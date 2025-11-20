Ελληνικά Γαλακτοκομεία: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Δωδώνη

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς της εταιρείας "Δωδώνη Μονοπρόσωπη Α.Ε. Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου" γνωστοποίησε την Πέμπτη 20/11 η εταιρεία "Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε.".

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «Αποκλειστικός και αδιαπραγμάτευτος στόχος της Ελληνικά Γαλακτοκομεία είναι η διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών των προϊόντων Δωδώνη, η ενίσχυση της παραγωγικής και εξαγωγικής της δραστηριότητας μέσω στοχευμένων επενδύσεων και η ουσιαστική στήριξη της υπαίθρου και της κτηνοτροφίας της Ηπείρου».

«Μετά την εξαγορά, η Ελληνικά Γαλακτοκομεία χαράσσει νέους ορίζοντες με πυξίδα το ισχυρό και ποιοτικό προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και τη διεύρυνση των διεθνών αγορών, πάντα με σεβασμό στην παράδοση, στους ανθρώπους και στην ιστορία της εταιρείας» καταλήγει η ανακοίνωση.