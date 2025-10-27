Πού οφείλεται η μεταβλητότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Το θετικό πρόσημο στην εβδομάδα (ΓΔ +1,2%) δεν ήταν αρκετό για να διασκεδάσει την μεγάλη βουτιά της προηγούμενης (όπου είχαμε απώλειες -5,6%) με τον ΓΔ να κινείται μεταξύ 1990 και 2045 μονάδων και να κλείνει τελικά στις 2011 – εγγύτερα δηλαδή στο κάτω όριο διακύμανσης.

Ένα δεύτερο σημείο προβληματισμού έχει να κάνει με τον σημαντικό χαμηλότερο μέσο ημερήσιο τζίρο στην ανοδική εβδομάδα (220 εκ.) σε σχέση με την πτωτική (320 εκ.), ενώ τον τελευταίο μήνα όλες οι επιχειρηματικές συμφωνίες που έχουν ανακοινωθεί (Allwyn/ΟΠΑΠ, ΕΕΕ/CCBA) ή ολοκληρωθεί (ΑΜΚ ΙΝΛΟΤ λόγω εξαγοράς της Bally’s International) δεν χρήζουν της αναμενόμενης απόκρισης από την επενδυτική κοινότητα.

Το πρόσφατο παράδειγμα της μεγάλης συμφωνίας από την ΕΕΕ για την εξαγορά του 75% της Coca Cola Bevergaes Africa για 2,6 δις $ μέσω μετοχών και μετρητών που ανοίγει γεωγραφικά την αγορά της ελληνικής εταιρίας σε 14 νέες – αναπτυσσόμενες -χώρες δείχνει μάλλον τον γενικότερο προβληματισμό που επικρατεί στην αγορά γύρω από κινήσεις εξωστρέφειας των εισηγμένων στο ΧΑ, παρά την θετική συνεισφορά τους στα μεγέθη τους.

Οι τράπεζες – με κάποιες διαφοροποιήσεις τελευταία – συνεχίζουν να δίνουν τον τόνο με τον ΔΤΡ +78,2% από την αρχή του χρόνου, πάντα με την υποστήριξη μικρή (Autonomous) ή μεγάλη (UBS, Citi) από διεθνείς οίκους, την ώρα που οι εγχώριοι στα τρέχοντα επίπεδα τιμών μάλλον προτιμούν μετοχές άλλων κλάδων (βιομηχανίες, ενέργεια, κλπ).

Συνολικά οι συστάσεις υποστηρίζουν όχι μόνο τα τρέχοντα επίπεδα αλλά και αρκετά υψηλότερα, κάτι που ουσιαστικά στηρίζεται και στα μακροοικονομικά στοιχεία της οικονομίας (πλεόνασμα προϋπολογισμού 2,1 δις , ταξιδιωτικά έσοδα οχταμήνου 16,7 δις +10,8% , έλλειμμα Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών στα 6,6 δις -24%) αλλά και στην σημαντική υπεροχή στους τομείς ανάπτυξης ΑΕΠ >2% και μείωσης χρέους/ΑΕΠ.

Τα παραπάνω στοιχεία θα έπρεπε από μόνα τους να δρούν ως επενδυτικοί καταλύτες ειδικά σε συγκριτικό επίπεδο με μεγάλες οικονομίες του εξωτερικού, όταν για παράδειγμα έχουμε υποβαθμίσεις για την γαλλική οικονομία (Moody’s, Fitch) λόγω υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων και πολιτικής αστάθειας ή στοιχεία για εκτόξευση κρατικού χρέους (ΗΠΑ 38 τρις) την ώρα που η χώρα ανακοινώνει πρόωρη αποπληρωμή ύψους 5,3 δις του πρώτου μνημονίου.

Η μεταβλητότητα που παρατηρείται τελευταία στην αγορά οφείλεται και στις εξαιρετικές επιδόσεις του 10μήνου (ΓΔ +36,8%) αλλά και σε ένα βαθμό στην παγκοσμιοποίηση της αγοράς και των μετοχών της όντας στο επίκεντρο funds long/short που ψάχνουν τις κατάλληλες ευκαιρίες για μεγιστοποίηση των ήδη υψηλών κερδών τους.

Η τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου θα δώσει σημαντικές πληροφορίες για την διατήρηση ή και βελτίωση των εξαιρετικών επιδόσεων εξαμήνου, με τις ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ κα να ανακοινώνουν μεγέθη και την αγορά να δοκιμάζεται στην επίτευξη ενός ακόμα ρεκόρ για τον 12ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα (ΓΔ έως τώρα στο -1,1% τον Οκτώβριο).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης