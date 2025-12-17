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Χρηματιστήριο: Δεύτερο πτωτικό κλείσιμο, αλλά με αμετάβλητη τεχνική εικόνα
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17:35 - 17 Δεκ 2025

Χρηματιστήριο: Δεύτερο πτωτικό κλείσιμο, αλλά με αμετάβλητη τεχνική εικόνα

Reporter.gr Newsroom
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Δεύτερο σερί πτωτικό κλείσιμο στο ΧΑ με τον ΓΔ να υποχωρεί στις 2083 μονάδες -0,14% επηρεασμένος σαφώς από την 2η διαδοχική πιεστική συνεδρίαση της ΕΥΡΩΒ -2,6% η οποία ανέτρεψε μέσα σε ένα διήμερο το εξαιρετικό ξεκίνημα της εβδομάδας (υψηλό Δευτέρας στα 3,64 , σημερινό χαμηλό στα 3,35) με όγκο συναλλαγών που προκαλεί εύλογες απορίες (συνολικά τις 3 συνεδριάσεις πάνω από 100 εκ. μετοχές).

Σχετική ισορροπία στην αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών στον FTSE με 10 πάνω και 13 κάτω, η μεγαλύτερη άνοδος σε ΕΛΧΑ +1,8%, ΤΙΤΑΝ +1,4%, BOCHGR +0,7% , ΕΕΕ +0,7% και η Metlen +2% που ανέλαβε μεγάλο έργο Φωτοβολταικών στην Βρετανία συνολικής ισχύς 400MW και διάρκειας κατασκευής από το 2027 έως το 2030 που προστίθεται στο pipeline του ομίλου ενώ υποχώρηση είχαμε σε ΟΤΕ -0,9%, ΟΠΑΠ -2,1%, ΑΡΑΙΓ -0,8% παρά την θετική έκθεση της Eurobank Equities με ανεβασμένη τιμή στόχο στα 16 ευρώ.

ΛΑΒΙ +3,7%, ΑΒΑΞ +4,1%, NOVAL +2,5%, DIMAND +1.5% με τα μεγαλύτερα κέρδη στην μεσαία, ΜΟΤΟ +2,4%, ΠΕΡΦ +1,5% και ΚΟΥΑΛ +2,7% στην χαμηλή, πτωτικό κλείσιμο για ΙΝΛΟΤ -2%, ΚΟΥΕΣ -1,1%, ΥΚΝΟΤ -3,6%, ΦΑΙΣ -0,9% και QLCO -0,6%.

Νέα υψηλά έτους για σειρά εισηγμένων όπως ΤΙΤΑΝ, ΕΛΧΑ, ΔΕΗ, ΑΒΑΞ, ΛΑΒΙ, ΠΕΡΦ κάτι που δείχνει ότι οι επενδυτές δεν περιορίζονται σε μετοχές που θεωρητικά έχουν μείνει πίσω στο φετινό ράλι αλλά τοποθετούνται σε πιο μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα με βάση τις εκτιμήσεις και τις προσδοκίες τους.

Σε υπόλοιπες ειδήσεις, είχαμε μικρή πτωτική αναθεώρηση του πληθωρισμού στην χώρα από την Eurostat στο 2,8% για τον Νοέμβριο, ενώ συνεχίζεται η υπεραπόδοση στην εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 11μηνο σε ότι αφορά στα φορολογικά έσοδα (65 δις), στο πλεόνασμα (5,1 δις) και στο πρωτογενές πλεόνασμα (12,6 δις).

Μικρές διακυμάνσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια (Dax -0.01%) εν αναμονή των αποφάσεων της ΕΚΤ αλλά και σημαντικών στοιχείων μακροοικονομικού (πληθωρισμός) και επιχειρηματικού (αποτελέσματα Micron κα) ενδιαφέροντος στις ΗΠΑ.

Παραμένει αμετάβλητη η τεχνική εικόνα στο ΧΑ με τα επίπεδα των 2110 μονάδων να φαίνονται εξόχως σημαντικά μετά την 7η ανεπιτυχή απόπειρα διάσπασης, χαμηλότερα η στήριξη στα επίπεδα των 2055 μονάδων.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 17/12/2025 - 18:03
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