Σταμενίτης: Ήταν μονόδρομος η παραίτησή μου - Προϊόν κοπτοραπτικής οι διάλογοι

Δεν υπάρχει κανένα αίτημα μού για προσωπική εξυπηρέτηση, και ο διάλογος που εμφανίστηκε ως δήθεν δικός μου είναι προϊόν κοπτοραπτικής, υποστήριξε ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Διονύσης Σταμενίτης, μιλώντας στην ΕΡΤ για την παραίτησή του, την οποία έκανε δεκτή ο Πρωθυπουργός.

«Δεν είχα καμία ευθύνη, δεν ήταν στις αρμοδιότητες μου ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε διαχειρίστηκα χρήματα», τόνισε εξηγώντας:

«Πράγματι την ημέρα που βγήκε η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίστηκε διάλογος δήθεν δικός μου, προϊόν κοπτοραπτικής. Είναι απόλυτο ψέμα, δεν υπάρχει πουθενά στη δικογραφία. Υπάρχουν 250 δευτερόλεπα καταγεγραμμένα και δεν υπάρχει καμία παρατυπία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έφτασε στους δημοσιογράφους ερώτημα που μού τέθηκε από παραγωγό για πώς θα άλλαζε το καλαμπόκι. Στη δικογραφία του ξεκαθαρίζω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει και ζητώ επιβεβαίωση από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ωστόσο, «δημιουργεί πολιτικές εντυπώσεις ότι εγώ εμφανίζομαι σε επικοινωνία», επεσήμανε, προσθέτοντας:

«Ηταν μονόδρομος η παραίτησή μου για να διευκολύνω την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ώστε να συνεχιστεί μια πολύ σημαντική προσπάθεια που γίνεται να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ και να φανεί πού έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι η δική μου καταγραφή δεν έχει καμία σχέση κι επειδή διαπίστωσα ότι υπήρχε εκείνη η κοπτοραπτική δράσεων που δεν είχα πει, υπέβαλα την παραίτησή μου».

Ο Διονύσης Σταμενίτης ανέφερε ότι το ζήτημα είναι η κυβέρνηση να προχωρήσει καθώς 3, 5 δισ έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για δράση στον αγροτικό τομέα ενώ γίνεται αγώνας να εξαλειφθούν παθογένειες του παρελθόντος.

«Ηδη από το 2020 έχουν σταλεί πολλές υποθέσεις στη Δικαιοσύνη για παράνομες επιδοτήσεις. Εγινε προσπάθεια από το 2019 να εξαλειφθούν οι παθογένειες. Προφανώς δεν είχαμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα γι αυτό καταργήθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον πρωθυπουργό. Δεν υπήρχε διαχειριστικά σχέδια βόσκησης καθώς οι περιφέρειες αδυνατούσαν, δεν υπήρχε Κτηματολόγιο για διασταυρωτικό έλεγχο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε το απαραίτητο προσωπικό για ελέγχους, ούτε κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα», είπε ο Διονύση Σταμενίτης.