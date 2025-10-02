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Άνοδος στις ευρωαγορές με «πρωταγωνιστές» την τεχνολογία και τη Stellantis
Χρηματιστήρια
19:35 - 02 Οκτ 2025

Άνοδος στις ευρωαγορές με «πρωταγωνιστές» την τεχνολογία και τη Stellantis

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωαγορές κινήθηκαν ανοδικά την Πέμπτη (2/10), αξιοποιώντας τη θετική δυναμική της προηγούμενης συνεδρίασης. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 0,53% και διαμορφώθηκε στις 567,60 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 1,35% στις 24.438,59 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,20% και έκλεισε στις 9.427,73 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε άνοδο 1,13% και διαμορφώθηκε στις 8.056,63 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB κατέγραψε ήπια πτώση 0,07% στις 42.920,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX υποχώρησε κατά 0,21% στις 15.506,80 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI ενισχύθηκε κατά 0,06% και έκλεισε στις 8.045,89 μονάδες.

Οι μετοχές τεχνολογίας ηγήθηκαν των κερδών στην Ευρώπη, μετά από αναφορές ότι η OpenAI πούλησε μετοχές συνολικής αξίας 6,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποτιμώντας την εταιρεία στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ο δείκτης Stoxx Europe Technology είχε σημειώσει άνοδο 2,4%, με τις μετοχές ημιαγωγών να ηγούνται των κερδών. Η Be Semiconductor ενισχύθηκε κατά 4,5%, η ASMI κατά 6,6%, και η ASML κατά 4,3%.

Στον κλάδο αυτοκινήτων, ο δείκτης Stoxx Automobiles and Parts κατέγραψε άνοδο 2,3%, με τη Stellantis να σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο 8,3%, κατακτώντας την κορυφή του Stoxx 600. Η εταιρεία ανέφερε αύξηση 6% στις πωλήσεις του τρίτου τριμήνου στις ΗΠΑ, με όλες τις μάρκες Jeep, Chrysler, Ram και Fiat να καταγράφουν θετικά αποτελέσματα. Ακόμα, η Volvo σημείωσε άνοδο περίπου 1,6% μετά την ανακοίνωση αύξησης 1% στις παγκόσμιες πωλήσεις το Σεπτέμβριο.

Στις εταιρικές ειδήσεις, η βρετανική Tesco ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη για το πρώτο εξάμηνο, αναθεωρώντας προς τα πάνω τις προβλέψεις της για το έτος, με τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη να εκτιμώνται πλέον μεταξύ 2,9 και 3,1 δισεκατομμυρίων λιρών. Οι μετοχές της σημείωσαν άνοδο 5,3%.

Αντίθετα, η Deutsche Bank μείωσε την τιμή-στόχο για την Pandora, επικαλούμενη αύξηση του κόστους αργύρου, παρά την ισχυρή εκστρατεία μάρκετινγκ. Οι μετοχές της Pandora έκλεισαν 1,3% χαμηλότερα.

Οι αγορές παρακολούθησαν, επίσης, το κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης, που εισήλθε στη δεύτερη μέρα, καθώς Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί δεν κατέληξαν σε συμφωνία για βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/10/2025 - 19:34
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