Επίθεση του Τραμπ στον Σόρος: Τον κατηγορεί για συμμετοχή σε οργανωμένο έγκλημα - Τον αποκαλεί "ψυχοπαθή ακροαριστερό"

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη 27/8 ότι ο δισεκατομμυριούχος χρηματοδότης Τζορτζ Σόρος και ο γιος του θα πρέπει να κατηγορηθούν βάσει του νόμου περί οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς (RICO).

Ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση του στο truth social αναφέρει ότι οι Σόρος «έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά στις ΗΠΑ, υποδαυλίζοντας βίαιες διαμαρτυρίες παντού».

Πιο αναλυτικά ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει στην ανάρτηση του: «Ο Τζορτζ Σόρος και ο υπέροχος Ριζοσπάστης Αριστερός γιος του θα έπρεπε να κατηγορηθούν με τον νόμο RICO για τη στήριξή τους σε βίαιες διαδηλώσεις και πολλά άλλα, σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε αυτούς τους τρελούς να διαλύσουν άλλο την Αμερική, χωρίς να της δώσουν καν την ευκαιρία να «ΑΝΑΠΝΕΥΣΕΙ» και να είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Ο Σόρος και η ομάδα των ψυχοπαθών του έχουν προκαλέσει τεράστια ζημιά στη Χώρα μας! Αυτό περιλαμβάνει και τους Τρελούς φίλους του στη Δυτική Ακτή. Προσέξτε, σας παρακολουθούμε! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!».