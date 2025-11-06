Χρηματιστήριο: Αμετάβλητη η τεχνητή εικόνα - Στις 2030 η κοντινότερη αντίσταση του Γενικού Δείκτη

Άνοδο κατά 0,04% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2014,47 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 198,8 εκ. ευρώ.

Η πρώτη ώρα της συνεδρίασης αναλώθηκε σε αψιμαχίες μεταξύ αγοραστών και πωλητών με το πρόσημο του ΓΔ να εναλλάσσεται. Όμως στη συνέχεια, οι πωλητές ανέλαβαν την υπεροπλία οδηγώντας το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 1996 μονάδων περί τις 1,30μμ.

Οι αγοραστές αντέδρασαν και πέτυχαν με υπομονή να οδηγήσουν στις δημοπρασίες σε οριακή θετική επίδοση με την συνδρομή δεικτοβαρών τίτλων (ΕΕΕ, Aktor, Cenergy, Titan) με συνολική μεταβλητότητα 21 μονάδων. Την ίδια, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,303% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να αναρριχώνται. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε απώλειες με την Πειραιώς (-1,79%) να υποαποδίδει αλλά την Εθνική (+0,69%) να διαφοροποιείται. Απώλειες ακόμη κατέγραψε ο ΟΤΕ (-1,33%), ο Ελλάκτωρ (-0,74%), το Jumbo (-2,15%), η Aegean (-0,74%) και η ΕΥΔΑΠ (-1,76%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΕΕ (+2,26%), ο Aktor (+4,18%), η ΜΟΗ (+1,07%), η Cenergy (+2,07%), o Τιτάν (+1,16%), η Metlen (+1,20%) αλλά και EIS (+5,14%) με το Νάκα (+8,24%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 55 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 51 εκείνων που υποχώρησαν.

Τα αποτελέσματα για το 9μηνο ανακοινώνουν σήμερα η Metlen, ο Τιτάν και η Εθνική Τράπεζα. Η ένταξη στο LSE οδήγησε εκτός του ελληνικού δείκτη τη μετοχή της Metlen

περιορίζοντας σε 8 τις μετοχές του MSCI Standard Greece, ενώ εντάσσονται στον Small Cap οι μετοχές της Viohalco και της Cenergy (στις 24/11 το rebalancing).

Παραμένει αμετάβλητη η τεχνική εικόνα, στις 1993 μονάδες η εγγύτερη στήριξη, στις 2030 η κοντινότερη αντίσταση του ΓΔ.