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Χρηματιστήριο: Δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών με ρελάνς από το -1,45% στο +0,26%
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17:41 - 21 Νοε 2025

Χρηματιστήριο: Δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών με ρελάνς από το -1,45% στο +0,26%

Reporter.gr Newsroom
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Αναμενόμενες οι ρευστοποιήσεις στην σημερινή (21/11) συνεδρίαση στο ΧΑ με τον ΓΔ να υποχωρεί ενδοσυνεδριακά έως τις 2026 μονάδες (-1,45%) εξαιτίας του χθεσινού γυρίσματος στις αγορές των ΗΠΑ (Nasdaq -2.1%) αλλά και της αρνητικής πορείας των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων στο άνοιγμα των συνεδριάσεων (Dax -1%).

Η κατάληξη για τον ΓΔ στις 2061 μονάδες +0,26% ήταν αποτέλεσμα της αντίδρασης που βγήκε μετά το μεσημέρι κυρίως με την συμμετοχή βιομηχανικών εταιριών και με τον τζίρο στα 200 εκ. ευρώ. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο ΓΔ κατέγραψε άνοδο +0,11%, ενώ εντός Νοεμβρίου έχει άνοδο +3,33%.

Από τις μετοχές του μετοχές του FTSE με θετικό πρόσημο ξεχώρισαν οι ΕΕΕ +1,8% που ήταν από το πρωί σε θετικό έδαφος, ΔΑΑ +2,5%, ΕΛΧΑ +2%, ΜΠΕΛΑ +1,3%, ΔΕΗ +0,7% σε νέο ιστορικό υψηλό ΒΙΟ +1,6% , CENER +0.8% και ΛΑΜΔΑ +0,7%.

Αντίθετα αρκετές οι εισηγμένες της υψηλής κεφαλαιοποίησης με απώλειες , με τις BOCHGR -1%, AΡΑΙΓ -0,6%, ΣΑΡ -0,65%, ΜΟΗ -0,35% μερικές μόνο από αυτές που πέρασαν κάτω από την βάση. ενώ η ΓΕΚΤΕΡΝΑ έκλεισε χαμηλότερα κατά -0,3% παρά την υποστήριξη από τα βελτιωμένα σε επίπεδο κερδοφορίας αποτελέσματα ενεαμήνου (115 εκ. +29%).

Αντίστοιχη εικόνα και στην μεσαία με μόνο την ΚΟΥΕΣ +3% και τον ΟΛΠ +3,5% να ξεχωρίζουν ανοδικά ενώ απώλειες κατέγραψαν οι ΠΡΟΦ -1,5%, ΑΒΑΞ -1% και DIMAND -1,7%.

Παρόμοια κατάσταση και στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με ΔΟΜΙΚ -3.2%, ΚΟΥΑΛ -0.7% .

Αρνητικό το γύρισμα σε εβδομαδιαία βάση για όλους σχεδόν τους διεθνείς δείκτες (ενδεικτικά Dax -3.2% και S&P -2,7%), οι δημοπρασίες έσωσαν το πρόσημο για τον ΓΔ στο +0,1% ενώ κρατάει ακόμα το θετικό πρόσημο σε μηνιαία βάση στο +3,3%.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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