ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Συνεδρίαση... καρδιογράφημα με αρνητική κατάληξη
Σχόλια Αγοράς
17:37 - 17 Νοε 2025

Χρηματιστήριο: Συνεδρίαση... καρδιογράφημα με αρνητική κατάληξη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έντονη η μεταβλητότητα στην 1η συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον ΓΔ να εκκινεί υψηλότερα έως τις  2077 μονάδες αλλά σταδιακά να χάνει την λάμψη του. Από το μεσημέρι και μετά η συνεδρίαση προσομοίαζε περισσότερο με καρδιογράφημα με εναλλαγές προσήμων και διάθεσης, με το παρήγορο του σχετικά χαμηλού τζίρου (147 εκ.) σε καθοδική συνεδρίαση.

Η κατάληξη του ΓΔ στις 2055 μονάδες -0,19% ήρθε παρά την προσπάθεια από τις επί μέρους κινήσεις δεικτοβαρών μετοχών του FTSE, κυρίως του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ αλλά και αρκετών βιομηχανικών/ενεργειακών εταιριών που πέτυχαν πολυετή υψηλά (είτε σε κλείσιμο είτε ενδοσυνεδριακά).

Πιο συγκεκριμένα μετοχές όπως η ΒΙΟ +2,3%, ΕΛΧΑ +0,3%, Cener +3,3%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ 0-,17%, ΔΕΗ +0,77% και ΤΙΤΑΝ -0,1% κατέγραψαν νέα ετήσια ή/και ιστορικά επίπεδα (οι δύο τελευταίες συνυπολογίζοντας την διάσπαση με τον ΑΔΜΗΕ και την επιστροφή κεφαλαίου αντίστοιχα), ωθώντας τις αποτιμήσεις σε επίπεδα ρεκόρ ως ουσιαστική επιβράβευση των επενδυτών για τις επιχειρηματικές τους κινήσεις και για την πορεία των οικονομικών τους μεγεθών.

Θετικά κλεισίματα και για ΟΤΕ +1,2% με την υποστήριξη και από τις εκθέσεις των Deutsche Bank και Barclays, EΛΠΕ +1% και Aktr +1,2% κεφαλαιοποιώντας και τις νέες ενεργειακές συμφωνίες γύρω από το LNG.

Με διαφοροποιήσεις η εικόνα στις τράπεζες με την ΑΛΦΑ +1,5% να έχει την καλύτερη συμπεριφορά, αντίθετη κατεύθυνση για την ΠΕΙΡ -1,1%.

Στο κόκκινο επίσης και ΟΠΑΠ -0,5%, ΑΡΑΙΓ -0,7%, ΜΠΕΛΑ -2,3%, και ΔΑΑ -1,7%.

Δύσκολη συνεδρίαση για την METLEN -3,6% κοντά στα πρόσφατα χαμηλά των 41,24 ευρώ και μάλιστα με τον υψηλότερο τζίρο της αγοράς στα 25 εκ. ευρώ και παρά την πρόταση εξαγοράς νέας εταιρίας Αλουμινίου στην Γαλλία. Να σημειωθεί πως η εισηγμένη ξεκίνησε διαδικασία για έκδοση νέου Ομολόγου ύψους 500 εκ. και διάρκειας 5,5 ετών.

Άλλη μια πτωτική συνεδρίαση για την ΕΧΑΕ -1% παρά την θετική όπως φαίνεται κατάληξη της ΔΠ από το Euronext, ανοδικά ΚΟΥΕΣ +1,1%, ΛΑΒΙ +0,8% και ΦΡΛΚ +0,6%.

Νέα βελτίωση – όπως άλλωστε αναμενόταν – στα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού με το πλεόνασμα του 10μήνου να ξεπερνάει τα 3 δις ευρώ και το πρωτογενές πλεόνασμα τα 10,3 δις κοντά δηλαδή στο 4% του ΑΕΠ, θετική και η φθινοπωρινή έκθεση της Commission για την Ελλάδα με τις προβλέψεις της για το ΑΕΠ να συγκλίνουν στο +2,2% για το 2026 και στο +1,7% για το 2027 ενώ εκτιμά ότι θα παραμείνουν υψηλά τα πρωτογενή πλεονάσματα στα επίπεδα του 3,5% του ΑΕΠ.

Σύναψη MOU μεταξύ της ΓΕΚΤΕΡΝΑ και Ουκρανικής εταιρίας ενέργειας για έργα υποδομών στην Ουκρανία (αντλησιοταμίευσης κα) ύψους 1,5 δις, κάτι που - σε συνάρτηση και με τις επιχειρηματικές κινήσεις του Aktor – δείχνει κινητικότητα σε μια ευρύτερη συνεργασία προφανώς και με την κάλυψη των ΗΠΑ.

Αποτελεσμάτων συνέχεια για τις εισηγμένες με τις ΔΕΗ (η οποία την Τετάρτη παρουσιάζει στο Λονδίνο και το capital markets day για το νέο bp), ΟΠΑΠ, ΕΛΧΑ, CENER, ΚΟΥΕΣ να ακολουθούν μέσα στην εβδομάδα κάτι που θα σηματοδοτήσει και την ολοκλήρωση του πρώτου κύματος αποτελεσμάτων των εταιριών του FTSE (19 από τις συνολικά 25).

Νευρικότητα στις ευρωπαϊκές αγορές (Dax -0.8%) με τους επενδυτές αρκετά μπερδεμένους γύρω από τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας που σε μεγάλο βαθμό κινεί την ψυχολογία και τις αποτιμήσεις.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες
Χρηματιστήρια

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες

Χρηματιστήριο: Νέο ρεκόρ τζίρου στο €1 δισ. - Άλμα 8,4% στον ΓΔ τον Μάιο
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Νέο ρεκόρ τζίρου στο €1 δισ. - Άλμα 8,4% στον ΓΔ τον Μάιο

Wall Street: Σε τροχιά για νέα ρεκόρ με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν
Χρηματιστήρια

Wall Street: Σε τροχιά για νέα ρεκόρ με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν

Χρηματιστήριο: Νέα... παράσταση από τη ΔΕΗ και σημαντικές ειδήσεις από ΜΟΗ και CENER
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Νέα... παράσταση από τη ΔΕΗ και σημαντικές ειδήσεις από ΜΟΗ και CENER

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:55

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στη νέα τουρκική επιστολή-πρόκληση

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:41

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

Ναυτιλία
30/05/2026 - 19:15

Ποσειδώνια 2026: Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση με μια «ματιά»

Ειδήσεις
30/05/2026 - 18:55

Σενάρια διαδοχής για τον Μερτς πυροδοτούν εσωκομματικές αναταράξεις στο CDU: Στο προσκήνιο ο Βιστ

Υγεία
30/05/2026 - 18:47

Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος – Δωρεάν webinar την Πέμπτη 4/6

Ακίνητα
30/05/2026 - 18:30

Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Στην τελική ευθεία η ενεργοποίηση του «δίχτυου προστασίας» για 15.000 ευάλωτα νοικοκυριά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/05/2026 - 18:00

«Θερισμός» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 1.000 κατηγορούμενοι στο κύκλωμα των επιδοτήσεων

Οικονομία
30/05/2026 - 17:40

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 17:10

State Department: «Βαθιά απογοήτευση» για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου - Ζητά επανεξέταση της υπόθεσης

Ειδήσεις
30/05/2026 - 16:40

Φλωρίδης από τους Δελφούς: Καμία αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων χωρίς καθολική συναίνεση

Πολιτική
30/05/2026 - 16:10

Σε τροχιά διάλυσης η Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιούνται επτά βουλευτές

Πολιτική
30/05/2026 - 15:41

Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα

Πολιτική
30/05/2026 - 15:40

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
30/05/2026 - 15:10

Σύγχρονα μεταλλεία: Το «Mining 4.0» και τα νέα δεδομένα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/05/2026 - 14:50

Τσάφος: Το «σήμα» για τις τιμές του καλοκαιριού για το ρεύμα

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/05/2026 - 14:40

ΠΟΣΠΛΑ: Κανονικά η λειτουργία των λαϊκών αγορών ανήμερα του Αγίου Πνεύματος

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

Πολιτική
30/05/2026 - 12:55

Χατζηδάκης: Έρχονται έως 50 δισ. ευρώ από την ΕΕ την περίοδο 2028 – 2034

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:25

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:11

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:55

Χέγκσεθ προς συμμάχους στον Ινδο-Ειρηνικό: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες απέναντι στη Κίνα

Πολιτική
30/05/2026 - 11:35

Ανδρουλάκης: Μαζί για την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:17

Βρετανία: Στη φυλακή ο Έλληνας υπήκοος για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Πολιτική
30/05/2026 - 10:55

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:30

Τεχεράνη: Το Ορμούζ ανήκει σε Ιράν και Ομάν – Καμία οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:14

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: Ανησυχία για την εξάπλωση του ατμίσματος στους εφήβους

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:02

Βιομηχανία στην ΕΕ: Πτώση κατανάλωσης ενέργειας, άνοδος των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου

Εργασιακά
30/05/2026 - 09:58

Η κλιματική «αλλαγή» βαθαίνει το χάσμα των φύλων: Οι γυναίκες πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ