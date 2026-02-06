ΕΛΣΤΑΤ: Στα €33,5 δισ. το εμπορικό έλλειμμα το 2025 - Η εικόνα σε εισαγωγές, εξαγωγές

Αύξηση 2,4% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς η αύξηση της αξίας των εισαγωγών ήταν υπερδιπλάσια εκείνης των εξαγωγών. Με αποτέλεσμα, στο σύνολο του 2025 το εμπορικό έλλειμμα να είναι μειωμένο κατά 5,9%.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

Αναλυτικότερα:

Η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2025 ανήλθε στο ποσό των 7.661,7 εκατ. ευρώ (8.944,3 εκατ. δολάρια) έναντι 7.548,1 εκατ. ευρώ (7.885,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 1,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 514,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 481,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,2%, σε σχέση με τον μήνα Δεκέμβριο 2024.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2025 ανήλθε στο ποσό των 4.109,2 εκατ. ευρώ (4.825,8 εκατ. δολάρια) έναντι 4.079,0 εκατ. ευρώ (4.286,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 0,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 11,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 8,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,3%, σε σχέση με τον μήνα Δεκέμβριο 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 ανήλθε σε 3.552,5 εκατ. ευρώ (4.118,5 εκατ. δολάρια) έναντι 3.469,1 εκατ. ευρώ (3.598,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 2,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 503,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 472,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 16,8% σε σχέση με τον μήνα Δεκέμβριο 2024.

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε στο ποσό των 82.115,7 εκατ. ευρώ (92.503,1 εκατ. δολάρια) έναντι 85.601,6 εκατ. ευρώ (92.298,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 4,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.552,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.349,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,1%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε στο ποσό των 48.600,2 εκατ. ευρώ (55.057,0 εκατ. δολάρια) έναντι 50.002,9 εκατ. ευρώ (54.250,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 2,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 725,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,0% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 793,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε σε 33.515,5 εκατ. ευρώ (37.446,1 εκατ. δολάρια) έναντι 35.598,7 εκατ. ευρώ (38.047,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 5,9%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 826,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,9% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 555,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,9%.