Διπλή διεθνής διάκριση για τη Sandglass Hotels & Villas Collection στα «Readers’ Choice Awards 2025»

Το περιοδικό Condé Nast Traveler ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των ετήσιων βραβείων «Readers’ Choice Awards 2025», με δύο ξενοδοχεία της Sandglass Hotels & Villas Collection στην Ελλάδα να συγκαταλέγονται ανάμεσα στα κορυφαία παγκοσμίως.

Το Elounda Gulf Villas, με φόντο τα γαλάζια νερά του κόλπου Μιραμπέλλου στην Ελούντα της Κρήτης, κατέλαβε την 3η θέση στην Ελλάδα, στην κατηγορία «Best Resorts in the World» (αμερικανική έκδοση), ενώ το Iconic Santorini, χτισμένο στους ηφαιστειακούς βράχους του Ημεροβιγλίου και με θέα που κόβει την ανάσα, βρέθηκε στην 7η θέση στην Ελλάδα, στην κατηγορία «Best Hotels in the World» (βρετανική έκδοση).

Τα «Readers’ Choice Awards», με τη μακρόχρονη και διεθνώς αναγνωρισμένη ιστορία τους, θεωρούνται κορυφαίο σύμβολο αριστείας στον χώρο του τουρισμού. Κάθε χρόνο, μέσα από τις ψήφους εκατοντάδων χιλιάδων αναγνωστών, αναδεικνύουν τα καλύτερα ξενοδοχεία και resorts παγκοσμίως, με βάση την ποιότητα, την αυθεντικότητα, την αισθητική και τη μοναδική εμπειρία φιλοξενίας που προσφέρουν.

Η Μαρκέλλα Τσάμη, Marketing Director της Sandglass Hotels & Villas Collection, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και χαρούμενοι που τα Elounda Gulf Villas και Iconic Santorini διακρίθηκαν στα Readers’ Choice Awards του Condé Nast Traveler, ενός από τους πλέον αναγνωρισμένους θεσμούς βράβευσης στον χώρο του διεθνούς τουρισμού. Οι φετινές διακρίσεις αποτελούν αναγνώριση της μοναδικής εμπειρίας φιλοξενίας που προσφέρουμε, του αυθεντικού χαρακτήρα και της ανεπιτήδευτης πολυτέλειας που χαρακτηρίζουν τα καταλύματά μας. Η βράβευση ανήκει και στην αφοσιωμένη ομάδα μας, η οποία καθημερινά δίνει τον καλύτερό της εαυτό, αλλά και στους επισκέπτες μας που μας εμπιστεύονται».