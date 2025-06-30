Χρηματιστήριο: Η κυβερνητική κρίση βασικό εμπόδιο για τις 1900 μονάδες

Υποχώρηση κατά 0,31% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 1877,03 μονάδες (+4,16% ο ΓΔ & +5,74% οι τράπεζες στην εβδομάδα, +27,72% ο ΓΔ & +50,68% οι τράπεζες στο έτος).

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 165,9 εκ. ευρώ. Οι αγοραστές διατήρησαν την υπεροπλία ως τις 4μμ περίπου με το ΓΔ να διατηρεί θετικό πρόσημο και έχοντας καταγράψει ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1895 μονάδες από νωρίς. Οι πωλητές όμως ανέλαβαν την υπεροπλία στη συνέχεια μετά τις παραιτήσεις υπουργών με το κλείσιμο να καταγράφει απώλειες, λιγότερες από το ενδοσυνεδριακό χαμηλό και ενώ οι ευρωπαϊκές αγορές αναρριχώνταν και οι αποδόσεις των 10ετών διαμορφώνονταν στο 3,309%. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,52%) κατέγραψε απώλειες με την Πειραιώς (-1,80%) να υποαποδίδει.

Απώλειες ακόμη κατέγραψε Helleniq Energy (-1,08%), η Lamda (-0,95%), ο Σαράντης (-1,79%), ο ΟΤΕ (-0,67%) και ι Σαράντης (-1,79%) και η Κύπρου (- 1,25%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,625), η ΔΕΗ (+1,24%), η Cenergy (+0,52%), ο Τιτάν (-1,23%) αλλά και ο Αβαξ (+4,12%) με τη Δομική Κρήτης (+10,78%) από τη μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση. Απολογιστικά, 45 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 53 εκείνων που υποχώρησαν.

Ξεκινάει πάλι η διαπραγμάτευση της Alpha Bank και η δημόσια προσφορά του ομολόγου της Aegean, ενώ την Τετάρτη διενεργείται δημοπρασία 3μηνων εντόκων γραμματίων.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αναμέτρηση με τις 1900 μονάδες αποτελεί τον επόμενο άθλο για το ΓΔ στο βαθμό που η κυβερνητική κρίση ξεπεραστεί ενώ στη Wall Street οι δείκτες S & P 500 και Nasdaq καταγράφουν ιστορικά υψηλές επιδόσεις.