Ανάκαμψη μετ’ εμποδίων στο ΧΑ - Χάθηκε στο νήμα το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων

Απόπειρα αντίδρασης στο ΧΑ μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί με τον ΓΔ να αναρριχάται αρχικά έως τις 2023 μονάδες (+1,8%) αλλά να χάνει σταδιακά momentum και να κινείται για μεγάλο διάστημα ξανά κάτω από τις 2000 μονάδες μέχρι το τελικό κλείσιμο στις 1996 +0,44%.

Ο τζίρος κινήθηκε στα επίπεδα του έτους στα 234 εκ. σε σύγκριση με τον αντίστοιχο της προηγούμενης εβδομάδας (μέσο όρο 320 εκ.) και σαφή υπεροχή των ανοδικών τόσο στον FTSE (αναλογία 17/7) όσο και στο σύνολο της αγοράς (96/41).

Δεν κράτησαν τα πρωινά υψηλά κέρδη στις τράπεζες (υψηλό ΔΤΡ +2,9%) με τον δείκτη να κλείνει τελικά στις 2285 μονάδες +0,76%, με καλύτερη την ΕΤΕ +2,6%. Αρνητικό κλείσιμο στην Optima -1.9%.

Μεγάλη μεταβλητότητα στις μετοχές που βρέθηκαν – και εξακολουθούν να βρίσκονται – στο επίκεντρο, με τον ΟΠΑΠ +0,5% πιο solid (στενή διακύμανση 17,95-18,22) ενώ περισσότερο διευρυμένη αυτή στην Metlen -1.55% με τα πρωινά υψηλά (43,18 +1,5%) να μοιάζουν δύσκολα διατηρήσιμα και την μετοχή να υποχωρεί έως το 41,40 (-2,7%).

Συσσώρευση για την ΕΕΕ +0,15% μετά την τριήμερη άνοδο, όπως και στην ΜΠΕΛΑ +0,3% αλλά μετά το αντίστοιχο πτωτικό τετραήμερο.

ΔΕΗ +1,7%, ΕΛΠΕ +1,7% και ΟΤΕ +1,5% με κέρδη, όπως και η ΒΙΟ +1,3% και ιδιαίτερα ο ΤΙΤΑΝ +3,9%, με απώλειες το ΔΑΑ -2,6% μετά και την σύσταση πώλησης από την Morgan Stanley με τιμή στόχο (9,60) χαμηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα , η Cener -0,6% και η ΜΟΗ -1,3%.

Δεύτερη ημέρα ισχυρών κερδών για τον ΕΛΛΑΚΤΩΡ +5,9% μετά την ανακοίνωση για έκτακτο μέρισμα ύψους 0,50 ευρώ/μετοχή τον Δεκέμβριο, κέρδη και στην μεσαία κεφαλαιοποίηση για ΙΝΤΕΚ +2,8%, ΑΛΜΥ +1,6%, ΑΒΑΞ +1,8%.

Νέο χαμηλό μετά την εισαγωγή της για την ΦΑΙΣ (3.15) αλλά αντίδραση με θετικό κλείσιμο +0,7% , κάθετη και ξεκάθαρη η δήλωση του Ceo του Euronext περί μη αύξησης του τιμήματος στην περίπτωση ανεπιτυχούς ολοκλήρωσης της ΔΠ που αφορά στην ΕΧΑΕ -0,78%.

Μονομαχία εκθέσεων οίκων του εξωτερικού για την πορεία των διεθνών αγορών, με την UBS να δίνει σήματα αγοράς – ιδιαίτερα για τις αμερικάνικες αγορές – ενώ σε αντίπαλο στρατόπεδο η BofA που βλέπει πτώση στα χρηματιστήρια – ειδικά στα ευρωπαϊκά – έως και -10% μέχρι το τέλος του χρόνου με έμφαση στον τραπεζικό κλάδο που θεωρεί ότι θα δεχτεί τις μεγαλύτερες πιέσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο – και με την εξαίρεση του γαλλικού Cac λόγω και της υποβάθμισης από τον S&P – τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ακολούθησαν σήμερα τον δρόμο που προτείνει η ελβετική τράπεζα, με τον Dax +1.6% και τον Stoxx600 +0.8%.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης