«Πράσινο φως» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το ομολογιακό της Seanergy Maritime

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP. για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως 100.000 άυλων, κοινών, ονομαστικών ομολογιών στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens, στο πλαίσιο έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου.

Πιο αναλυτικά όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1095η/30.6.2026 συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας με την επωνυμία «SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP.» για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως εκατό χιλιάδων (100.000) άυλων, κοινών, ονομαστικών, ομολογιών της στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς της EURONEXT ATHENS, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.