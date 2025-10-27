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Γκιλφόιλ: Θα αφήσουμε κληρονομιά με διάρκεια στην αμερικανική και ελληνική πολιτική ιστορία
Πολιτική
08:07 - 27 Οκτ 2025

Γκιλφόιλ: Θα αφήσουμε κληρονομιά με διάρκεια στην αμερικανική και ελληνική πολιτική ιστορία

Reporter.gr Newsroom
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«Θέλω να γράψουμε καινούργια κεφάλαια και να αφήσουμε μια κληρονομιά με διάρκεια στην αμερικανική και ελληνική πολιτική ιστορία», δηλώνει η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην πρώτη της συνέντευξη ως Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στη Vogue Greece.   

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα στην ενίσχυση της γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας μέσω «ουσιαστικών διμερών επενδύσεων», και τη διεύρυνση της συνεργασίας στη ναυτιλία, στον αγροτικό τομέα, και στον τουρισμό.

Ακόμα μεγαλύτερη έμφαση δίνει – όπως είπε – στους τομείς της άμυνας, της τεχνολογίας, και της ενέργειας.

Η Γκιλφόιλ που είναι η πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, δήλωσε πως «η Ελλάδα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο» και τόνισε ότι «η συνεργασία μας σε αυτούς τους τομείς ενισχύει την ειρήνη σε όλη την περιοχή και ενδυναμώνει τη διατλαντική συμμαχία στο σύνολο της».

Οραματίζεται ένα μέλλον στο οποίο η ελληνική καινοτομία και οι αμερικανικές επενδύσεις θα πορεύονται χέρι-χέρι – από την Αθήνα μέχρι τη Σίλικον Βάλεϊ, ενώ θέλει όλοι οι Ελληνες και οι Ελληνίδες να γνωρίζουν ότι «Η Αμερική είναι σύμμαχός τους».

«Είναι πολύ σημαντικό, όταν εστιάζουμε στη συγκεκριμένη περιοχή, να κατανοούμε ποιος σύμμαχος έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μας. NATO, Ευρωπαϊκή Ενωση – πολλές χώρες είναι μέλη τους. Αλλά ποια έχει κάνει πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούσε για να είναι ένας δυνατός, στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ; Η Ελλάδα», υπογραμμίζει η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Αναφέρει, μάλιστα, πως ανυπομονεί να συνεργαστεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και με τους Υπουργούς, προκειμένου να οδηγηθεί η διμερής σχέση σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο, ενώ συμπληρώνει ότι ξέρει ακριβώς τι αναμένει από εκείνη ο Αμερικανός Πρόεδρος.

«Θέλω να φέρω μεγάλες νίκες για τις ΗΠΑ, που θα είναι ευεργετικές και για την Ελλάδα, για τη σχέση μας», λέει χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείσα, δε, σχετικά με τις ανησυχίες καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει ακόμη συναντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλώνει: «Θα είμαστε καλά. Θα είμαστε καλά. Εννοώ, στέλνει εμένα».

Παράλληλα, η Αμερικανίδα πρέσβειρα μιλάει και για το τηλεφώνημα που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ όταν της πρότεινε τον συγκεκριμένο ρόλο.

«Μου μίλησε γι’ αυτή την ευκαιρία και με ρώτησε αν θέλω να υπηρετήσω, λέγοντάς μου πόσοι διεκδικούν τη συγκεκριμένη θέση», αναφέρει. «“Αλλά”, μου είπε, “αν τη θέλεις εσύ, είναι δικιά σου”».

Είπε αμέσως το «ναι», καθώς – όπως σημειώνει – «δεν λες όχι στον πρόεδρο».

Με αφορμή τον πατέρα της, Αντονι Γκίλφοϊλ, ο οποίος ήταν μετανάστης στις ΗΠΑ από την Ιρλανδία, στη συνέντευξη γίνεται λόγος και για τη μετανάστευση, με τη δημοσιογράφο να τονίζει ότι με την τωρινή αμερικανική κυβέρνηση είναι σχεδόν αδύνατο να μεταναστεύσει κάποιος στις ΗΠΑ.

«Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για να γίνεις Αμερικανός πολίτης», απαντά η Γκίλφοϊλ. «Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο κάποιοι να προσπαθούν να την παρακάμψουν ή να έρχονται στη χώρα παράνομα».

Όσο για το μεταναστευτικό στην Ελλάδα, αναφέρει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εκτίμησή της, «έχει επίγνωση του ότι αποτελεί ζήτημα που η Ελλάδα έχει ήδη, και θα πρέπει να συνεχίσει να αντιμετωπίζει».

Τέλος, σχετικά με το αν η Αμερική είναι «βαθιά διχασμένη» αυτή την χρονική περίοδο, απαντά πως η κριτική που δέχεται ο Τραμπ και οι πολιτικές του δεν την απασχολεί. «Έχει την ακλόνητη υποστήριξη και αφοσίωση μου», ξεκαθαρίζει.

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