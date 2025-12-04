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Profile: Σε εύρος 3 με 4 εκατ. ευρώ το κόστος εξαγοράς της Algosystems
Ανακοινώσεις
18:58 - 04 Δεκ 2025

Profile: Σε εύρος 3 με 4 εκατ. ευρώ το κόστος εξαγοράς της Algosystems

Reporter.gr Newsroom
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Η Profile προχώρησε σε διευκρινήσεις για το συνολικό ποσό στο οποίο θα ανέλθει η εξαγορά της Algosystems, το οποίο όπως τόνισε αναμένεται να ανέλθει σε εύρος 3-4 εκ Ευρώ, καθώς το τελικό και ακριβές ποσό θα προκύψει αφενός μεν σε συνέχεια της πλήρωσης των αιρέσεων και προϋποθέσεων της Συμφωνίας.

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής «Εταιρεία»), σε συνέχεια της με ΑΠ 2838/28.11.2025 επιστολής της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών , της με αριθμό 25 (σημείο 12) Αποφάσεως της Διοικούσας επιτροπής Χρηματιστηριακών αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, διευκρινίζει σε συνέχεια της από 24.11.2025 ανακοινώσεώς της αναφορικά με την υπογραφή της Συμφωνίας Πώλησης κοινών ονομαστικών μη εισηγμένων μετοχών (εφεξής «Συμφωνία») με τους πλειοψηφούντες μετόχους της «ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ» (εφεξής «ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ»), τα ακόλουθα :

α. To συνολικό ποσό στο οποίο θ’ ανέλθει η συγκεκριμένη επένδυση της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος της εξαγοράς, το οποίο θα καταβληθεί τοις μετρητοίς) αναμένεται να ανέλθει σε εύρος 3-4 εκ Ευρώ, καθώς το τελικό και ακριβές ποσό θα προκύψει αφενός μεν σε συνέχεια της πλήρωσης των αιρέσεων και προϋποθέσεων της Συμφωνίας, και αφετέρου σε συνέχεια του ελέγχου και οριστικοποίησης ορισμένων υποχρεώσεων της ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ.

β. Με βάση τα σήμερα ισχύοντα δεδομένα, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβει χώρα εντός του Ιανουαρίου 2026.

γ. Τέλος, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της ως άνω εξαγοράς, θα συμβάλει θετικά και ουσιαστικά τόσο στο χαρτοφυλάκιο αναγκαίων υπηρεσιών Cybersecurity & ICT support, προς χρηματοοικονομικούς πελάτες, επιχειρήσεις, αλλά και φορείς του Δημοσίου, καθώς και συνακόλουθα στην χρηματοοικονομική θέση και στα αποτελέσματα του Ομίλου, χωρίς να είναι δυνατόν κατά την παρούσα χρονική στιγμή να ποσοτικοποιηθούν οι συνέπειες αυτές.

Η Εταιρεία θα προβεί με νεότερη ανακοίνωση στην έγκαιρη, πλήρη και προσήκουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με κάθε ουσιώδη εξέλιξη επί του ανωτέρω θέματος, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

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