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«Σε μηχανική στήριξη η εκεχειρία» – Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν
Ειδήσεις
08:20 - 12 Μάι 2026

«Σε μηχανική στήριξη η εκεχειρία» – Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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«Η εκεχειρία βρίσκεται στην εντατική», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλοντας ότι η Τεχεράνη δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα. «Είναι σε μηχανική στήριξη», σχολίασε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη δυσαρέσκειά του για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «ανόητη» την ιρανική πρόταση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «ούτε ο Μπάρακ Ομπάμα δεν θα την αποδεχόταν», ενώ τόνισε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν «ολοκληρωτική νίκη».

Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων παραμένει το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου, το οποίο —σύμφωνα με εκτιμήσεις— μόνο οι ΗΠΑ και η Κίνα μπορούν να απομακρύνουν από το Ιράν. Ωστόσο, διεθνείς αναλυτές θεωρούν εξαιρετικά δύσκολο η Τεχεράνη να συναινέσει στην παράδοσή του χωρίς ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας. Από την πλευρά τους, οι Αμερικανοί δεν εμφανίζονται διατεθειμένοι ούτε να υποχωρήσουν ούτε να καταβάλουν οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εκληφθεί ως ένδειξη ήττας.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί την Πέμπτη (14/5) με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζι Πινγκ με το ιρανικό ζήτημα να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών τους.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης της επιχείρησης «Ελευθερία στα Στενά του Ορμούζ», αυτή τη φορά με διευρυμένο επιχειρησιακό πεδίο και όχι μόνο με συνοδεία πλοίων. Τα Στενά παραμένουν ουσιαστικά κλειστά όσο δεν επιτυγχάνεται συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες το Ιράν επέτρεψε τη διέλευση δεξαμενόπλοιων LNG από το Κατάρ προς το Πακιστάν, κίνηση που διεθνή μέσα ενημέρωσης ερμηνεύουν ως ένδειξη αποκλιμάκωσης.

Στο Ισραήλ, εν τω μεταξύ, εντείνεται η ανησυχία για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισραηλινοί κύκλοι πιέζουν για ανάληψη δράσης, ακόμη και για ένα «χτύπημα γοήτρου» σε κρίσιμες υποδομές ή κατά ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων. Παράλληλα, εξετάζεται και το σενάριο χερσαίας επιχείρησης με στόχο την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι ΗΠΑ, πάντως, απορρίπτουν προς το παρόν αυτό το ενδεχόμενο, επικαλούμενες το υψηλό επιχειρησιακό ρίσκο.

Αγκάθι στις συνομιλίες παραμένει και το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων που θέτει η Τεχεράνη. Ενδεχόμενη αποδοχή αποζημιώσεων από την Ουάσινγκτον θα μπορούσε να θεωρηθεί έμμεση παραδοχή ήττας, γεγονός που καθιστά το συγκεκριμένο σενάριο εξαιρετικά απίθανο.

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