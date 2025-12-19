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Χρηματιστήριο: Διάσπαση της αντίστασης των 2110 μονάδων με τεράστιο τζίρο
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17:45 - 19 Δεκ 2025

Χρηματιστήριο: Διάσπαση της αντίστασης των 2110 μονάδων με τεράστιο τζίρο

Reporter.gr Newsroom
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Νέα προσπάθεια - επιτυχημένη αυτή την φορά - της αγοράς να διασπάσει την αντίσταση των 2110 μονάδων  με τον ΓΔ να κλείνει τελικά στις 2112 +0,57% με την συνδρομή κυρίως των ΕΛΠΕ +1,6%, ΕΕΕ +2,4%, ΜΠΕΛΑ +1,5%, ΔΑΑ +3%, CENER +2,4% και ΑΛΦΑ +1,3%.

Δεν ολοκληρώθηκε η αρχική δυνατή κίνηση από την ΕΥΡΩΒ -0,5% που έφτασε ενδοσυνεδριακά στο +2% (3,56) όπως και στον ΤΙΤΑΝ +0,6% ο οποίος κατέγραψε ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό πάνω από τα 50 ευρώ.

Απώλεις για την Metlen -0.5% που πάντως μετριάστηκαν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, πτωτικά και Optima -1,1% και ΟΤΕ -0,6%.

Μεικτές τάσεις στην μεσαία και χαμηλή κεφαλαιοποίηση με ΑΒΑΞ +2,6% σε νέο υψηλό έτους, ΟΛΘ +3%, ΦΡΛΚ +0,3% και ΚΡΙ +0,5% με τιμές πάνω από τα 20 ευρώ. Αρνητικό κλείσιμο σε ΚΟΥΕΣ -1,1%, ΠΡΟΦ -1,2%, ΠΕΡΦ -2,3% όλες από τον ευρύτερο κλάδο της πληροφορικής, αντίθετος δρόμος για την QLCO +3,9% που επανήλθε στις υψηλές πτήσεις, χαμηλότερα και ΥΚΝΟΤ -4,8%, ΜΟΤΟ -2,7% και ΑΕΜ -0,8%.

Σε ρυθμούς ανταλλαγής ευχών και συναντήσεων το μεγαλύτερο μέρος της επενδυτικής κοινότητας με το πρόσημο της εβδομάδας να κρίνεται στο νήμα (ΓΔ +0,4% εβδομάδα) και τον τζίρο να κρατάει σε αξιοθαύμαστα επίπεδα (σήμερα 390 εκ. και συνολικά στην εβδομάδα πάνω από 1,5 δις ευρώ), με τις όποιες συζητήσεις να αφορούν στην επόμενη χρονιά αφού το 2025 μας αφήνει με το στάμπα του πρωταθλητή (απόδοση ΓΔ έως σήμερα +43,8%) στην κορυφή – από πλευράς αποδόσεων – της 25ετίας πίσω μόνο από την χρονιά ρεκόρ του 21ου αιώνα ( 2019 +49%).

Μεγάλη η υπεραπόδοση της Ελλάδας (ενδεικτικά Dax +22% / S&P +15%) σε άλλη μια χρονιά με πολλές και πολυεπίπεδες εξελίξεις σε γεωπολιτικό και οικονομικό επίπεδο, με τα ζητούμενα κυρίως σε ότι έχει να κάνει με την ενότητα στην Ευρώπη συνολικά και για την χώρα – και το ΧΑ – τον βαθμό ετοιμότητας σε τυχόν δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν στο ευμετάβλητο σκηνικό που παρατηρούμε.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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