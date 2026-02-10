Bally’s Intralot: Αγορά 1,2 εκατ. ιδίων μετοχών με μέση τιμή 0,973 ευρώ
22:20 - 10 Φεβ 2026

Bally's Intralot: Αγορά 1,2 εκατ. ιδίων μετοχών με μέση τιμή 0,973 ευρώ

Reporter.gr Newsroom
H Bally’s Intralot, πλέον, κατέχει 4.161.691 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,223% του συνόλου των μετοχών της.

Η Bally’s Intralot Α.Ε. (δ.τ. «Bally’s Intralot»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 και σε εκτέλεση της από 19.12.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, προέβη την 10/2/2026 σε αγορά 1.200.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,97307 ευρώ και συνολική αξία 1.167.683,45 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Bally’s Intralot κατέχει 4.161.691 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,223% του συνόλου των μετοχών της.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

