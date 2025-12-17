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Intralot: Αγόρασε 300.000 μετοχές ο Σωκράτης Κόκκαλης
Ανακοινώσεις
10:21 - 17 Δεκ 2025

Intralot: Αγόρασε 300.000 μετοχές ο Σωκράτης Κόκκαλης

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος του ΔΣ της Intralot Σωκράτης Κόκκαλης προχώρησε στην αγορά 300.000 μετοχών συνολικής αξία 302.686,00 ευρώ.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει: «Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (δ.τ. «INTRALOT») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS»), νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRALOT, προέβη την 16.12.2025 στην αγορά 300.000 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €302.686,00».

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