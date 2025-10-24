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Χρηματιστήριο: Πιέσεις στις τράπεζες «φρέναραν» το 5x5 – Θετικό το εβδομαδιαίο πρόσημο
Σχόλια Αγοράς
17:40 - 24 Οκτ 2025

Χρηματιστήριο: Πιέσεις στις τράπεζες «φρέναραν» το 5x5 – Θετικό το εβδομαδιαίο πρόσημο

Reporter.gr Newsroom
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Οι ισχυρές πωλήσεις στις δημοπρασίες (50 εκ. συναλλαγές σε σύνολο των 185 εκ. του τζίρου) άλλαξαν το αφήγημα της συνεδρίασης ειδικά με τις πιέσεις στις τράπεζες (ΔΤΡ -2,4%) και έτσι η αγορά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με 5χ5  την εβδομάδα, αλλά εξασφάλισε τουλάχιστον το θετικό εβδομαδιαίο πρόσημο (ΓΔ +1,2% στην εβδομάδα) μετά την σημερινή έντονα πτωτική συνεδρίαση (ΓΔ 2011 -1,32%) με τον τζίρο πάντως να μένει χαμηλά στα 185 εκ. ευρώ.

Υποχώρηση στις τράπεζες (ΔΤΡ -2,39%) ιδιαίτερα σε ΕΤΕ -3,1% , ΕΥΡΩΒ -3,5%, Optima +2,2% & Bochgr -2%.

ΔΕΗ -0,1% σε ενδοσυνεδριακό υψηλό έτους , ΟΤΕ +0,25%, ΟΠΑΠ +0,55%, ΤΙΤΑΝ +0,15% και ΕΛΧΑ +0,5% με θετικό κλείσιμο , απώλειες – πλην τραπεζών – και σε ΜΟΗ -1,4%, ΑΡΑΙΓ -1,8%, ΣΑΡ -2,7%, ΒΙΟ -1% και Metlen -3,4% μετά την τριπλή βραχυπρόθεσμη κορυφή στα 44,40, ενώ αξίζει να αναφέρουμε κάποια μεγάλα πακέτα (360k) που διακινήθηκαν μέσω της αγοράς του Λονδίνου στην τιμή των 43.60 και μένει να διευκρινιστεί εάν πρόκειται για κλείσιμο υπάρχουσας short θέσης ή άνοιγμα νέας.

Σημαντική υπεραπόδοση στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +0.66%) με ΚΟΥΕΣ +2,7%, ΟΛΠ +2,5% και ΙΝΛΟΤ +1,8% μετά τις πρόσφατες πιέσεις στην μετοχή και με την υποστήριξη της αναβάθμισης από την Fitch.

Νέες εκθέσεις από διεθνείς -Goldman Sachs- οίκους για τα διυλιστήρια με μικτές προτάσεις παρά τις θετικές προοπτικές, με σύσταση διακράτησης για την ΜΟΗ και τιμή στόχο στα 28 ευρώ, και σύσταση πώλησης για τα ΕΛΠΕ και τιμή στόχο στα 6,60.

Oι νέες εντάσεις στο γαλλικό πολιτικό σκηνικό έφεραν ξανά στο προσκήνιο το θέμα της 2ης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης, με τις αγορές να παίρνουν μια περισσότερο αμυντική στάση ενόψει και σαββατοκύριακου.

Στο ΧΑ η αδυναμία κατοχύρωσης – σε εβδομαδιαίο κλείσιμο – των κρίσιμων επιπέδων των 2030 μονάδων αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά τόσο για το μηνιαίο πρόσημο (που με βάση το σημερινό κλείσιμο έχει γυρίσει αρνητικό στο ΓΔ -1,1%) όσο και σχετικά με την πορεία της αγοράς στην κουτσουρεμένη – χρηματιστηριακά – εβδομάδα που έρχεται.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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