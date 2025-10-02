ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Hellenic Cables θα προμηθεύσει inter-array καλώδια 66kV για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο East Anglia TWO
Ανακοινώσεις
19:41 - 02 Οκτ 2025

Η Hellenic Cables θα προμηθεύσει inter-array καλώδια 66kV για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο East Anglia TWO

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της Cenergy Holdings, ανέλαβε σύμβαση από την Seaway7 για την προμήθεια περίπου 165 χλμ. υποβρύχιων inter-array καλωδίων 66kV και των σχετικών εξαρτημάτων τους για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο East Anglia TWO (EA2) στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Το έργο EA2, που αναπτύσσεται από την ScottishPower Renewables, αποτελεί μέρος του East Anglia Hub, ενός από τα μεγαλύτερα υπεράκτια αιολικά έργα του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πάρκο βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Βόρειας Θάλασσας, 32,6 χλμ. από την ακτή του Suffolk, και θα περιλαμβάνει έως και 64 ανεμογεννήτριες, με προγραμματισμένη εγκατεστημένη ισχύ έως και 960 MW. Μόλις τεθεί σε λειτουργία, το υπεράκτιο αιολικό πάρκο αναμένεται να ηλεκτροδοτεί περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Hellenic Cables θα είναι υπεύθυνη για τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τις δοκιμές και την προμήθεια των καλωδίων, και την προμήθεια των σχετικών εξαρτημάτων. Τα καλώδια θα κατασκευαστούν στο καθετοποιημένο και υπερσύγχρονο εργοστάσιο υποβρύχιων καλωδίων της εταιρείας στην Κόρινθο. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το 2026 και οι τελικές παραδόσεις προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027.

Η νέα αυτή σύμβαση έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης ανάθεσης για το έργο East Anglia THREE και ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία της Hellenic Cables με την Seaway7 και την Scottish Power Renewables.

Ο Κώστας Σαββάκης, Γενικός Διευθυντής της Hellenic Cables, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με την Seaway7 και την Scottish Power Renewables, συμβάλλοντας στην υλοποίηση του υπεράκτιου κόμβου East Anglia με αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας καλωδιακές λύσεις».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άνοδος στις ευρωαγορές με «πρωταγωνιστές» την τεχνολογία και τη Stellantis
Χρηματιστήρια

Άνοδος στις ευρωαγορές με «πρωταγωνιστές» την τεχνολογία και τη Stellantis

Από 3 Οκτωβρίου ξεκινά η ψηφιακή υποβολή αιτήσεων για ειδική φορολόγηση μισθωτών υπηρεσιών και επιχειρηματικής δραστηριότητας
Φορολογία

Από 3 Οκτωβρίου ξεκινά η ψηφιακή υποβολή αιτήσεων για ειδική φορολόγηση μισθωτών υπηρεσιών και επιχειρηματικής δραστηριότητας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ
Ειδήσεις

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Cenergy Holdings: Τριπλό επενδυτικό στοίχημα σε Ελλάδα, ΗΠΑ και Βρετανία – Στόχος EBITDA €400 εκατ.
Επιχειρήσεις

Cenergy Holdings: Τριπλό επενδυτικό στοίχημα σε Ελλάδα, ΗΠΑ και Βρετανία – Στόχος EBITDA €400 εκατ.

Cenergy: Μακροχρόνια συμφωνία-πλαίσιο της Hellenic Cables με την Alliander
Επιχειρήσεις

Cenergy: Μακροχρόνια συμφωνία-πλαίσιο της Hellenic Cables με την Alliander

ΟΣΕ: Αποκαταστάθηκε πλήρως η βλάβη στα καλώδια τηλεδιοίκησης – Σε εξέλιξη έρευνα για δολιοφθορά
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΟΣΕ: Αποκαταστάθηκε πλήρως η βλάβη στα καλώδια τηλεδιοίκησης – Σε εξέλιξη έρευνα για δολιοφθορά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργασιακά
20/07/2026 - 20:12

Υποχρεωτικά μέτρα προστασίας εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
20/07/2026 - 20:00

Τι νέο μας φέρνουν οι προτάσεις της ΕΕ για την απανθρακοποίηση στη ναυτιλία

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 19:45

Bally’s Intralot: Μέρισμα €0,01626 ανά μετοχή – Από 27 Ιουλίου η καταβολή στους μετόχους

Πολιτική
20/07/2026 - 19:07

Μητσοτάκης: Ζητώ τρίτη τετραετία για να μη γυρίσουμε τρεις πίσω

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 18:37

Alpha Trust: Έναρξη διαπραγμάτευσης 73.200 νέων μετοχών στο ΧΑ

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 18:30

Στρατηγική συμφωνία: Η Nova μεταβιβάζει το ποσοστό της στη Nova ICT στην IREON Technologies

Magazino
20/07/2026 - 18:23

Πώς η FIFA μετέτρεψε το Μουντιάλ σε μηχανή δισεκατομμυρίων

Σχόλια Αγοράς
20/07/2026 - 17:55

Συνεδρίαση ισορροπίας στο ΧΑ: Οι αγοραστές αντιστέκονται, αλλά η αγορά δοκιμάζεται

Ειδήσεις
20/07/2026 - 17:48

Πέθανε ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Κέβιν Κίγκαν

Πολιτική
20/07/2026 - 17:38

ΕΛΑΣ: 5+1 παρεμβάσεις για τη Δημόσια Παιδεία – Κατάργηση πανελλαδικών και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Φορολογία
20/07/2026 - 17:28

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ

Αναλύσεις
20/07/2026 - 17:09

Aktor: Καλύφθηκε πάνω από 2 φορές το βιβλίο της ΑΜΚ των €650 εκατ.

Ειδήσεις
20/07/2026 - 17:02

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας - Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης στο σημείο

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 16:56

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street παρά την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή 

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:46

Ιράν – ΗΠΑ: Πρόταση για δεκαήμερη εκεχειρία και αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας

Πολιτική
20/07/2026 - 16:45

Ανδρουλάκης: Το Μαξίμου θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση κυματοθραύστη των πολιτικών του επιλογών

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:41

Επίσημα στο τιμόνι της Βρετανίας ο Άντι Μπέρναμ – Ο έβδομος πρωθυπουργός μέσα σε μία δεκαετία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 16:39

Εθνική Τράπεζα: Βραβεύτηκε για 2η διαδοχική χρονιά ως «Best Investment Bank for Financing Solutions in Greece»

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:27

Η Ευρώπη θέλει να μπει στην πρώτη γραμμή της ΤΝ – Ο Ντράγκι πιέζει για μεταρρυθμίσεις

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:23

Νέος ηγέτης της Χαμάς ο Χαλίλ Αλ Χαΐγια

Πολιτική
20/07/2026 - 16:19

Χρηστίδης: Οι υπουργοί της ΝΔ έχουν αφήσει τα στιλό και κάνουν προεκλογική εκστρατεία - Εκλογές το συντομότερο

Πολιτική
20/07/2026 - 16:15

Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Συμεών Κεδίκογλου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 16:11

Alpha Bank: Υλοποιεί το πρόγραμμα Alpha Way Change Agents Program και διευρύνει τη συνεργασία της με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:04

Οι Χούθι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 16:00

Clever Point και REVOIL σε συνεργασία για την ανάπτυξη του δικτύου και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης καταναλωτών

Ναυτιλία
20/07/2026 - 15:58

Κικίλιας από Αμοργό: Νέα εγκατάσταση αφαλάτωσης – Σχεδιάζουμε το μέλλον με επίκεντρο τις ανάγκες των νησιωτών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/07/2026 - 15:54

Tο PEUGEOT 2008 διευρύνει τη γκάμα του με τον νέας γενιάς κινητήρα βενζίνης Turbo 100

Οικονομία
20/07/2026 - 15:54

ΥΠΕΘΟ για Ταμείο Ανάκαμψης: Διαψεύδει τα δημοσιεύματα – Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ

Ειδήσεις
20/07/2026 - 15:51

BofA: «Φρένο» από την ΕΚΤ τον Ιούλιο – Πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο

Ειδήσεις
20/07/2026 - 15:43

Προκλητικός Ερντογάν για την εισβολή στην Κύπρο: Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ