/06/2026 - 10:00

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 08:57

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με ασαφές χρονοδιάγραμμα - Οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν και ο Νετανιάχου

Magazino
14/06/2026 - 08:21

Πρωταθλητές NBA έπειτα από 53 χρόνια οι Νιου Γιορκ Νικς, μετά από ακόμη μία επική ανατροπή

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ