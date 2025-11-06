Οικονομικά αποτελέσματα, MSCI και διεθνείς εξελίξεις στο... χωνευτήρι του ΧΑ

Με οριακά θετικό πρόσημο (ΓΔ 2014 +0,04%) το κλείσιμο της χθεσινής συνεδρίασης με την αγορά να αντιδράει για άλλη μια ημέρα από τα χαμηλά των 1995 μονάδων με την συνδρομή κυρίως των ΕΕΕ +2,2%, Cener +2,07%, Metlen +1,2% και ΤΙΤΑΝ +1,16%.

Σημαντικό το κλείσιμο για τον Aktr +4.18% μετά και τις συμφωνίες για το LNG, όπως και για την ΔΕΗ +0,5% σε υψηλό 15ετίας.

Υποχώρηση είχαμε σε ΜΠΕΛΑ -2,1% και ΟΤΕ -1,3% με τον τζίρο κοντά στο μέσο όρο του έτους στα 200 εκ.

Αναμενόμενα τα αποτελέσματα ενεαμήνου της ΟΤΟΕΛ με τα έσοδα στα 408 εκ. (+5,7%), τα ebitda στα 230 εκ. (+4,5%) και τα κέρδη στα 68,8 εκ. (-4,5%), ενώ η Metlen – που το απόγευμα παρουσιάζει τον πολυαναμενόμενο εταιρικό μετασχηματισμό – ανακοίνωσε ότι τα έσοδα στο 9μηνο φτάνουν στα 5,1 δις (+22%) με την μεγαλύτερη βελτίωση στον κλάδο Υποδομών & Παραχωρήσεων (+171% στα 356 εκ.).

Η ΤΙΤΑΝ λίγο νωρίτερα ανακοίνωσε δυνατό σετ αποτελεσμάτων με τα έσοδα στα 2,01 δις (+1,4%) κυρίως εξαιτίας της Ελλάδας , τα ebitda στα 473,6 εκ. (+8,4%) και τα κέρδη στα 171 εκ. (-23,9%) αλλά σε συγκρίσιμη βάση ουσιαστικά παρόμοια με τα περυσινά (-0,8%).

Optima, ΑΛΦΑ και ΕΤΕ είναι οι επόμενες εταιρίες που ανακοινώνουν μεγέθη ενεαμήνου με τα cc που θα ακολουθήσουν να έχουν την δική τους σημασία για τα μελλούμενα.

Η ΕΥΡΩΒ από σήμερα θα διαπραγματεύεται με αποκομμένο το προμέρισμα των 0,047 ευρώ/μετοχή ενώ σημαντική κρίνεται και η παρέμβαση/σύσταση της BofA για overweight στην ελληνική αγορά με προτίμηση στην μετοχή της ΔΕΗ.

Οι χθεσινοβραδινές ανακοινώσεις του MSCI για αλλαγές στους δείκτες θα παίξουν τον ρόλο τους στην σημερινή συνεδρίαση, με την Metlen να βγαίνει από τον MSCI Greece Standard Index – και να μπαίνει αντίστοιχα στο Λονδίνο στον MSCI small cap – κάτι που θα επιφέρει βραχυπρόθεσμα εκροή έως 7 εκ. μετοχών, ενώ στον MSCI Greece small cap εισέρχονται δύο από τις εταιρίες του ομίλου Βιοχάλκο (BIO και Cener) που έχουν εντυπωσιάσει θετικά το τελευταίο διάστημα.

Με μεγάλη συμμετοχή – τόσο από τις εταιρίες όσο και από αναλυτές και επενδυτές – ολοκληρώθηκε η χθεσινή ημερίδα της ΕΧΑΕ για τις μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης με πλήθος επαφών, με πολλές και ενδιαφέρουσες τις ειδήσεις που βγήκαν και τις εταιρίες πληροφορικής να έχουν την μερίδα του λέοντος στις παρουσιάσεις.

Η βελτίωση των διεθνών αγορών – μετά τις σημαντικές πιέσεις ελέω τεχνολογικών εταιριών την Τρίτη – μπορεί να δράσει υποστηρικτικά και στο ΧΑ που προσπαθεί να επανέλθει πάνω από το κρίσιμο όριο των 2020 μονάδων με τα μεγέθη ενεαμήνου (αλλά και τις αλλαγές στον MSCI) σε πρώτο πλάνο.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης