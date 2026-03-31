Noval Property: Ολοκληρώθηκε η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από το πράσινο ομόλογο

Η εταιρεία Noval Property ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι έως 31.12.2025 ολοκληρώθηκε η διάθεση του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ 120 εκατ., η οποία πραγματοποιήθηκε με δημόσια προσφορά τον Δεκέμβριο 2021.

Οι 120.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ 1.000 η κάθε μία εκδόσεως της Εταιρείας είναι εισηγμένες διαπραγματεύονται στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τα κεφάλαια επενδύθηκαν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας προσφοράς.

Δεδομένου ότι η ολοκλήρωση της διάθεσης των κεφαλαίων συντελέστηκε εντός του δεύτερου εξαμήνου της χρήσης 2025, η Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του παραπάνω Κοινού Ομολογιακού Δανείου για τη χρονική περίοδο 06.12.2021 – 31.12.2025, μαζί με τη συνοδευτική έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, αποτελεί μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της περιόδου 01.01.2025– 31.12.2025 της Εταιρείας.