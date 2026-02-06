Σύγκλιση του ΧΑ με τα διεθνή standards - Η (στρεβλή) εικόνα στις μετοχές του FTSE
11:52 - 06 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Αναμενόμενη – σε μεγάλο βαθμό – η χθεσινή (6/2) υποχώρηση στο ΧΑ ιδίως αν συνυπολογίσουμε τις διεθνείς εξελίξεις με τις πιέσεις στις ξένες αγορές (χθες IBEX -1.9% / STOXX600 -1% / NASDAQ -1.5% / S&P -1.2%), την μεγάλη μεταβλητότητα στα πολύτιμα μέταλλα (χθες ξανά -5% το ασήμι) και το sell off στα κρυπτονομίσματα (χθες bitcoin στα 65000 $).

Αν στα παραπάνω προσθέσουμε και τις φυσιολογικές ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση των πολύ υψηλών κερδών (ενδεικτικά παρά το χθεσινό -2,8% ο ΔΤΡ συνεχίζει να έχει κέρδη από την αρχή του έτους +21%) σε κομμάτι της αγοράς, η υποχώρηση στις 2366 μονάδες (ΓΔ -1,69%) δεν αλλάζει για την ώρα την συνολική εξαιρετική εικόνα στο ΧΑ και μέσα στο 2026 (ΓΔ +11,6% από 1.1.26).

Οι σημαντικότερες ειδήσεις εστιάζονται αρχικά στις αποφάσεις του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών που είχαν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, κάτι που θα επιβαρύνει αρχικά τους servicers με περίπου 100 εκ./έτος και δευτερευόντως τις τράπεζες ενώ και η έκδοση Ομολόγου ΑΤ1 της ΕΤΕ στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία τόσο στο σκέλος της υπερκάλυψης (ζήταγε 500 εκ. οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα 4 δις.) όσο και στου επιτοκίου (τελικά στο 5,80% από αρχικά 6,375%).

Θετικό για το έργο – αλλά και για τις εμπλεκόμενες εταιρίες – του ΒΟΑΚ (συνολικού ποσού 2 δις.) ήταν η ανακοίνωση της ΓΕΚΤΕΡΝΑ για συμμετοχή και των AKTR και ΜΕTLEN σε αναλογία 40/30/30 στην κατασκευή και 40/36/24 στην παραχώρηση, κάτι που θα δώσει ταχύτητα και ασφάλεια στην ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου.

Ουσιαστικά χθες εκκίνησε η διαδικασία της αναμενόμενης ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ για την χρηματοδότηση των μεγάλων έργων της επόμενης επταετίας (2026-33) ύψους 1 δις ευρώ και σε ότι αφορά στην εισηγμένη (Holding) η ΑΜΚ θα είναι της τάξης των 510 εκ. (αναμένουμε τις σχετικές πληροφορίες και εγκρίσεις από το ΔΣ) όπου στην τρέχουσα κεφαλαιοποίηση των 700 εκ. δίνουν μια αναλογία περίπου στο 0,70.

Μια παράμετρος που θα πρέπει πάντως να συνεκτιμηθεί από τους επενδυτές είναι η σχετικά στρεβλή εικόνα που παρατηρείται σχετικά με τις τιμές στόχους των μεγαλύτερων ξένων και εγχώριων οίκων και αφορούν σε μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης στο ΧΑ (23 οίκοι) με τουλάχιστον δύο συστάσεις.

Σε αυτή την λίστα περιλαμβάνονται 20 από τις 25 μετοχές του FTSE και λαμβάνοντας υπόψιν τους μέσους όρους των συστάσεων καταλήγουμε στα παρακάτω μεικτά συμπεράσματα: Από τις 20 μετοχές της λίστας οι 8 μετοχές (ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΕΕ, ΕΛΠΕ, ΑΡΑΙΓ, ΜΟΗ, ΔΑΑ, CENER) έχουν μέση τιμή χαμηλότερη από την τρέχουσα, άλλες 6 μετοχές (ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ, BOCHGR, ΔΕΗ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΤΙΤΑΝ) έχουν περιθώριο ανόδου από 0-9% , 3 μετοχές (ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΣΑΡ) έχουν περιθώριο από 10-20% και μόλις 3 μετοχές (METLEN, ΜΠΕΛΑ, ΛΑΜΔΑ) έχουν ανοδικό περιθώριο πάνω από +20%.

Τα παραπάνω στοιχεία ουσιαστικά επιβεβαιώνουν την σύγκλιση του ΧΑ με τα διεθνή standards τουλάχιστον σε επίπεδο βασικών δεικτών σύγκρισης των κυριότερων μετοχών της αγοράς.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 06/02/2026 - 11:54
