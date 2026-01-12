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Euroxx: Αυξήθηκε στο 27,15% το ποσοστό του CEO Γιώργου Πολίτη
Ανακοινώσεις
15:19 - 12 Ιαν 2026

Euroxx: Αυξήθηκε στο 27,15% το ποσοστό του CEO Γιώργου Πολίτη

Reporter.gr Newsroom
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Την 09/01/2025 η κυπριακή εταιρεία SNP INVESTMENTS LIMITED, υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ως πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, ήτοι τον κ. Γεώργιο Πολίτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, γνωστοποίησε στην Εταιρεία ότι την ίδια ημέρα προέβη σε αγορά 319.150 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, στην τιμή των 3,42 Ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.091.493,00  Ευρώ. 

Την 09/01/2025 η κυπριακή εταιρεία SNP INVESTMENTS LIMITED, υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ως πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, ήτοι τον κ. Γεώργιο Πολίτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, γνωστοποίησε στην Εταιρεία ότι την ίδια ημέρα προέβη σε αγορά 319.150 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, στην τιμή των 3,42 Ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.091.493,00 Ευρώ.

Συνέπεια της ως άνω συναλλαγής, ο αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα ο κ. Γεώργιος Πολίτης και έμμεσα, μέσω της κυπριακής εταιρείας SNP INVESTMENTS LIMITED, ανέρχεται πλέον σε 4.016.116 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι στο 27,15% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

΄Όπως αναφέρει σε επόμενη ανακοίνωση της η εταιρείας: «Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Κανονισμού της Εναλλακτικής Αγοράς, η EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι την 09/01/2026, κατόπιν συναλλαγής αγοράς 319.150 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στην τιμή των 3,42 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 1.091.493,00 ευρώ, από την κυπριακή εταιρεία SNP INVESTMENTS LIMITED, υπόχρεο πρόσωπο και πρόσωπο που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον κ. Γεώργιο Πολίτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, επήλθε μεταβολή στο ποσοστό συμμετοχής του τελευταίου.

Κατόπιν της ανωτέρω συναλλαγής, ο συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα ο κ. Γεώργιος Πολίτης και έμμεσα μέσω της SNP INVESTMENTS LIMITED ανέρχεται πλέον σε 4.016.116 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι σε ποσοστό 27,15% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας».

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