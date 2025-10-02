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Από 3 Οκτωβρίου ξεκινά η ψηφιακή υποβολή αιτήσεων για ειδική φορολόγηση μισθωτών υπηρεσιών και επιχειρηματικής δραστηριότητας
Φορολογία
19:22 - 02 Οκτ 2025

Από 3 Οκτωβρίου ξεκινά η ψηφιακή υποβολή αιτήσεων για ειδική φορολόγηση μισθωτών υπηρεσιών και επιχειρηματικής δραστηριότητας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέχει από Παρασκευή 3 Οκτωβρίου τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα να υποβάλλουν ψηφιακά την αίτηση υπαγωγής τους στον ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5Γ του ΚΦΕ.  

Με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες της νέας διαδικασίας για την ψηφιακή υποβολή.

Συγκεκριμένα, αν η ανάληψη υπηρεσίας ή η έναρξη εργασιών έχει γίνει:

  • μέχρι και 2 Ιουλίου, η αίτηση υποβάλλεται έως το τέλος του έτους για υπαγωγή στον ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος για το ίδιο έτος. Σε περίπτωση υποβολής εντός του επόμενου έτους από την ανάληψη υπηρεσίας ή την έναρξη εργασιών, η αίτηση εξετάζεται για το επόμενο φορολογικό έτος.
  • μετά τις 2 Ιουλίου, η αίτηση υποβάλλεται έως το τέλος του επόμενου έτους και αφορά υπαγωγή του φορολογούμενου στο επόμενο έτος της ανάληψης υπηρεσίας ή έναρξης εργασιών.

Το φυσικό πρόσωπο πρέπει να πληροί σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδος τα 5 από τα 6 προηγούμενα έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα.
  • Να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος- μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή από κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας.
  • Να παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης (παρ.2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ), είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα ή να ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.
  • Να δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για 2 έτη.

Με την επαλήθευση των παραπάνω προϋποθέσεων, η απόφαση υπαγωγής εκδίδεται άμεσα. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται επαλήθευση μέσω δικαιολογητικών, οι αιτούντες μπορούν να επισυνάψουν ψηφιακά τα απαιτούμενα έγγραφα για την εξέτασή τους από την αρμόδια υπηρεσία.

Επισημαίνεται ότι για την ψηφιακή έκδοση απόφασης περί υπαγωγής ή μη στις διατάξεις του άρθρου 5Γ ΚΦΕ απαιτείται τα στοιχεία του φυσικού προσώπου να είναι επικαιροποιημένα, καθώς χρησιμοποιούνται και ως στοιχεία επικοινωνίας από την ΑΑΔΕ.

Επιπλέον, οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς ειδικής φορολόγησης μέσω της πλατφόρμας Τα Αιτήματά μου για το έτος 2025, οι οποίες παραμένουν έως σήμερα εκκρεμείς, έχουν τη δυνατότητα να την επανυποβάλουν μέσω της νέας εφαρμογής, ώστε να διεκπεραιωθεί πλέον ψηφιακά, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ειδικό τρόπο φορολόγησης (άρθρο 5Γ του ΚΦΕ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00
  • Ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Ομογενείς και κάτοικοι εξωτερικού/ Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος
Τελευταία τροποποίηση στις 02/10/2025 - 19:25
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