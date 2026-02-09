Intracom: Αποκτά το 7,907% της Real Consulting έναντι 7.990.000 ευρώ

Η Intracom ανακοίνωσε τη συμφωνία με την One Dealer για την απόκτηση 1.700.000 μετοχών ή του 7,907% της Real Consulting με αντίτοιμο 4,70 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Intracom: Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και διακριτικό τίτλο «INTRACOM HOLDINGS» (εφεξής η «Eταιρεία»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικών κανονισμών, καθώς και του Ν. 3556/2007, περί δημοσιοποίησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών, ότι η Εταιρεία προχώρησε σε συμφωνία με την εταιρεία «ONE DEALER HOLDINGS», βασική μέτοχο της ανώνυμης εταιρείας «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦOΡIΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «REAL CONSULTING A.E.»), για την αγορά από την INTRACOM HOLDINGS, 1.700.000 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της «REAL CONSULTING A.E.», ήτοι ποσοστού 7,907%, έναντι ποσού € 4,70, ανά μετοχή.

Η σχετική συναλλαγή ολοκληρώθηκε σήμερα, 9 Φεβρουαρίου 2026.

Νωρίτερα, η εταιρεία Real Consulting είχε κάνει γνωστό ότι εταιρείες όπως η Intracom, η Motor Oil και η Red Arrow Holdings, ενισχύουν τη μετοχική βάση της εταιρείας, ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής εκτιμάται έως τις 31 Μαρτίου 2026