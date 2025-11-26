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ΕΧΑΕ: Μηδένισε τη θέση της η Sand Grove – Στο 9,15% η συμμετοχή της Praude Asset Management
Ανακοινώσεις
20:35 - 26 Νοε 2025

ΕΧΑΕ: Μηδένισε τη θέση της η Sand Grove – Στο 9,15% η συμμετοχή της Praude Asset Management

Reporter.gr Newsroom
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Η SAND GROVE CAPITAL MANAGEMENT, Inc. γνωστοποίησε στις 25 Νοεμβρίου 2025 προς την ΕΧΑΕ ότι, κατόπιν της ολοκλήρωσης της δημόσιας πρότασης ανταλλαγής (tender event) στις 24 Νοεμβρίου, έχει πλέον μηδενική (0%) θέση στην Εταιρεία, λόγω της αφαίρεσης 4.086.833 equity swaps.

Σημειώνεται ότι η θέση της είχε κατευθυνθεί μέσω αλυσίδας ελεγχόμενων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των Sand Grove (Cayman) LP, Sand Grove Capital Intermediate Ltd και Sand Grove Capital Management LLP.

Παράλληλα, η EURONEXT NV ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, με περίπου 74,25% των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX να προσφέρονται και η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED να ελέγχει πλέον έμμεσα το 9,15% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση

Η SAND GROVE CAPITAL MANAGEMENT, Inc. με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ στις 25.11.2025 ενημέρωσε ότι μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων των οποίων διαχειρίζεται ως επενδυτικός διαχειριστής ή διακριτικός υπο-σύμβουλος, λόγω της αφαίρεσης των 4.086.833 equity swaps με την ολοκλήρωση της ανταλλαγής (tender event) στις 24.11.2025, από τις 24.11.2025 έχει μηδενική (0%) θέση στην Εταιρεία.

Οι αλυσίδες ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατείχε τη θέση, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:

  • Sand Grove (Cayman) LP,
  • Sand Grove Capital Intermediate Ltd • Sand Grove Capital management LLP

Επίσης, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι:

  • Στις 19 Νοεμβρίου, η EURONEXT NVανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης ανταλλαγής. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, η οποία ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2025, οι μέτοχοι προσέφεραν νόμιμα και έγκυρα συνολικά 42.953.405 Μετοχές της ATHEX, που αντιστοιχούν περίπου στο 74,25% των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX που αριθμούν 57.850.000, εξαιρουμένων των 2.498.000 ιδίων μετοχών, ή 71,18% των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX (60.348.000) συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών.
  • Στις 19 Νοεμβρίου, η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED ενημέρωσε την Εταιρεία ότι ελέγχει έμμεσα το 9,15% του συνολικού αριθμού (60.348.000) των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
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