ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Motor Oil: Υπερδιπλασιασμός καθαρών κερδών το εννεάμηνο - Στα €3,21 δισ. ο τζίρος
Ανακοινώσεις
18:09 - 19 Νοε 2025

Motor Oil: Υπερδιπλασιασμός καθαρών κερδών το εννεάμηνο - Στα €3,21 δισ. ο τζίρος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ισχυρή δυναμική και εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας κατέγραψε ο Όμιλος Motor Oil στο εννεάμηνο του 2025, παρά τη συγκρατημένη πορεία του κύκλου εργασιών. Τα οικονομικά αποτελέσματα αναδεικνύουν τη σταθερή ανθεκτικότητα του Ομίλου, ο οποίος προχωρά και σε νέο προσωρινό μέρισμα προς τους μετόχους.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 8,48 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας πτώση έναντι των 9,37 δισ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2024. Ωστόσο, η υποχώρηση των πωλήσεων δεν επηρέασε την απόδοση του Ομίλου σε επίπεδο κερδών.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους εκτοξεύθηκαν στα 453,2 εκατ. ευρώ, σχεδόν διπλάσια από τα 224 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα κέρδη εκμεταλλεύσεως παρέμειναν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, στα 552,9 εκατ. ευρώ, συγκρίσιμα με τα 575,9 εκατ. ευρώ του 2024.

Τα έσοδα της εταιρείας το Q3 ανήλθαν στα 3,21 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο από τα 3,13 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Σημαντικό ρόλο στην κερδοφορία διαδραμάτισε και η αποζημίωση ύψους 218,2 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκε λόγω έκτακτου γεγονότος στο διυλιστήριο. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα κινήθηκαν επίσης ισχυρά, στα 110,6 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος κατέβαλε φόρους ύψους 130,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 584 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα από τα 539,4 εκατ. ευρώ που είχε καταγράψει την προηγούμενη χρονιά.

Σημαντική απόφαση της διοίκησης αποτέλεσε η έγκριση διανομής προσωρινού μερίσματος 0,35 ευρώ ανά μετοχή, κατόπιν συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Οκτωβρίου 2025.

motoroil_0f6aa.jpg

Ισχυρά κεφάλαια και υγιής ρευστότητα

Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν σημαντικά, αγγίζοντας τα 3,15 δισ. ευρώ, έναντι 2,72 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024, εξέλιξη που αποδίδεται στην υψηλή κερδοφορία και στην ενίσχυση του ταμείου.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέβηκαν στα 1,11 δισ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός κατέγραψε πτώση, αντανακλώντας βελτίωση στη σχέση δανεισμού και χρηματοοικονομικών διαθεσίμων.

Η Motor Oil συνεχίζει να βασίζει την ανάπτυξή της σε ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων, με ενέργεια, φυσικό αέριο και προϊόντα διύλισης να αποτελούν τον κύριο όγκο των πωλήσεων. Η διοίκηση τονίζει ότι οι δραστηριότητες του Ομίλου δεν παρουσιάζουν έντονη εποχικότητα, ενώ η παρουσία σε πάνω από 75 χώρες διατηρεί ισχυρό το εξαγωγικό αποτύπωμα.

Με τα νέα οικονομικά δεδομένα, η Motor Oil επιβεβαιώνει τη σταθερή της θέση στον ενεργειακό κλάδο και ενισχύει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη επενδυτών και μετόχων.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/11/2025 - 18:11
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Intracom: Μέρισμα €0,18 ανά μετοχή – Οι προοπτικές για το μέλλον
Ανακοινώσεις

Intracom: Μέρισμα €0,18 ανά μετοχή – Οι προοπτικές για το μέλλον

Dell: Πώς εξηγείται το ημερήσιο ράλι της μετοχής της άνω του 30%
Επιχειρήσεις

Dell: Πώς εξηγείται το ημερήσιο ράλι της μετοχής της άνω του 30%

Bitcoin: «Παγώνει» στα 73.000 δολάρια ενώ οι μετοχές γράφουν ιστορικά υψηλά
Νομίσματα

Bitcoin: «Παγώνει» στα 73.000 δολάρια ενώ οι μετοχές γράφουν ιστορικά υψηλά

Motor Oil: Ανθεκτική κερδοφορία και ισχυρή ζήτηση εν μέσω αναταράξεων στην αγορά πετρελαίου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Motor Oil: Ανθεκτική κερδοφορία και ισχυρή ζήτηση εν μέσω αναταράξεων στην αγορά πετρελαίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
01/06/2026 - 19:38

Μητσοτάκης: Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί πολύτιμο εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να προστατευθεί

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 19:24

Πτώση στις ευρωαγορές μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 19:00

Politico: Η Κύπρος ζητά εγγυήσεις για τις βρετανικές βάσεις – Ο παράγοντας Φάρατζ

Πολιτική
01/06/2026 - 18:55

Βολές Ράμα κατά ΥΠΕΞ και Τσίπρα για το Ζβέρνετς – «Μισές αλήθειες» και αιχμές για την ελληνική μειονότητα

Υγεία
01/06/2026 - 18:28

Γιατί ο καρκίνος στους νέους αυξήθηκε κατά 80% – Ο ρόλος του ύπνου

Πολιτική
01/06/2026 - 18:05

ΠΑΣΟΚ: Νέο εσωκομματικό αγκάθι για τον Ανδρουλάκη το «φλερτ» Δούκα με Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/06/2026 - 17:43

Zeekr: Πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας και δυναμικής παγκόσμιας ανάπτυξης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 17:25

Ευρωπαϊκή άμυνα: Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:56

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 16:44

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:37

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:30

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Μανιάτης για τα επεισόδια στην Αλβανία: Να προστατευτούν οι ελληνικές μειονοτικές περιουσίες

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 13:57

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή 17 συλληφθέντες για απάτες €4,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

Magazino
01/06/2026 - 13:43

Γαλλία: Έκλεψαν ξανά τη «χρυσή» μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/06/2026 - 13:27

Εκδρομές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/06/2026 - 13:15

ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Εμπορεύματα
01/06/2026 - 13:02

Νέο ράλι στο πετρέλαιο εν μέσω αβεβαιότητας – Σημαντικά κέρδη και για το φυσικό αέριο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:45

Ifo: Ριζική αναμόρφωση επιδομάτων στη Γερμανία με θετικό αποτύπωμα σε εργασία και προϋπολογισμό

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/06/2026 - 12:38

ΗΣΑΠ: Πιλοτική λειτουργία ΑΙ καμερών στον Περισσό για την καταγραφή εισιτηριοδιαφυγής – Νέα πρόστιμα σε ισχύ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ