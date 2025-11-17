Χρηματιστήριο: Συνεδρίαση... καρδιογράφημα με αρνητική κατάληξη

Έντονη η μεταβλητότητα στην 1η συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον ΓΔ να εκκινεί υψηλότερα έως τις 2077 μονάδες αλλά σταδιακά να χάνει την λάμψη του. Από το μεσημέρι και μετά η συνεδρίαση προσομοίαζε περισσότερο με καρδιογράφημα με εναλλαγές προσήμων και διάθεσης, με το παρήγορο του σχετικά χαμηλού τζίρου (147 εκ.) σε καθοδική συνεδρίαση.

Η κατάληξη του ΓΔ στις 2055 μονάδες -0,19% ήρθε παρά την προσπάθεια από τις επί μέρους κινήσεις δεικτοβαρών μετοχών του FTSE, κυρίως του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ αλλά και αρκετών βιομηχανικών/ενεργειακών εταιριών που πέτυχαν πολυετή υψηλά (είτε σε κλείσιμο είτε ενδοσυνεδριακά).

Πιο συγκεκριμένα μετοχές όπως η ΒΙΟ +2,3%, ΕΛΧΑ +0,3%, Cener +3,3%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ 0-,17%, ΔΕΗ +0,77% και ΤΙΤΑΝ -0,1% κατέγραψαν νέα ετήσια ή/και ιστορικά επίπεδα (οι δύο τελευταίες συνυπολογίζοντας την διάσπαση με τον ΑΔΜΗΕ και την επιστροφή κεφαλαίου αντίστοιχα), ωθώντας τις αποτιμήσεις σε επίπεδα ρεκόρ ως ουσιαστική επιβράβευση των επενδυτών για τις επιχειρηματικές τους κινήσεις και για την πορεία των οικονομικών τους μεγεθών.

Θετικά κλεισίματα και για ΟΤΕ +1,2% με την υποστήριξη και από τις εκθέσεις των Deutsche Bank και Barclays, EΛΠΕ +1% και Aktr +1,2% κεφαλαιοποιώντας και τις νέες ενεργειακές συμφωνίες γύρω από το LNG.

Με διαφοροποιήσεις η εικόνα στις τράπεζες με την ΑΛΦΑ +1,5% να έχει την καλύτερη συμπεριφορά, αντίθετη κατεύθυνση για την ΠΕΙΡ -1,1%.

Στο κόκκινο επίσης και ΟΠΑΠ -0,5%, ΑΡΑΙΓ -0,7%, ΜΠΕΛΑ -2,3%, και ΔΑΑ -1,7%.

Δύσκολη συνεδρίαση για την METLEN -3,6% κοντά στα πρόσφατα χαμηλά των 41,24 ευρώ και μάλιστα με τον υψηλότερο τζίρο της αγοράς στα 25 εκ. ευρώ και παρά την πρόταση εξαγοράς νέας εταιρίας Αλουμινίου στην Γαλλία. Να σημειωθεί πως η εισηγμένη ξεκίνησε διαδικασία για έκδοση νέου Ομολόγου ύψους 500 εκ. και διάρκειας 5,5 ετών.

Άλλη μια πτωτική συνεδρίαση για την ΕΧΑΕ -1% παρά την θετική όπως φαίνεται κατάληξη της ΔΠ από το Euronext, ανοδικά ΚΟΥΕΣ +1,1%, ΛΑΒΙ +0,8% και ΦΡΛΚ +0,6%.

Νέα βελτίωση – όπως άλλωστε αναμενόταν – στα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού με το πλεόνασμα του 10μήνου να ξεπερνάει τα 3 δις ευρώ και το πρωτογενές πλεόνασμα τα 10,3 δις κοντά δηλαδή στο 4% του ΑΕΠ, θετική και η φθινοπωρινή έκθεση της Commission για την Ελλάδα με τις προβλέψεις της για το ΑΕΠ να συγκλίνουν στο +2,2% για το 2026 και στο +1,7% για το 2027 ενώ εκτιμά ότι θα παραμείνουν υψηλά τα πρωτογενή πλεονάσματα στα επίπεδα του 3,5% του ΑΕΠ.

Σύναψη MOU μεταξύ της ΓΕΚΤΕΡΝΑ και Ουκρανικής εταιρίας ενέργειας για έργα υποδομών στην Ουκρανία (αντλησιοταμίευσης κα) ύψους 1,5 δις, κάτι που - σε συνάρτηση και με τις επιχειρηματικές κινήσεις του Aktor – δείχνει κινητικότητα σε μια ευρύτερη συνεργασία προφανώς και με την κάλυψη των ΗΠΑ.

Αποτελεσμάτων συνέχεια για τις εισηγμένες με τις ΔΕΗ (η οποία την Τετάρτη παρουσιάζει στο Λονδίνο και το capital markets day για το νέο bp), ΟΠΑΠ, ΕΛΧΑ, CENER, ΚΟΥΕΣ να ακολουθούν μέσα στην εβδομάδα κάτι που θα σηματοδοτήσει και την ολοκλήρωση του πρώτου κύματος αποτελεσμάτων των εταιριών του FTSE (19 από τις συνολικά 25).

Νευρικότητα στις ευρωπαϊκές αγορές (Dax -0.8%) με τους επενδυτές αρκετά μπερδεμένους γύρω από τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας που σε μεγάλο βαθμό κινεί την ψυχολογία και τις αποτιμήσεις.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης