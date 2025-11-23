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Ανδρουλάκης από Πάτρα: Σφοδρή επίθεση σε κυβέρνηση - Τέλος στην ασυδοσία, προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη
Πολιτική
22:05 - 23 Νοε 2025

Ανδρουλάκης από Πάτρα: Σφοδρή επίθεση σε κυβέρνηση - Τέλος στην ασυδοσία, προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια ομιλία υψηλών τόνων και έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, τοποθετήθηκε από το Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης Δυτικής Ελλάδας, αναδεικνύοντας την περιφερειακή ανάπτυξη ως βασικό θεμέλιο της πολιτικής πρότασης του κόμματος.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι για το ΠΑΣΟΚ η άρση των περιφερειακών ανισοτήτων αποτελεί «πυλώνα στρατηγικής σημασίας» και τόνισε ότι η Δυτική Ελλάδα χρειάζεται «στοχευμένες υποδομές, σύγχρονες υπηρεσίες και βιώσιμες πολιτικές που θα κρατήσουν τους νέους στον τόπο τους». Παράλληλα έκανε λόγο για «διαχρονική αδυναμία της πολιτείας» να στηρίξει ισότιμα όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Ταύτιση με τη διαφθορά, κανένα σκάνδαλο δεν φτάνει στη Δικαιοσύνη

Ασκώντας δριμεία κριτική στη Νέα Δημοκρατία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για κυβέρνηση «που προσπαθεί να επιβάλει την αντίληψη ότι αποτελεί τη μοναδική επιλογή διακυβέρνησης, με τη βοήθεια στρατευμένης ενημέρωσης».

Ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι «η ταύτιση της ΝΔ με τη διαφθορά έχει καταστεί πλέον συστημική», σημειώνοντας πως η απουσία πολιτικής ευθύνης για σειρά υποθέσεων «στέλνει επικίνδυνο μήνυμα ατιμωρησίας». «Εμείς θα βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την εικόνα παρακμής. Θα πληρώσουν για τις πληγές που άνοιξαν στον ελληνικό λαό», σημείωσε.

Για Τσίπρα: Άλλα έλεγε για σεισάχθεια, άλλα έκανε με τα funds

Στρέφοντας τα πυρά του και προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ανδρουλάκης επανέφερε το θέμα των «κόκκινων» δανείων, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα ότι «διαφήμιζε σεισάχθεια, αλλά παρέδωσε τα δάνεια στα funds, εγκλωβίζοντας χιλιάδες δανειολήπτες σε ασφυκτικό πλαίσιο».

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Χαμένα εκατομμύρια από λάθη και συγκάλυψη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι τα πρόστιμα που αναμένεται να καταβάλει η Ελλάδα θα αφαιρεθούν ουσιαστικά από τις ενισχύσεις των αγροτών. Κατήγγειλε επίσης ότι «πρωταγωνιστές του σκανδάλου δεν εμφανίζονται στην εξεταστική», ενώ «δύο αρμόδιοι υπουργοί ερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Υποκλοπές και Predator: Παρακράτος που πρέπει να ηττηθεί

Για το θέμα των παρακολουθήσεων, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στη μαρτυρία που εμπλέκει άτομο του κυκλώματος Predator, σημειώνοντας ότι «παραδέχθηκε πως γνώριζε εκ των προτέρων τις ερωτήσεις, γεγονός που εκθέτει το Μέγαρο Μαξίμου».

«Τι έχει να πει ο κ. Μητσοτάκης για όλα αυτά; Είναι αυτό κράτος δικαίου;», διερωτήθηκε, χαρακτηρίζοντας το κύκλωμα «παρακράτος που πρέπει να ηττηθεί οριστικά».

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