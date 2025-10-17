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ΧΑ: To εκρηκτικό... κοκτέιλ που έφερε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση (-5.8%) από τη Liberation Day
Σχόλια Αγοράς
17:39 - 17 Οκτ 2025

ΧΑ: To εκρηκτικό... κοκτέιλ που έφερε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση (-5.8%) από τη Liberation Day

Reporter.gr Newsroom
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Η μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση (ΓΔ -5.8%) από τις αρχές Απριλίου (liberation day, επιβολή δασμών από ΗΠΑ) στην ελληνική αγορά έχει δημιουργήσει μια εντελώς νέα κατάσταση στο ΧΑ, με έντονα τα χαρακτηριστικά του selloff .

Οι στηρίξεις του ΓΔ έχουν σπάσει (μηνιαία στήριξη στις 1995 μονάδες) και μάλιστα με το αρνητικό – για τόσο μεγάλη πτώση – στοιχείο της εκτόξευσης του τζίρου σε επίπεδο εβδομάδας στα 320 εκατ. ευρώ μέσο όρο (ο σημερινός τζίρος σε ύψη ρεκόρ στα 445 εκ.).

Στα θετικά της άκρως αρνητικής εβδομάδας, η αντίδραση της αγοράς από τα σημερινά χαμηλά των 1948 μονάδων (-3,2%) έως το κλείσιμο των 1987 μονάδων -1.3% δείχνοντας σημεία ζωής.

Σε αυτό το καθαρά αρνητικό περιβάλλον, τα μόνα αντίβαρα στις πιέσεις βγήκαν από την ΕΕΕ +3.1% , την ΕΛΧΑ +1.7%, το ΔΑΑ +1,9% , τον ΟΠΑΠ +1.6%, την ΜΟΗ +1,2% και από τον ΕΛΛΑΚΤΩΡ+13% λόγω και της ανακοίνωσης για έκτακτο μέρισμα 0,50 ευρώ/μετοχή τον Δεκέμβριο. Οι υπόλοιπες 18 μετοχές του FTSE υποχώρησαν ενώ ενδεικτική της εικόνας ήταν και η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών στο σύνολο της αγοράς με μόλις 32 ανοδικές και 101 καθοδικές.

Τραπεζικό risk off (ΔΤΡ -3% και -8% στην εβδομάδα) με τους επενδυτές να κατοχυρώνουν τα εξαιρετικά φετινά τους κέρδη σε Optima -4.8%, ΠΕΙΡ -3,5%, ΑΛΦΑ -3,3% και ΕΥΡΩΒ -2.8% , συντονισμένες πωλήσεις σε ΒΙΟ -1.9%, CENER -1%, ΑΡΑΙΓ -1%, ΛΑΜΔΑ -2.4% και ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1.3%.

Η εβδομαδιαία διακύμανση του ΓΔ μεταξύ υψηλού/χαμηλού (2119/1948) των 170 μονάδων καθιστά την τρέχουσα εβδομάδα ιδιαίτερης σημασίας βραχυπρόθεσμα, οριοθετώντας σε μεγάλο βαθμό τα όρια διακύμανσης της αγοράς.

Ξεχωριστή αναφορά αξίζουν οι δύο μετοχές που έχουν βρεθεί – για διαφορετικούς λόγους – στο επίκεντρο της πτώσης, με τον ΟΠΑΠ +1.6% να δείχνει σήμερα ότι τα επίπεδα των 17,50 είναι πιθανότατα αγοραστικά και σίγουρα υπερπουλημένα από τεχνικής άποψης, ενώ και ο όρος για δικαίωμα πώλησης για τους μη σύμφωνους μετόχους σε τιμή 19,04 (φτάνει βέβαια να μην ξεπεράσουν οι μέτοχοι το 5% του συνόλου) δίνει ένα έμμεσο σήμα ότι και ο βασικός μέτοχος δεν βλέπει την τιμή του ΟΠΑΠ σε επίπεδα χαμηλότερα των 19 ευρώ. Βασικό σημείο αναφοράς η μετάταξη της μετοχής από dividend play σε growth stock.

Στην περίπτωση της METLEN -0.19% η μετοχή κατέγραψε νέα χαμηλά σήμερα (41,2 ευρώ ή -27% από τα πρόσφατα υψηλά). Σε κάθε περίπτωση τα επίπεδα των 41,50 που κρατήθηκαν για 2η συνεχόμενη ημέρα δείχνουν να σηματοδοτούν νέο επίπεδο επανεκκίνησης της μετοχής.

Είναι σαφές ότι οι short στηρίζονται σε παντελώς ανεπιβεβαίωτες ιστορίες (παραίτηση βασικού μετόχου, ΑΜΚ, νέες διαγραφές, ελέγχους από φορείς κλπ) για να υποστηρίξουν το αφήγημά τους.

Αν στα παραπάνω προσθέσουμε και

α. την φυσιολογική αποσυμπίεση των τραπεζικών μετοχών σε συνάρτηση με

β. τις ειδήσεις που έρχονται από την Ιταλία για συμφωνία επιβολής ουσιαστικά ‘έκτακτης εισφοράς’ από τα φετινά κέρδη τραπεζών και ασφαλιστικών ύψους 4,4 δις για να χρηματοδοτήσουν φορολογικές απαλλαγές του ιταλικού προϋπολογισμού και

γ. την σημαντική υποχώρηση στις ευρωπαϊκές αγορές (Dax -2%),

τότε το cocktail που δημιουργείται είναι εκρηκτικό με δυσάρεστες πολλές φορές συνέπειες (hangover)!

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 17/10/2025 - 18:14
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