ΕΛΣΤΑΤ: Στα €33,5 δισ. το εμπορικό έλλειμμα το 2025 - Η εικόνα σε εισαγωγές, εξαγωγές
Οικονομία
12:19 - 06 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
  Αύξηση 2,4% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς η αύξηση της αξίας των εισαγωγών ήταν υπερδιπλάσια εκείνης των εξαγωγών. Με αποτέλεσμα, στο σύνολο του 2025 το εμπορικό έλλειμμα να είναι μειωμένο κατά 5,9%.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών τον Δεκέμβριο 2025 ανήλθε στο ποσό των 7.661,7 εκατ. ευρώ έναντι 7.548,1 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 1,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 514,9 εκατ. ευρώ ή 8,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσιάστηκε αύξηση κατά 481,0 εκατ. ευρώ ή 8,2%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 4.109,2 εκατ. ευρώ έναντι 4.079,0 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 0,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 11,9 εκατ. ευρώ ή 0,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία καταγράφηκε αύξηση κατά 8,9 εκατ. ευρώ ή 0,3%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 3.552,5 εκατ. ευρώ έναντι 3.469,1 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 2,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή υπήρξε αύξηση κατά 503,0 εκατ. ευρώ ή 17,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 472,1 εκατ. ευρώ ή 16,8%).

Το 2025, η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 82.115,7 εκατ. ευρώ έναντι 85.601,6 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας μείωση 4,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή υπήρξε αύξηση κατά 1.552,0 εκατ. ευρώ ή 2,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 1.349,4 εκατ. ευρώ ή 2,1%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 48.600,2 εκατ. ευρώ έναντι 50.002,9 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας μείωση 2,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 725,6 εκατ. ευρώ ή 2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 793,6 εκατ. ευρώ ή 2,2%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 33.515,5 εκατ. ευρώ έναντι 35.598,7 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας μείωση 5,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή υπήρξε αύξηση κατά 826,4 εκατ. ευρώ ή 2,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 555,8 εκατ. ευρώ ή 1,9%).

Αναλυτικότερα:

Η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2025 ανήλθε στο ποσό των 7.661,7 εκατ. ευρώ (8.944,3 εκατ. δολάρια) έναντι 7.548,1 εκατ. ευρώ (7.885,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 1,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 514,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 481,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,2%, σε σχέση με τον μήνα Δεκέμβριο 2024.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2025 ανήλθε στο ποσό των 4.109,2 εκατ. ευρώ (4.825,8 εκατ. δολάρια) έναντι 4.079,0 εκατ. ευρώ (4.286,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 0,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 11,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 8,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,3%, σε σχέση με τον μήνα Δεκέμβριο 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 ανήλθε σε 3.552,5 εκατ. ευρώ (4.118,5 εκατ. δολάρια) έναντι 3.469,1 εκατ. ευρώ (3.598,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 2,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 503,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 472,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 16,8% σε σχέση με τον μήνα Δεκέμβριο 2024.

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε στο ποσό των 82.115,7 εκατ. ευρώ (92.503,1 εκατ. δολάρια) έναντι 85.601,6 εκατ. ευρώ (92.298,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 4,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.552,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.349,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,1%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε στο ποσό των 48.600,2 εκατ. ευρώ (55.057,0 εκατ. δολάρια) έναντι 50.002,9 εκατ. ευρώ (54.250,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 2,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 725,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,0% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 793,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε σε 33.515,5 εκατ. ευρώ (37.446,1 εκατ. δολάρια) έναντι 35.598,7 εκατ. ευρώ (38.047,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 5,9%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 826,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,9% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 555,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,9%.

pinakas_1_elstat_7355d.JPG

usd_exports_567fe.JPG

Τελευταία τροποποίηση στις 06/02/2026 - 12:53
