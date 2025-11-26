ΕΧΑΕ: Μηδένισε τη θέση της η Sand Grove – Στο 9,15% η συμμετοχή της Praude Asset Management

Η SAND GROVE CAPITAL MANAGEMENT, Inc. γνωστοποίησε στις 25 Νοεμβρίου 2025 προς την ΕΧΑΕ ότι, κατόπιν της ολοκλήρωσης της δημόσιας πρότασης ανταλλαγής (tender event) στις 24 Νοεμβρίου, έχει πλέον μηδενική (0%) θέση στην Εταιρεία, λόγω της αφαίρεσης 4.086.833 equity swaps.

Σημειώνεται ότι η θέση της είχε κατευθυνθεί μέσω αλυσίδας ελεγχόμενων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των Sand Grove (Cayman) LP, Sand Grove Capital Intermediate Ltd και Sand Grove Capital Management LLP.

Παράλληλα, η EURONEXT NV ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, με περίπου 74,25% των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX να προσφέρονται και η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED να ελέγχει πλέον έμμεσα το 9,15% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση

Η SAND GROVE CAPITAL MANAGEMENT, Inc. με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ στις 25.11.2025 ενημέρωσε ότι μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων των οποίων διαχειρίζεται ως επενδυτικός διαχειριστής ή διακριτικός υπο-σύμβουλος, λόγω της αφαίρεσης των 4.086.833 equity swaps με την ολοκλήρωση της ανταλλαγής (tender event) στις 24.11.2025, από τις 24.11.2025 έχει μηδενική (0%) θέση στην Εταιρεία.

Οι αλυσίδες ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατείχε τη θέση, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:

Sand Grove (Cayman) LP,

Sand Grove Capital Intermediate Ltd • Sand Grove Capital management LLP

Επίσης, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι: