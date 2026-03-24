Motor Oil: €650,8 εκατ. κέρδη το 2025 - Τι βλέπει για τη συγκυρία

Σημαντική αύξηση της τάξης του 126,51% στα καθαρά κέρδη κατέγραψε ο όµιλος Motor Oil το 2025, µε αυτά να διαµορφώνονται στα 650,8 εκατ. ευρώ πέρυσι από 287,31 εκατ. ευρώ το 2024.

Την ίδια ώρα, ενίσχυση κατέγραψε ο όμιλος και στη λειτουργική του κερδοφορία, ενώ ελαφρώς μειωμένα εµφανίζονται τα έσοδα του ομίλου τα οποία ανήλθαν στα 11,48 δισ. ευρώ. Η πρόταση της διοίκησης προς τη γενική συνέλευση του Ιουνίου είναι για µέρισµα 1,75 ευρώ ανά µετοχή, ενώ έχει ήδη καταβληθεί από τον Ιανουάριο ως προµέρισµα ποσό 0,35 ευρώ ανά µετοχή.

Αναλυτικά ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 11,48 δισ. ευρώ, έναντι 12,19 δισ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 5,79% . Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση των διεθνών τιμών των πετρελαϊκών προϊόντων, οι οποίες υποχώρησαν κατά περίπου 10,8% σε ετήσια βάση, καθώς και στην ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου, δεδομένου ότι σημαντικό μέρος των πωλήσεων του ομίλου πραγματοποιείται σε δολάρια. Μέρος της απώλειας αντισταθμίστηκε από την αύξηση των όγκων πωλήσεων, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διατήρηση της εμπορικής δυναμικής.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, ο όμιλος κατέγραψε σαφή βελτίωση, με τα EBITDA να ανέρχονται σε 1,059 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,6% σε σχέση με τα 966,6 εκατ. ευρώ του 2024 . Η επίδοση αυτή συνδέεται τόσο με τη βελτίωση των περιθωρίων διύλισης στο δεύτερο εξάμηνο του έτους όσο και με την αποκατάσταση της λειτουργίας βασικών μονάδων του διυλιστηρίου μετά το περιστατικό του 2024.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν και έκτακτοι παράγοντες που ενίσχυσαν τα αποτελέσματα. Καθοριστική ήταν η συμβολή των λοιπών κερδών, τα οποία ανήλθαν σε 253 εκατ. ευρώ έναντι 61,6 εκατ. ευρώ το 2024 . Το μεγαλύτερο μέρος αυτών, περίπου 238 εκατ. ευρώ, προήλθε από ασφαλιστική αποζημίωση για την απώλεια παραγωγής και τη διακοπή λειτουργίας στο διυλιστήριο μετά το περιστατικό του Σεπτεμβρίου 2024.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ενίσχυσε καθοριστικά τόσο τα λειτουργικά όσο και τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης. Η ισχυρή λειτουργική εικόνα αποτυπώθηκε και στην κερδοφορία προ φόρων, η οποία ανήλθε σε 827,2 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 29% σε σχέση με τα 641,1 εκατ. ευρώ του 2024 . Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η αύξηση των καθαρών κερδών, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 650,8 εκατ. ευρώ έναντι 287,3 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας άνοδο 126,5%.

Η εκτίναξη αυτή οφείλεται όχι μόνο στη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων αλλά και στη σημαντική μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, καθώς το 2024 είχε επιβαρυνθεί με την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης για τα διυλιστήρια.

Σε επίπεδο μικτού αποτελέσματος, καταγράφηκε ελαφρά υποχώρηση, με το μικτό κέρδος να διαμορφώνεται σε 1,23 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 2,61% σε σχέση με το 2024. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τα χαμηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης και τη μείωση των τιμών του αργού, που επηρέασε αρνητικά την αποτίμηση των αποθεμάτων.

Ωστόσο, η εικόνα βελτιώθηκε αισθητά στο δεύτερο εξάμηνο, καθώς η επαναλειτουργία των μονάδων και η αύξηση της βιομηχανικής δραστηριότητας οδήγησαν σε ισχυρή ανάκαμψη των περιθωρίων. Την ίδια στιγμή, τα λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση περίπου 9,6%, ενώ οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 288 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 10,4% .

Οι επενδύσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 223 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να κατευθύνεται στο διυλιστήριο, σε έργα αποκατάστασης, αλλά και σε δράσεις ενεργειακής μετάβασης, όπως υποδομές για πράσινο υδρογόνο και βελτιώσεις ενεργειακής αποδοτικότητας.

Την ισχυρή κερδοφορία της χρήσης 2025 έρχεται να κεφαλαιοποιήσει και η μερισματική πολιτική του ομίλου, καθώς η διοίκηση θα προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση του Ιουνίου 2026 τη διανομή συνολικού μερίσματος ύψους 193,87 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 1,75 ευρώ ανά μετοχή. Ήδη, μάλιστα, έχει καταβληθεί ενδιάμεσο μέρισμα 38,77 εκατ. ευρώ (0,35 ευρώ ανά μετοχή), με την πληρωμή να πραγματοποιείται στις 5 Ιανουαρίου 2026, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στόχευση της εταιρείας για υψηλές αποδόσεις προς τους μετόχους και τη συνέπεια στην πολιτική ενίσχυσης της μερισματικής απόδοσης.

Η κρίση

Με βάση όσα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις η εταιρεία αναφέρει ότι η μεταβλητότητα στις τιμές του αργού και των πετρελαϊκών προϊόντων θα παραμείνει έντονη, ενώ την ίδια στιγμή εντείνονται οι ανησυχίες για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.