Δάκος Food Industries: Επενδύσεις €25 εκατ. και διπλασιασμός εξαγωγών έως το 2030 – Νέα εποχή για την Ήλιος

Την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της και την υλοποίηση επενδύσεων ύψους €25 εκατ. μέσα στην επόμενη πενταετία θέτει ως βασικές προτεραιότητες η νεοσύστατη Δάκος Food Industries, που προέκυψε από την ενοποίηση των Μύλοι Δάκου και της Βιομηχανίας Ζυμαρικών Ήλιος.

«Πάμε σε rebranding για να ξανασυστηθούμε, να ξεχωρίσουμε από τον ανταγωνισμό και να ξαναγίνουμε ένα love brand. Είναι ευθύνη μας να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν οργανισμό πιο δυνατό από αυτόν που παραλάβαμε» τόνισε, χαρακτηριστικά σε δημοσιογραφική συνάντηση το μεσημέρι της Πέμπτης (4/6) η κα Αθανασία Δάκου, μέλος της νέας γενιάς της οικογένειας που πριν από 151 χρόνια ξεκίνησε την επιχειρηματική της παρουσία στα άλευρα.

Μάλιστα, αυτή την περίοδο μάλιστα ολοκληρώνονται οι νέες μακέτες, ενώ από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να κυκλοφορήσουν στην αγορά τα ανανεωμένα προϊόντα με τα νέα χρώματα του... Ήλιου.

Όπως επισημάνθηκε, σε παρουσίαση προς τα ΜΜΕ την Πέμπτη το μεσημέρι, στη σάλα του εστιατορίου "Βαρούλκο" με το οποίο υπάρχει στρατηγική συνεργασία, όπως τόνισε και ο σεφ Λευτέρης Λαζάρου, η αλλαγή κρίθηκε αναγκαία, καθώς τα προηγούμενα λογότυπα παρέπεμπαν αισθητικά στη δεκαετία του ’80.

Ουσιαστικά, η ενοποίηση των Μύλοι Δάκου και Ήλιος σηματοδοτεί τη δημιουργία της Δάκος Food Industries, ενός ενιαίου οργανισμού που φιλοδοξεί να αποτελέσει το επόμενο κεφάλαιο στην πορεία μιας οικογενειακής βιομηχανίας με ιστορία 151 ετών.

Όπως ανέφεραν οι Αθανασία και Αικατερίνη Δάκου, η νέα εταιρική δομή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερες συνέργειες, ταχύτερη λήψη αποφάσεων και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των υποδομών των δύο εταιρειών.

Σημειώνεται, ότι η ιστορία της οικογένειας Δάκου ξεκινά το 1875 στον χώρο των σιτηρών και της αλευροποιίας. Το 1995 προστέθηκε στον όμιλο η Ήλιος, η οποία σήμερα συμπληρώνει 94 χρόνια παρουσίας στην αγορά, διαθέτοντας παραγωγική δυναμικότητα 29.000 τόνων ετησίως και χαρτοφυλάκιο άνω των 80 κωδικών και σχημάτων ζυμαρικών.

Εξαγωγές

Κεντρικός, πάντως, στόχος της νέας εταιρικής δομής είναι η σημαντική ανάπτυξη των εξαγωγών, οι οποίες σήμερα αντιστοιχούν περίπου στο 21% του κύκλου εργασιών. Η διοίκηση επιδιώκει τον διπλασιασμό του ποσοστού αυτού έως το 2030, αξιοποιώντας τόσο την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων συνεργασιών όσο και τη διείσδυση σε νέες αγορές.

Η Ήλιος διαθέτει ήδη παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες και στις πέντε ηπείρους, ενώ επώνυμα προϊόντα της βρίσκονται στα ράφια μεγάλων αλυσίδων του εξωτερικού. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Ιαπωνίας, όπου η εταιρεία ξεκίνησε με μία πιλοτική αποστολή και έναν μόνο κωδικό προϊόντος, καταγράφοντας θετική ανταπόκριση που οδήγησε σε επαναλαμβανόμενες παραγγελίες. Παράλληλα, έχει παρουσία στη Γερμανία μέσω της EDEKA, στη Μάλτα, ενώ στο αναπτυξιακό της πλάνο περιλαμβάνονται αγορές όπως η Σαουδική Αραβία και η Ινδία.

«Οι εξαγωγές της ΗΛΙΟΣ αποτελούν το 21% του τζίρου και ο στόχος είναι το ποσοστό αυτό να έχει διπλασιαστεί έως το 2030. Είμαστε από τις λίγες ελληνικές εταιρείες που έχουμε τοποθετηθεί με το brand μας, και όχι με pl προϊόν, σε αλυσίδες του εξωτερικού. Είναι μια στρατηγική που εφαρμόζουμε από το 2021 και ήδη τα ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ πωλούνται σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε Ιαπωνία – εδώ ξεκινήσαμε με έναν κωδικό και ένα κοντέινερ και πρόσφατα πήραμε άλλες δύο επαναληπτικές παραγγελίες – σε Γερμανία, Βουλγαρία και Μάλτα. Εξετάζουμε την είσοδο σε Σαουδική Αραβία και Ινδία, δύο πολύ ενδιαφέρουσες αγορές. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις και πιστεύω ότι η είσοδος μας θα υλοποιηθεί σε βάθος διετίας», ανέφεραν οι αδελφές Δάκου κατά την παρουσίαση.

Επενδύσεις

Παράλληλα, η Δάκος Food Industries υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €25 εκατ., με τα €20 εκατ. να κατευθύνονται στην αλευροποιία και τα €5 εκατ. στη δραστηριότητα των ζυμαρικών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκσυγχρονισμό και επέκταση των μύλων σκληρού και μαλακού σίτου, νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, αύξηση των αποθηκευτικών χώρων, αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού και εκσυγχρονισμό των σιλό πρώτων υλών.

«Με την ενοποίηση γίνονται συνέργειες στην παραγωγική και εφοδιαστική αλυσίδα και θα έχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων κάτω από μια ενιαία οντότητα. Αυτή τη στιγμή απασχολούνται 140 εργαζόμενοι και δεν θα υπάρξουν απολύσεις. Τουναντίον, στο νέο σχήμα που δημιουργείται θα χρειαστούμε επιπλέον προσωπικό» επεσήμανε η κα Αθανασία Δάκου.

Οι επενδύσεις χρηματοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια, καθώς οι διαθέσιμες επιδοτήσεις παραμένουν περιορισμένες λόγω της γεωγραφικής θέσης των εγκαταστάσεων στην Αττική. Μέρος του προγράμματος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από το 2023, ενώ το 2025 ολοκληρώθηκε η πλήρης ανανέωση των συσκευαστικών μηχανών της Ήλιος. Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης έργα που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη δευτερογενή συσκευασία και τη βελτιστοποίηση κρίσιμων παραγωγικών λειτουργιών.

Δεχόμαστε προτάσεις για εξαγορά

Παρά, όμως, τη σημαντική συγκέντρωση που έχει σημειωθεί στους κλάδους της αλευροποιίας και των ζυμαρικών τα τελευταία χρόνια, η διοίκηση υπογραμμίζει ότι η εταιρεία παραμένει οικογενειακή και ανεξάρτητη, επιλέγοντας διαχρονικά την οργανική ανάπτυξη αντί της ένταξης σε επενδυτικά σχήματα ή της αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

«Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε αρκετές προτάσεις εξαγοράς, αλλά επιλέγουμε συνειδητά να παραμείνουμε μια ανεξάρτητη οικογενειακή επιχείρηση χωρίς άλλα σχήματα. Όλα γίνονται με ίδια κεφάλαια. Η μόνη επιδότηση που έχουμε λάβει την τελευταία πενταετία ήταν της τάξης των 500.000 ευρώ. Στον κλάδο παρατηρείται μια συγκέντρωση. Από τις 12 εταιρείες που δραστηριοποιούνταν τη δεκαετία του ’90 στην ελληνική αγορά, σήμερα έχουμε μείνει μόλις 4 παίκτες, εκ των οποίων μόνο οι 2 είναι αμιγώς ελληνικές επιχειρήσεις» τόνισε η κα Κατερίνα Δάκου.

Σήμερα, οι δύο εταιρείες απασχολούν συνολικά 140 εργαζόμενους, ενώ η διοίκηση εκτιμά ότι η αναπτυξιακή πορεία του νέου οργανισμού μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια.

Οι επιδόσεις

Σε οικονομικό επίπεδο, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Δάκος Food Industries διαμορφώνεται σε περίπου €21 εκατ., με τη Μύλοι Δάκου να συνεισφέρει περίπου €15 εκατ. και την Ήλιος πάνω από €11 εκατ. Παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε ο κλάδος τα τελευταία χρόνια, η Ήλιος διατηρεί θετικό EBITDA και θετικά καθαρά αποτελέσματα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη βιωσιμότητα της παραγωγής, με επενδύσεις που στοχεύουν στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, στον καλύτερο έλεγχο των παραγωγικών διαδικασιών και στην αξιοποίηση νέων ψηφιακών εργαλείων. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η ποιότητα παραμένει ο αδιαπραγμάτευτος πυρήνας της στρατηγικής του ομίλου, συνδυάζοντας άριστες πρώτες ύλες με σύγχρονες παραγωγικές διαδικασίες.

Αναφορικά με το πόσο έχουν επηρεάσει τη λειτουργία της επιχείρησης οι γεωπολιτικές εξελίξεις η διοίκηση απάντησε πως σε ότι αφορά την ενέργεια έχουν μπει σε ειδικά προγράμματα μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης, εξετάζουν τις επενδύσεις σε ΑΠΕ, ωστόσο, υπογράμμισε πως το μεγαλύτερο κόστος προέρχεται από τις μεταφορές.

«Το κόστος των μεταφορικών έχει ανέβει σημαντικά, αντίστοιχα σημειώνεται μια αύξηση 21% στο πλαστικό φιλμ που χρησιμοποιείται στις συσκευασίες. Αυτά είναι κόστη που τα απορροφούμε και δεν μετακυλίονται στο ράφι. Ο καταναλωτής και οι φούρνοι ζητάνε φθηνό αλεύρι».