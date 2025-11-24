ΧΑ: Οι κίνδυνοι από την υπεραπόδοση της αγοράς - Τα πρώτα συμπεράσματα από τα αποτελέσματα εννεαμήνου

Οι διεθνείς αγορές μόλις βίωσαν μια από τις δυσκολότερες εβδομάδων των τελευταίων μηνών με τους δείκτες να υποφέρουν κυρίως εξαιτίας των ανησυχιών για τις εταιρίες τεχνολογίας και ΤΝ και το κατά πόσο οι αποτιμήσεις τους έχουν φουσκώσει υπερβολικά. Παράλληλα υπήρχαν και αντικροουόμενα στοιχεία σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού που έφερε δεύτερες σκέψεις στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Η εγχώρια αγορά, παρά το αρχικό σοκ (με υποχώρηση του ΓΔ χαμηλότερα των 2000 μονάδων), αντέδρασε ψύχραιμα μέσα από ένα συνδυασμό στρατηγικών εξελίξεων σε ενεργειακό και γεωπολιτικό επίπεδο (συμφωνίες με τις ΗΠΑ), βελτιωμένων μακροοικονομικών στοιχείων (προϋπολογισμός 10μήνου), αλλά κυρίως την βελτίωση των αποτελεσμάτων ενεαμήνου όπως αυτά παρουσιάζονται από τις ανακοινώσεις των εισηγμένων.

Το κλείσιμο της Παρασκευής έδωσε ανάσα στον ΓΔ (2061 μονάδες) τόσο σε εβδομαδιαίο επίπεδο (+0,1%) όσο κυρίως σε μηνιαίο (+3,3%), πηγαίνοντας κόντρα στις ρευστοποιήσεις των διεθνών αγορών και επιβεβαιώνοντας την πρωτοκαθεδρία σε παγκόσμιο επίπεδο (+40% από την αρχή του χρόνου).

Κύριοι εκφραστές της ανόδου εταιρίες που παρουσίασαν μεγέθη ενεαμήνου καλύτερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών (ΔΕΗ, CENER, ΜΟΗ, ΕΛΧΑ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ κα), μαζί με μετοχές σηματωρούς που έβγαλαν αντίδραση από τα πρόσφατα χαμηλά τους (ΕΕΕ, ΜΠΕΛΑ, METLEN κα).

Αν στα παραπάνω προσθέσουμε και την απόλυτα επιτυχημένη ΔΠ του Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ με ποσοστά άνω του 74%, τότε γίνεται σαφές ότι η ελληνική αγορά έχει ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων ευρωπαϊκών, είτε λογίζεται ως αναδυόμενη είτε ως ανεπτυγμένη αγορά.

Την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκε και ο προϋπολογισμός του 2026 με τα κυριότερα στοιχεία την αύξηση του ΑΕΠ κατά +2,4%, το πρωτογενές πλεόνασμα στο 3% του ΑΕΠ, την μείωση του χρέους σε επίπεδα του 145% του ΑΕΠ και τέλος την σημαντική συνεισφορά των επενδύσεων (ΤΑΑ) και της κατανάλωσης.

Παράλληλα και τα στοιχεία Σεπτεμβρίου για τα τον τουρισμό, παρότι ελαφρώς χαμηλότερα από τα περυσινά (-127 εκ €) έδωσαν σε επίπεδο ενεαμήνου σημαντική αύξηση των τουριστικών εσόδων στα 20,1 δις € κάτι που οδηγεί σε νέο ιστορικό ρεκόρ εισπράξεων για την χώρα σε ετήσια βάση.

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα εννεαμήνου

Για να επανέλθουμε στα αποτελέσματα εννεαμήνου των εισηγμένων και με μόλις 5 εταιρίες από τις μετοχές του FTSE να μην έχουν ακόμα ανακοινώσει (υπενθυμίζοντας ότι λόγω της μη υποχρέωσης κάποιες παρουσιάζουν μόνο στοιχεία πωλήσεων όπως η ΕΕΕ, η Metlen και η ΜΠΕΛΑ), σε μια πρώτη ομαδοποίηση διαφαίνεται μια συγκράτηση μεγεθών σε κάποιους κλάδους (για παράδειγμα στις τράπεζες τα έσοδα των 4+3 αυξήθηκαν μεν οριακά στα 9,3 δις € +1% αλλά τα κέρδη υποχώρησαν στα 4,06 δις € -6%), ενώ σε άλλους είχαμε θετική ανατροπή (κλασικότερο παράδειγμα τα διυλιστήρια όπου παρουσίασαν μεν μείωση εσόδων στα 16,9 δις € -11%, αλλά λόγω της σημαντικής βελτίωσης των περιθωρίων τα κέρδη εκτινάχθηκαν στα 764 εκ. € +52%).

Συνολικά η εικόνα παραμένει ενθαρρυντική για το σύνολο της αγοράς με τις εισηγμένες να επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις κερδοφορίας για το σύνολο του έτους και σε κάποιες μάλιστα να αναθεωρούνται προς τα πάνω, δίνοντας έτσι το στίγμα για νέο ρεκόρ κερδοφορίας στο τέλος του 2025.

Η συνεχιζόμενη υπεραπόδοση της αγοράς όσο και αν περιέχει στοιχεία υπεροχής έναντι των σημαντικότερων διεθνών αγορών (Dax +16% και S&P +11,8% από την αρχή του χρόνου), κρύβει ταυτόχρονα και τους κινδύνους της εύκολης και κερδοφόρας ρευστοποίησης θέσεων σε περιόδους έντονης αστάθειας, όπως παρατηρήσαμε και στις συνεδριάσεις της προηγούμενης Δευτέρας και Τρίτης.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης