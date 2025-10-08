ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Διπλή διεθνής διάκριση για τη Sandglass Hotels &amp; Villas Collection στα «Readers’ Choice Awards 2025»
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16:41 - 08 Οκτ 2025

Διπλή διεθνής διάκριση για τη Sandglass Hotels & Villas Collection στα «Readers’ Choice Awards 2025»

Reporter.gr Newsroom
Το περιοδικό Condé Nast Traveler ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των ετήσιων βραβείων «Readers’ Choice Awards 2025», με δύο ξενοδοχεία της Sandglass Hotels & Villas Collection στην Ελλάδα να συγκαταλέγονται ανάμεσα στα κορυφαία παγκοσμίως.

Το Elounda Gulf Villas, με φόντο τα γαλάζια νερά του κόλπου Μιραμπέλλου στην Ελούντα της Κρήτης, κατέλαβε την 3η θέση στην Ελλάδα, στην κατηγορία «Best Resorts in the World» (αμερικανική έκδοση), ενώ το Iconic Santorini, χτισμένο στους ηφαιστειακούς βράχους του Ημεροβιγλίου και με θέα που κόβει την ανάσα, βρέθηκε στην 7η θέση στην Ελλάδα, στην κατηγορία «Best Hotels in the World» (βρετανική έκδοση).

Τα «Readers’ Choice Awards», με τη μακρόχρονη και διεθνώς αναγνωρισμένη ιστορία τους, θεωρούνται κορυφαίο σύμβολο αριστείας στον χώρο του τουρισμού. Κάθε χρόνο, μέσα από τις ψήφους εκατοντάδων χιλιάδων αναγνωστών, αναδεικνύουν τα καλύτερα ξενοδοχεία και resorts παγκοσμίως, με βάση την ποιότητα, την αυθεντικότητα, την αισθητική και τη μοναδική εμπειρία φιλοξενίας που προσφέρουν.

Η Μαρκέλλα Τσάμη, Marketing Director της Sandglass Hotels & Villas Collection, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και χαρούμενοι που τα Elounda Gulf Villas και Iconic Santorini διακρίθηκαν στα Readers’ Choice Awards του Condé Nast Traveler, ενός από τους πλέον αναγνωρισμένους θεσμούς βράβευσης στον χώρο του διεθνούς τουρισμού. Οι φετινές διακρίσεις αποτελούν αναγνώριση της μοναδικής εμπειρίας φιλοξενίας που προσφέρουμε, του αυθεντικού χαρακτήρα και της ανεπιτήδευτης πολυτέλειας που χαρακτηρίζουν τα καταλύματά μας. Η βράβευση ανήκει και στην αφοσιωμένη ομάδα μας, η οποία καθημερινά δίνει τον καλύτερό της εαυτό, αλλά και στους επισκέπτες μας που μας εμπιστεύονται».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens, στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens, στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα
Επιχειρήσεις

Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διεθνής διάκριση για το βίντεο της καμπάνιας ΤΕΚΑ που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Choose και τη Stratcom
Επιχειρήσεις

Διεθνής διάκριση για το βίντεο της καμπάνιας ΤΕΚΑ που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Choose και τη Stratcom

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων τιμάται με Βραβείο στα Compliance Awards
Οικονομία

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων τιμάται με Βραβείο στα Compliance Awards

Διπλή διάκριση για τις φορολογικές υπηρεσίες της EY Ελλάδος στα ITR EMEA Tax Awards 2025
Οικονομία

Διπλή διάκριση για τις φορολογικές υπηρεσίες της EY Ελλάδος στα ITR EMEA Tax Awards 2025

Όμιλος Σαράντη: Κατατάσσεται στην κατηγορία «Diamond» του Δείκτη Διαφάνειας ESG 2025
ΕΜΠΟΡΙΟ

Όμιλος Σαράντη: Κατατάσσεται στην κατηγορία «Diamond» του Δείκτη Διαφάνειας ESG 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:50

Τραμπ: Ζήτησε τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο - Ο λόγος

Πολιτική
08/10/2025 - 17:50

Τροπολογία – εμπόδιο στην Τουρκία από τον Νίκο Παπανδρέου

Οικονομία
08/10/2025 - 17:49

Eurobank: Η ανεργία μειώνεται, αλλά η υποαπασχόληση και η αποθάρρυνση παραμένουν

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:49

Λεβέντης (ΚΕΕΕ): Η «ψηφιακή γραφειοκρατία» επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
08/10/2025 - 17:40

ΧΑ: Γιόρτασε την αναμέτρηση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:40

SDG House Greece: Εκδήλωση δικτύωσης για το οικοσύστημα καινοτομίας και βιωσιμότητας

Πολιτική
08/10/2025 - 17:39

Γεραπετρίτης στο Ταλίν: Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία

Πολιτική
08/10/2025 - 17:30

Ζαρούλια: Υποστηρίζει ότι ήταν εκλεγμένη βουλευτής της Χρυσής Αυγής αλλά όχι μέλος της

Πολιτική
08/10/2025 - 17:28

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 17:28

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed

Πολιτική
08/10/2025 - 17:15

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:00

Η Nestlé αποχωρεί από τη συμμαχία για τη μείωση εκπομπών μεθανίου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:50

Innovate East: Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής φέρνει κοντά θεσμικούς φορείς, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/10/2025 - 16:41

Διπλή διεθνής διάκριση για τη Sandglass Hotels & Villas Collection στα «Readers’ Choice Awards 2025»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/10/2025 - 16:28

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens, στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 16:27

Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:22

Αναβάλλεται η εκταφή του 22χρονου Ντένις Ρούτσι: Αναμένεται νέα παραγγελία της Αστυνομίας

Οικονομία
08/10/2025 - 16:21

ΣΕΒΕ: Θετικό εμπορικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο – Άνοδος εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:15

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων προειδοποιεί: Πολιτικές παρεμβάσεις απειλούν την ελευθερία του Τύπου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:12

Γερμανία: Προβλέψεις για μικρή ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,2% το 2025

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:10

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο – Ποινή €7.000 για εγκατάλειψη τόπου δυστυχήματος

Πολιτική
08/10/2025 - 16:10

Τσουκαλάς: Η ψήφος στον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία

Οικονομία
08/10/2025 - 16:07

Bloomberg: Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές - Ο FTSE Russell «σφραγίζει» την αναγέννηση της οικονομίας

Πολιτική
08/10/2025 - 15:35

Δήμας: Τα έργα για τον Ντάνιελ υπερβαίνουν το €1,3 δισ. – Στόχος οι ανθεκτικές υποδομές

Πολιτική
08/10/2025 - 15:14

Παπαστεργίου: Εθνικής σημασίας η ψηφιακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 15:10

ΕΕ: «Θωρακίζει» τους αγρότες της ενόψει Mercosur - Νέες δικλείδες ασφαλείας και ταχεία αντίδραση σε κρίσεις

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
08/10/2025 - 15:02

Ο Πέτρος Μάνταλος στο ΟΠΑΠ Game Time: Φανταστικό το κλίμα στην Εθνική, πάμε για τη νίκη στη Σκωτία

Πολιτική
08/10/2025 - 14:59

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για την επιστροφή Κυριαζίδη: Από τις φλογερές δηλώσεις στην… υποκρισία

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:58

Ρωσία: Απειλές για «σκληρή» απάντηση αν οι ΗΠΑ παραδώσουν Tomahawk στην Ουκρανία

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:55

Γερμανία: θα δώσει το «ελεύθερο» στην Αστυνομία για κατάρριψη ύποπτων drones

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ