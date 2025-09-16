Χρηματιστήριο: Αισιοδοξία με σύμμαχο τα δημοσιονομικά στοιχεία και τα εταιρικά αποτελέσματα

Τα ισχυρά δημοσιονομικά στοιχεία της χώρας - σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στον πυρήνα της Ευρώπης - συνεχίζουν να προσφέρουν συγκριτικό πλεονέκτημα στις εγχώριες αγορές μετοχών και κυρίως ομολόγων, με το Υπ.Οικ. να ανακοινώνει τα προσωρινά μεγέθη οkταμήνου στα οποία σε ταμειακή βάση υπήρχε πλεόνασμα στο ισοζύγιο του προϋπολογισμού κατά 2,16 δις (έναντι πρόβλεψης ελλείμματος -1,38 δις).

Ακόμα πιο εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που αφορούν στο πρωτογενές πλεόνασμα για την ίδια περίοδο που ξεπερνάει τα 8,7 δισ. (στόχος 4,9 δισ.) κάτι που δεν αποκλείει στο σύνολο της χρονιάς να επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα υψηλότερο από 4% του ΑΕΠ.

Εάν τα εταιρικά αποτελέσματα εξαμήνου συνεχίσουν να δρουν υποστηρικτικά στις αποτιμήσεις (σήμερα και αύριο ανακοινώνουν ΑΡΑΙΓ, ΒΙΟ, ΛΑΜΔΑ, CENER κα) τότε το ανοδικό σενάριο φαίνεται να είναι σε πλήρη ισχύ.

Στα παραπάνω επιμένουν και ξένες επενδυτικές τράπεζες δίδοντας ψήφο εμπιστοσύνης σε ελληνικές εισηγμένες (ενδεικτικά για την Metlen είχαμε εκθέσεις τόσο από την Morgan Stanley όσο και από την BofA με συστάσεις αγοράς και τιμές στόχου στα 66€ & 63€ αντίστοιχα) αλλά και συνολικότερα με τις εκτιμήσεις τους για την ελληνική οικονομία (Wood & Co).

Στα διεθνή υπάρχουν αντικρουόμενες ειδήσεις με αρνητικό πρόσημο από την μία στις γεωπολιτικές εξελίξεις (ΜΑ με πιθανή προσάρτηση της Γάζας από το Ισραήλ και Ουκρανία με επαναλαμβανόμενα συμβάντα με drones στην Πολωνία) και με θετική προσδοκία από την άλλη από τις αναμενόμενες αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών και ιδίως της Fed με τις αγορές να αναμένουν μείωση των επιτοκίων του δολαρίου έως και -0,5%.

Το χθεσινό πτωτικό κλείσιμο στο ΧΑ (ΓΔ 2057 μονάδες -0,25%) δεν επηρεάζει την ευρύτερη εικόνα , πόσο μάλλον όταν ο τζίρος είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο της χρονιάς (χθες 163 εκ. συνολικά κινούμαστε στα 205 εκ.) και αναμένουμε πέρα των γνωστών κλάδων που υπεραποδίδουν, συμμετοχή και από δεικτοβαρείς μετοχές που το τελευταίο διάστημα δεν ακολουθούν το κλίμα (ενδεικτικά Metlen με απόσταση από τα πρόσφατα υψηλά -11% ή/και ΤΙΤΑΝ στο -9% από τα μέσα Αυγούστου).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης